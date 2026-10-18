ব্যংগাত্মক ৰাজনৈতিক আন্দোলন : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনক উৰাবাতৰি আখ্যা ভাৰতৰ
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ তৃতীয় সমিতিৰ ৮১ সংখ্যক অধিৱেশনত ভাৰতৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : October 18, 2026 at 11:28 AM IST
নিউয়ৰ্ক(আমেৰিকা): ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞৰ প্ৰতিবেদনক ভাৰতে উভতি ধৰিছে । ভাৰতত যুৱক-যুৱতীসকলে আৰম্ভ কৰা ‘ব্যংগাত্মক ৰাজনৈতিক আন্দোলন’ সন্দৰ্ভত মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞই দিয়া প্ৰতিবেদনৰ পিচতেই ভাৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
নতুন দিল্লীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞজনক এনে দাবী কৰাৰ পূৰ্বে বিষয়সমূহৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ভাৰতে এই দাবী সঁচা নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে । বিশেষজ্ঞজনক কোনো সত্যতা নোহোৱা দাবী প্ৰকাশ নকৰিবলৈ ভাৰতে আহ্বান জনাইছে । তদুপৰি নতুন দিল্লীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞৰ এই প্ৰতিবেদন ভিত্তিহীন বুলি উল্লেখ কৰি নাকচ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ তৃতীয় সমিতিৰ ৮১ সংখ্যক অধিৱেশনত শান্তিপূৰ্ণ সভা আৰু সংস্থাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিশেষ প্ৰতিবেদকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত ভাৰতে এই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী মিছনৰ প্ৰথম সচিব অনুজ স্বৰূপে ভাৰতৰ পক্ষত যুক্তি দৰ্শাই এক বিবৃতি প্ৰদান কৰে ।
অধিৱেশনত শান্তিপূৰ্ণ সভা আৰু সংস্থাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিশেষ প্ৰতিবেদকৰ প্ৰতিবেদনত আপত্তি দৰ্শাই অনুজ স্বৰূপে কয় যে ৰোমেৰোৱে টোকাত কেৱল নাম নথকা প্ৰতিষ্ঠাপনসমূহৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছে । উল্লেখ্য যে ৰোমেৰোৱেই ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলে মানসিক স্বাস্থ্য বা লিংগ ন্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে প্ৰতিশোধৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিল । সেইবাবেই এই সন্দৰ্ভত অনুজ স্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ বিশেষজ্ঞজনক প্ৰশ্ন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত স্বৰূপে কয়, "এয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ যুৱ জনসংখ্যাৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ বেনামী আৰু পৰীক্ষা নকৰা দাবীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা ব্যাপক অভিযোগহে মাথোঁ । এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন হিচাপে উত্থাপন কৰা এক উৰাবাতৰিহে। মোৰ প্ৰতিনিধি দলে ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়,"যেতিয়া এজন জনমতৰ অধিকাৰী যিয়ে ১.৪ বিলিয়ন লোকৰ বিষয়ে এক সাধাৰণ ধাৰণা গঢ়ি তুলিবলৈ অজ্ঞাত উৎসৰ তথ্য ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে,তেতিয়া তেওঁ লাভ কৰা সেই একে জনমতৰ প্ৰতিয়ে অন্যায় কৰা হৈছে । সেইবাবে বদনাম কৰাৰ আগতে লাভ কৰা তথ্যৰ সত্য়তা নিৰূপণ কৰিব লাগে ।"
ভাৰতত শেহতীয়াভাৱে চলি থকা ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদক ৰোমেৰ’ই তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে এক "ব্যংগাত্মক ৰাজনৈতিক আন্দোলন" আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ উক্ত প্ৰতিবেদনত ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলে মানসিক স্বাস্থ্য বা লিংগ ন্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে প্ৰতিশোধ বা কলংকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিষয়ে উল্লখ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি স্বৰূপে পুনৰ কয়, “এইধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী প্ৰতিবেদনৰ বাবেই ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱাইছে ।” স্বৰূপে ভাৰতীয় সংবিধানে নাগৰিকক প্ৰদান কৰা বাকস্বাধীনতা সন্দৰ্ভত কয়,"সংবিধানৰ ১৯ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে নিশ্চিত কৰা হৈছে । ইয়াক এক স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা, মুক্ত সংবাদ মাধ্যম আৰু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:চিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ বল প্ৰয়োগক লৈ উদ্বিগ্ন আমেৰিকাৰ একাংশ সাংসদ
আমেৰিকাত ক্ৰমবৰ্ধমান 'বৰ্ণবাদী শত্ৰুতা, ভাৰতবিৰোধী ঘৃণা'ক লৈ উদ্বেগ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ