ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ফ্লাইডুবাইলৈ ইউএইৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা বঁটা
৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ উৰা মৰা ফ্লাইডুবাই বিমান এফ জেড ১০৭৩ত সহ-পাইলটে কৰা আক্ৰমণৰ পিছত মাচ্চাৰে প্ৰায় ১৭০ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল ৷
Published : October 28, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:35 PM IST
ডুবাই: ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰলৈ বিশেষ সন্মান ৷ নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি আকাশমাৰ্গত শতাধিক যাত্ৰীৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰা ভাৰতীয় পাইলট মাচ্চাৰলৈ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ৷
সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ফ্লাইডুবাইৰ দলটোক সাহসিকতাৰ বাবে এই সন্মান জনায় । দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিজ হাইনেছ শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানে ‘দ্বিতীয় জায়েদৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অৰ্ডাৰ’ শীৰ্ষক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।
বিগত ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ উৰা মৰা ফ্লাইডুবাই বিমান এফ জেড ১০৭৩ ত সহ-পাইলটে কৰা আক্ৰমণৰ পিছত মাচ্চাৰে প্ৰায় ১৭০ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁক এই সন্মান যঁচা হয় ৷
মঙলবাৰে ডুবাইস্থিত সংবাদ মাধ্যমৰ এক কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ৷ ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স, উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হিজ হাইনেছ শ্বেইখ হামদান বিন মহম্মদ বিন ৰছিদ আল মাকতুমে এই পদকসমূহ প্ৰদান কৰে বুলি এই বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকে পাইলটগৰাকীৰ লগতে ক্ৰুসকলক এই কাৰ্য আৰু দায়িত্ববোধৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।
কেপ্টেইন মাচ্চাৰে কয় যে আক্ৰমণৰ ঠিক পূৰ্বে তেওঁৰ সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱায় ৷ তাৰ পিছতে কেপ্টেইন মাচ্চাৰে আগলৈ চায় আৰু সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰে ।
তাৰে ঠিক প্ৰায় ৪-৫ মিনিটৰ পিছতে তেওঁ মূৰৰ পিছফালে এক প্ৰচণ্ড আঘাত পায় । প্ৰথমতে তেওঁ এয়া বিমানৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ ফলত হোৱা বুলি ভাবে ৷
একেৰাহে আক্ৰমণ চলাত ককপিটৰ ভিতৰত থকা নিজৰ সহ-পাইলটে এয়া কৰা বুলি নিশ্চিত হয় ৷ ককপিটত থকা জৰুৰীকালীন ‘ক্ৰেচ এক্স’ৰে সহ-পাইলটে মাচ্চাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল ।
এই আক্ৰমণৰ পিছতো কেপ্টেইন মাচ্চাৰে ধৈৰ্য ধৰি থাকে ৷ বিমানখনৰ জৰুৰীকালীন সংকেত সক্ৰিয় হৈ পৰাত বিমানখনে হঠাতে ৩৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ১৭ হাজাৰ ফুটৰ তললৈ নামি চৌদি আৰবত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰাত যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ।
তাৰ পিছতে ওমানৰ সহ-পাইলটজনক জিম্মাত লোৱাৰ বিপৰীতে মাচ্চাৰক প্ৰথমে চৌদি আৰবৰ টাবুকৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আবুধাবিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ক্ৰু সদস্যসকলে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে আৰু এই সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । আটাইকে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘দ্বিতীয় জায়েদৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অৰ্ডাৰ’ আগবঢ়োৱা হয় ।
দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিশিষ্ট সেৱা বা সাহস প্ৰদৰ্শন কৰা, দ্বিপাক্ষিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগোৱা ব্যক্তি, কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন বিষয়া আৰু ক্ৰু সদস্যক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মাইক্ৰ’ছফ্টৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ সুবিধা ঘোষণা