ভাৰতীয় এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ বাংলাদেশত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ, ৰোগীৰ মৃত্যু
ঢাকা ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অঞ্জনা ভৌমিক নামৰ ৰোগীগৰাকীক কুৰমিটোলা মাল্টিকেয়াৰ স্পেচিয়েলাইজড হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
Published : October 19, 2026 at 2:11 PM IST
ঢাকা : এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ৰোগীক কঢ়িয়াই নিয়া এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ বাংলাদেশত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ । অৱশ্যে জৰুৰী অৱতৰণ কৰি চিকিৎলায়লৈ নিয়াৰ পিছতো মহিলাগৰাকীক বচাব পৰা নগ'ল ।
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বাংলাদেশত কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত বিমানখনৰ দুৱাৰ আংশিকভাৱে মুকলি হৈছিল । যাৰ ফলত তেওঁক কঢ়িয়াই নিয়া এয়াৰ এম্বুলেন্সখনে জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবলগা হয় ।
ভিটি-এইচ ৱাই এ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত বিচক্ৰাফ্ট কিং এয়াৰ চি ৯০এ বিমানখনে দেওবাৰে আগৰতলাৰ পৰা কলকাতালৈ গৈ থকা অৱস্থাত ১২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বুলি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বি এছ এছৰ বাতৰিত প্ৰকাশ ।
ইয়াৰ পিছত বিমানখনে স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা প্ৰায় ১.৪০ বজাত হজৰত শ্বাহজালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে । বিমানখনত দুজন পাইলট, ৰোগীগৰাকী, এজন চিকিৎসক, এজন পেৰামেডিকেল কৰ্মী আৰু ৰোগীগৰাকীৰ দুজন সংগীকে ধৰি ৭ জন লোক আছিল ।
ঢাকা ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰোগীগৰাকীৰ নাম অঞ্জনা ভৌমিক । তেওঁৰ বয়স ৫৬ বছৰ । বিমানখনৰ জৰুৰী অৱতৰণৰ পিছত তেওঁক কুৰমিটোলা মাল্টিকেয়াৰ স্পেচিয়েলাইজড হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে । বিমানখনত থকা আন যাত্ৰীসকল নিৰাপদ বুলিও কোৱা হৈছে ।
অৱশ্যে ৰোগীগৰাকীৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'ল তাৰ সঠিক কাৰণ তথা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । লগতে তেওঁৰ মৃত্যু বিমানখনৰ কাৰিকৰী বিজুতি নে অন্যান্য চিকিৎসাজনিত জটিলতাৰ সৈতে জড়িত সেয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
হজৰত শ্বাহজালাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক মহম্মদ ৰিয়াজ উদ্দিনে দ্য ডেইলী ষ্টাৰ কাকতক জনোৱা মতে, বিমানখনৰ উৰণৰ সময়ত যান্ত্ৰিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত বিমানখনৰ দুৱাৰ খোল খায় ।
বিমানবন্দৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কামৰুল হাছান তালুকদাৰে কাকতখনক জনোৱা মতে, দেওবাৰে স্থানীয় সময় অনুসৰি বিয়লি ৪.৪০ বজাত ভৌমিকৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় ।
আনহাতে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৱতৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেউজ সংকেত লাভ নকৰা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষই মানৱীয় ভিত্তিত এয়াৰ এম্বুলেন্সখনক সহায় কৰিছিল বুলি বি এছ এছে প্ৰকাশ কৰিছে । ঢাকাত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই বাংলাদেশী বিষয়াসকলৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি প্ৰয়োজনীয় কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতাসমূহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা বুলি লগতে প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিমানখন পৰিচালনা কৰিছিল ভাৰতৰ এছ কে বি ইনফ্ৰাকন প্ৰাইভেট লিমিটেডে । দ্য ডেইলী ষ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কৰ্তৃপক্ষই সেউজ সংকেতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰি থকাৰ সময়ত বিমানখন ঢাকা বিমানবন্দৰতে আছিল ।