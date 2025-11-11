সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ, অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভাৰত; ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি
লালকিল্লাত বিধ্বংসী বিস্ফোৰণত কমেও ১২ জনৰ মৃত্যুৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হৰিশে এই মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
By PTI
Published : November 11, 2025 at 1:49 PM IST
ৰাষ্ট্ৰসংঘ : পৰোক্ষভাৱে পাকিস্তানৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে কয় যে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংঘটিত কৰা সীমাপাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ফলত ভাৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বথানেনী হৰিশে সোমবাৰে এই কথা জোৰ দি কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদে এনে অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু সৰবৰাহৰ সুবিধা আৰু পৃষ্ঠপোষকতা কৰাসকলৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগী ৰাখিব লাগিব ।
সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ লঘু অস্ত্ৰৰ মুকলি বিতৰ্কত হৰিশে কয়, "ভাৰতে কেইবাটাও দশক ধৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংকটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আহিছে আৰু সেয়েহে সশস্ত্ৰ অনা-ৰাষ্ট্ৰীয় চৰিত্ৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনলৈ লঘু অস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদৰ অবৈধ হস্তান্তৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিপদৰ বিষয়ে অৱগত ।"
উল্লেখ্য যে নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লা অঞ্চলত এক বিধ্বংসী আৰু উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন বিস্ফোৰণে জোকাৰি যোৱাৰ লগতে কমেও ১২ জন লোকৰ মৃত্যুৰ উপৰি আন কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হৰিশে এই মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
সোমবাৰে সন্ধিয়া ৰেড ফ’ৰ্ট মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ সমীপৰ ট্ৰেফিক ছিগনেলত ধীৰ গতিত চলা গাড়ী এখনৰ দ্বাৰা এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা হয় ।
পৰোক্ষভাৱে পাকিস্তানৰ কথা উল্লেখ কৰি হৰিশে কয়, "সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা অবৈধ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা সীমাপাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ভাৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এই কাম এতিয়া ড্ৰ’ণ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তেও কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, “এনে অস্ত্ৰভাণ্ডাৰৰ পৰিমাণ আৰু কৌশল বৃদ্ধিয়ে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে এই গোটসমূহে নিজকে কেতিয়াও টিকাই ৰাখিব নোৱাৰে যদিহে বাহ্যিকভাৱে তেওঁলোকক সক্ষম, বিত্তীয় বা আন সমৰ্থন আগবঢ়োৱা নহয় ।”
ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শক্তিশালী নিৰাপত্তা পৰিষদক জনায় যে লঘু অস্ত্ৰ আৰু আনুষংগিক গোলাবাৰুদৰ অবৈধ সৰবৰাহ সশস্ত্ৰ সংগঠন আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক টিকাই ৰখাৰ এক প্ৰধান কাৰক হৈয়েই আছে ।
হৰিশে কয়, "এনে সংস্থাসমূহক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ধাৰাবাহিক যোগান, সেইবোৰৰ অধিগ্ৰহণ ৰোধৰ বাবে সমন্বিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । নিৰাপত্তা পৰিষদে সন্ত্ৰাসবাদৰ সকলো ৰূপ আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰতি, আৰু এনে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু সৰবৰাহ সুগম কৰা, ইয়াক যোগান ধৰা, বিত্তীয়ভাৱে সহায় কৰা বা সক্ষম কৰাৰসকলৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগী ৰক্ষা কৰি থাকিব লাগিব ।"
ভাৰতে লগতে এই কথাও জোৰ দি কয় যে সুৰক্ষা পৰিষদৰ দ্বাৰা অনুমোদিত অস্ত্ৰ নিষেধাজ্ঞা সংঘাতপূৰ্ণ অঞ্চললৈ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰবাহ সীমিত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াক ধাৰাবাহিকভাৱে, বস্তুনিষ্ঠভাৱে আৰু কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন অবিহনে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ।
হৰিশে উল্লেখ কৰে যে অবৈধ ব্যৱসায়, সৰবৰাহ আৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু অস্ত্ৰৰ সৰবৰাহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি হৈয়েই আছে ।
জটিল আৰু বহুমাত্ৰিক সমস্যা হিচাপে ইয়াৰ উত্তৰণ, নিৰাপত্তা, মানৱীয় আৰু আৰ্থ-সামাজিক দিশত বহুল প্ৰভাৱ পৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰ আৰু লঘু অস্ত্ৰৰ অবৈধ ব্যৱসায় প্ৰতিৰোধ, প্ৰতিহত আৰু নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে অত্যন্ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বুলি জোৰ দি হৰিশে কয় যে সেইবোৰৰ পৰিচালনাৰ এক সংহত পন্থাৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নমূলক দুয়োটা মাত্ৰাকে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন ।
তেওঁ শক্তিশালী আইন আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় মালিকীস্বত্ব আৰু সমন্বিত কাৰ্যৰ বাবে এক মানক সাংগঠনিক গাঁথনিকে ধৰি ফলপ্ৰসূ ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰ আৰু লঘু অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল উপাদানসমূহৰ ৰূপৰেখাও দাঙি ধৰে ।
তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰ আৰু লঘু অস্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বজনীন যুঁজত অৰিহণা যোগাই আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।