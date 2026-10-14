ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ভাৰতক লৈ 'ৰাজনীতিকৰণ' নকৰিব, ভাৰতৰ সকীয়নি

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ভাৰতক লৈ 'ৰাজনীতিকৰণ' নকৰিব, ভাৰতৰ সকীয়নি
দিল্লীত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগক ৰাজনীতিকৰণ নকৰিবলৈ আহ্বান ভাৰতৰ ৷
Published : October 14, 2026 at 8:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ দিল্লীত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ অয়োগৰ বিষয়াই কিছু মন্তব্য কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগক ভাৰতক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বন জনায় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ অয়োগত থকা ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৷
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮১ সংখ্যক অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা ‘মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত’ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি অনুজ স্বৰূপে কয়,"ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ভাৰতক লৈ 'ৰাজনীতিকৰণ' নকৰিব ৷ বৰঞ্চ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক সন্মান জনোৱা উচিত ৷ ভাৰতে কোনো ধৰণৰ বৈষম্যমূলক নীতি আপোচ নকৰে ৷ ভাৰতে সকলোৰে মানৱ অধিকাৰৰ হকে কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷"
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে ভাৰতৰ ৰাজধানীত সংঘটিত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল ৷ যাক 'দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ' কৰা বুলি ইতিমধ্যে ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে অধিৱেশনত স্বৰূপে কয়,"এক দশকত ২৫ কোটিতকৈও অধিক লোকক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে । দেশখনৰ সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাই ১০০ কোটিতকৈও অধিক লোকৰ ওচৰ পাইছে গৈ ৷ য'ত ৮০ কোটি নাগৰিকক বিনামূলীয়া খাদ্যশস্য, ৬০ কোটি নাগৰিকক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বীমা আৰু মহিলাসকলৰ বাবে ৩২ কোটি বেংক একাউণ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৷ যিয়ে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ আৰ্হিক প্ৰতিফলিত কৰে ।"
আনহাতে বুধবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয়, "ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ কিয়নো ই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰাৰ সমান ৷ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত বাছনিমূলক ৷ কাৰণ বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যদি তেওঁলোকে এই পথেৰেই আগবাঢ়ি থাকে, তেন্তে আয়োগে বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাব । একে সময়তে, ই এক সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকিব ।"
লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলনক লৈ এমেৰিকাৰ হাৰ্ভাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিবৃতি, বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া