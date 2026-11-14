গাজাত মানৱীয় স্বাৰ্থত স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন

গাজাত মানৱীয় স্বাৰ্থত স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন
ভাৰতসহ ৫০ খন দেশৰ সদস্যই ৰাষ্ট্ৰসংঘই আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷
Published : November 14, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : গাজাত মানৱীয়ৰ স্বাৰ্থ আৰু স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱত ভাৰতে সমৰ্থন জনাইছে ৷ ভাৰতসহ ৫০ খন দেশৰ সদস্যই ৰাষ্ট্ৰসংঘই আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷ উল্লেখ্য যে, শীতৰ মাহকেইটা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গাজাত স্বাস্থ্য আৰু মানৱীয় সাহায্য প্ৰদানৰ এক আহ্বানক সমৰ্থন জনাই ভাৰতে ৷
ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৫০ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যোগ দিছে আৰু নতুন দিল্লীয়ে অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তি আৰু সুস্থিৰতাৰ বাবে নতুন প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে জৰ্ডান, কাটাৰ আৰু ব্ৰিটেইনৰ প্ৰতিনিধিয়ে আয়োজন কৰা সংবাদমেলত ৫০ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধি তথা ৰাষ্ট্ৰদূত যোজনা পেটেলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণ আৰু ছিৰিয়াৰ গোলানৰ জনসাধাৰণৰ নিজা সম্পদৰ ওপৰত থকা অধিকাৰত ইজৰাইলে হস্তক্ষেপ কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত উত্থাপন কৰা এক প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষেও ভাৰতে ভোটদান কৰে ।
বুধবাৰে ১৯৩ জনীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত উৰুগুৱেৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত ‘পূব জেৰুজালেমকে ধৰি দখলকৃত পেলেষ্টাইনী ভূখণ্ডত পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণ আৰু দখলকৃত ছিৰিয়াৰ গোলানত আৰব জনসাধাৰণৰ নিজা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত স্থায়ী সাৰ্বভৌমত্ব’ শীৰ্ষক প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে বিপুল ভোটত অনুমোদন জনায় ।
ভাৰতে আন ১৫০ খন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে এই প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে, আনহাতে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি সাতখন দেশে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ে আৰু ১১ খন দেশে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: গাজাৰ চিকিৎসালয়ত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ, চিকিৎসকসহ ৬ জনৰ মৃত্যু, আহত ২৭ গৰাকী