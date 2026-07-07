ইণ্ডোনেছিয়াক ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ যোগান ধৰিব ভাৰতে: মালাক্কা প্ৰণালীৰ ছাবাং বন্দৰ উন্নয়নৰ যৌথ পদক্ষেপ
জটিল খনিজ, প্ৰযুক্তি, খাদ্য সুৰক্ষা, ঔষধ আৰু সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাকে ধৰি কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও দুয়োখন দেশে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
Published : July 7, 2026 at 1:46 PM IST
নতুন দিল্লী: ইণ্ডোনেছিয়াৰ সেনাবাহিনীক ভাৰতে যোগান ধৰিব ব্ৰহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ । ইয়াৰ বাবে ভাৰতে মঙলবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৈতে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । জাকাৰ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱো ছুবিয়েণ্টোৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ পিছতে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মছক বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম কাৰ্যক্ষম ছুপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ই মেক ২.৮ পৰ্যন্ত গতিবেগত যাত্ৰা কৰিব পাৰে । লগতে গধুৰ যুদ্ধ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব পাৰে আৰু ২৯০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বত থকা লক্ষ্যত আঘাত কৰিব পাৰে ।
Addressing the joint press meet with President Prabowo Subianto of Indonesia.@prabowo https://t.co/LrvzAuUjzi— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
জটিল খনিজ, প্ৰযুক্তি, খাদ্য সুৰক্ষা, ঔষধ আৰু সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাকে ধৰি কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই প্ৰায় এক ডজন চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে সংবাদমেলত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি আৰু শিক্ষাকে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আজি ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই প্ৰতিৰক্ষা বিনিময়, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু ঔদ্যোগিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে এক চুক্তিত উপনীত হৈছে ।"
List of outcomes (20 in total) : State Visit of PM @narendramodi to Indonesia ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 7, 2026
🇮🇳 🇮🇩 pic.twitter.com/8CwcAkY1Ly
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দুয়োখন দেশে নীলা অৰ্থনীতি, সামুদ্ৰিক বাণিজ্য আৰু বন্দৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াই কৌশলগত স্থানত অৱস্থিত ছাবাং বন্দৰটোও যৌথভাৱে বিকশিত কৰিবলৈ সন্মত হয় । এই বন্দৰটো মালাক্কা প্ৰণালীত আৰু ভাৰতৰ গ্ৰেট নিকোবৰ বন্দৰ প্ৰকল্পৰ পৰা ১০০ মাইল দূৰৈত অৱস্থিত ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা আস্থাই আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু সামুদ্ৰিক সহযোগিতাক শক্তিশালী কৰিছে ।" ২০১৮ চনৰ বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই সহযোগিতা উন্নয়ন, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাকে ধৰি মূল খণ্ডসমূহৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ সৈতে এক “নতুন মাত্ৰাত উপনীত হৈছে” ।
Glimpses from the ceremonial welcome accorded to PM @narendramodi at the Istana Merdeka in Indonesia. pic.twitter.com/fD2fgCfkNK— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2026
২০১৮ চনত নিৰ্মিত কম্প্ৰেহেন্সিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপে (বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব) বৰ্তমান নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । তেওঁ কয়, "আমি উন্নয়ন, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ ।" ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মিত্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰভাৱৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।
"ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ নতুন সোণালী অধ্যায় আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলি মই নিশ্চিত ।" এই কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই শক্তিশালী বন্ধনে একবিংশ শতিকা আৰু সকলো মানৱ জাতিৰ বাবে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব ।
A tribute to the India-Indonesia friendship.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 7, 2026
Prime Minister @narendramodi was conferred ‘Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia’ Medal of Honor by President @prabowo. This is the highest honor of Republic of Indonesia. It has been awarded in recognition of PM’s leadership… pic.twitter.com/wDtSIPsViS
ইণ্ডোনেছিয়াত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেনেজমেণ্ট-বেংগালুৰুৰ কেম্পাছ স্থাপনৰ সিদ্ধান্তও মোদীয়ে ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ ইউপিআই ইণ্ডোনেছিয়াৰ পেমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ সৈতে একত্ৰিত হ’বলৈ সাজু হোৱাত আমি আনন্দিত হৈছোঁ । ই ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আৰু ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতিকে ধৰি বিভিন্ন বিশ্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে । মোদীয়ে কয়, "বিশ্ব অস্থিৰতাৰ এই যুগত ভাৰতে বিশ্বাস কৰে যে আলোচনা আৰু কূটনীতিৰ ভূমিকা পূৰ্বতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।"
"পেলেষ্টাইনৰ বিষয়ত আমি দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সমস্যা সমাধান আৰু দীৰ্ঘম্যাদী শান্তিৰ সমৰ্থন কৰিছোঁ ।" তেওঁ কয় । আনহাতে, তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱোৱে জনোৱা উষ্ম আদৰণিৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । যোৱা বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱোক মুখ্য অতিথি হিচাপে আদৰণি জনোৱাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত সম্পৰ্কক স্মৰণ কৰে ।
"যোৱা বছৰ আমি তেওঁক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আদৰণি জনোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ।" মোদীয়ে কয় ।
অংশীদাৰিত্বৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়া বছৰবোৰত এই সম্পৰ্কই যথেষ্ট গতি লাভ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "বিগত বছৰবোৰত ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্কত নতুন আস্থা, গভীৰতা আৰু শক্তিৰ সাক্ষী হৈছে ।" ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱো ছুবিয়াণ্টোৱে ঘোষণা কৰিছিল যে ইণ্ডোনেছিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাষ্ট্ৰখনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘ইণ্ডোনেছিয়া গণৰাজ্যৰ বিণ্টাং আদিপূৰ্ণা’ প্ৰদান কৰিছে ।
वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि dialogue और diplomacy की भूमिका, पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2026
Palestine के विषय पर, हम Two-State Solution और long-term peace का समर्थन करते हैं: PM @narendramodi
মঙলবাৰে জাকাৰ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এক বৃহৎ অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় । এই অনুষ্ঠানত অশ্বাৰোহী বাহিনীৰ সন্মান, আনুষ্ঠানিকভাৱে গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদানৰ লগতে জনতাই জনোৱা উৎসাহ ভৰা আদৰণিৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণি কৰে ।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱো ছুবিয়াণ্টোৱেও নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় । আনহাতে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই উষ্ম আলিংগন কৰে । সোমবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াত অৱতৰণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱোৱে নিজে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক নৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে দেশখনলৈ স্বাগতম জনোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোৱোৰ ব্যক্তিগত আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৬-৮ জুলাইৰ এই ভ্ৰমণ হৈছে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দ্বীপপুঞ্জটোলৈ চতুৰ্থ ভ্ৰমণ । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, ২০১৮ চনত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্পৰ্কক এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত কৰাৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক ভ্ৰমণ ।