আঞ্চলিক উত্তেজনা: ইজৰাইলত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে পৰামৰ্শ জাৰি দূতাবাসৰ

আঞ্চলিক উত্তেজনা: ইজৰাইলত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে পৰামৰ্শ জাৰি দূতাবাসৰ
ইজৰাইলৰ আঞ্চলিক উত্তেজনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত, ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকা দূতাবাসে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকৰ বাবে পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ।
Published : January 16, 2026 at 9:24 AM IST
নতুন দিল্লী : ইজৰাইলৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত, ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ দূতাবাসে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি তেওঁলোকক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু দেশখনলৈ অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ইজৰাইলত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা সুৰক্ষা নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় দূতাবাসে জাৰি কৰা পৰামৰ্শত কয়, "অঞ্চলটোত প্ৰচলিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান ইজৰাইলত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আৰু ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষ আৰু হোম ফ্ৰণ্ট কমাণ্ডে জাৰি কৰা সুৰক্ষা নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰট'কল কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।" দূতাবাসে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলকো ইজৰাইললৈ সকলো অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
পৰামৰ্শত লগতে কোৱা হৈছে যে কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ২৪x৭ হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে: টেলিফোন : +৯৭২-৫৪-৭৫২০৭১১, +৯৭২-৫৪-৩২৭৮৩৯২ । ই-মেইল : cons1.telaviv@mea.gov.in ।
ভাৰতীয় দূতাবাসে বিগত কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ডাটাবেছ আপডেট কৰাৰ লগতে দূতাবাসত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আহিছে । ক'ভিড মহামাৰী আৰু তাৰ পিছত যুদ্ধৰ ফলত এই অভিযানে অধিক সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু যাৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ ৪০ হাজাৰৰো অধিক হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে জেৰুজালেমত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাসেও আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক পৰামৰ্শ দি নতুন নিৰাপত্তা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয়, "চলি থকা আঞ্চলিক উত্তেজনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, তেওঁলোকে যিকোনো ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে আৰু নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে ।"
ব্ৰিটেইনৰ বৈদেশিক কাৰ্যালয়েও ইজৰাইলৰ বাবে নতুন ভ্ৰমণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি ব্ৰিটিছ নাগৰিকসকলক অতি প্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ বাহিৰে সকলো কাৰণত দেশখন ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।
ব্ৰিটেইনৰ পৰামৰ্শত কোৱা হৈছে, "আঞ্চলিক উত্তেজনাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত ভ্ৰমণত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে আৰু অন্যান্য অপ্ৰত্যাশিত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।"
