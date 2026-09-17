পাকিস্তান-চীন সীমান্তৰ তথাকথিত যৌথ আয়োগক নাকচ কৰিলে ভাৰতে
ইছলামবাদত পাকিস্তান-চীন সীমা যুটীয়া আয়োগৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ পিছতে নতুন দিল্লীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ৷
Published : September 17, 2026 at 8:48 AM IST
নতুন দিল্লী : পাকিস্তান আৰু চীনে গঠন কৰা ‘তথাকথিত’ সীমা যৌথ আয়োগক ভাৰতে বুধবাৰে নাকচ কৰে ৷ ভাৰতে কয় যে অবৈধ দখলৰ অধীনত ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যৱস্থাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ পাকিস্তানৰ কোনো আইনী ভিত্তি নাই ৷
পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে বুধবাৰে কয় যে পাকিস্তান-চীন সীমা যৌথ আয়োগ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু “সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা, যৌথ সীমান্ত জৰীপ, বাণিজ্যিক প্ৰবাহ আৰু মানুহৰ পৰা মানুহৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে” প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।
ইছলামবাদে এই পদক্ষেপক ‘বৃহৎ কৃতিত্ব’ বুলি প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লীয়ে ইয়াক ‘নাটক’ বুলি অভিহিত কৰে ৷ ভাৰতৰ মতে পাকিস্তানে চীনৰ সৈতে এনে চুক্তি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ ভাৰতৰ অংশ ৷
Our response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2026
🔗 https://t.co/i3x1x8eluC pic.twitter.com/Nt6QfhHqjA
ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে ১৯৬৩ চনৰ চীন-পাকিস্তান সীমা চুক্তিক কেতিয়াও স্বীকৃতি দিয়া নাই, যাৰ অধীনত পাকিস্তানে বিতৰ্কিত শক্সগাম উপত্যকাৰ ৫,১৮০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চীনক অৰ্পণ কৰিছিল ৷
ভাৰতে এই উপত্যকাক জম্মু-কাশ্মীৰৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি গণ্য কৰে ৷
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, “আমি এই দখল কৰা ভূখণ্ডসমূহৰ মৰ্যাদা সলনি কৰাৰ বা অবৈধ দখলক বৈধতা প্ৰদানৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা আৰু নাকচ কৰোঁ ৷ কিয়নো ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাত পৰে ৷”
তেওঁ আৰু কয়, “ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ সন্দৰ্ভত চীন আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমান্ত সহযোগিতাৰ যিকোনো তথাকথিত প্ৰচেষ্টা সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাহ্য আৰু এই অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ৷”
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পিছতে পাকিস্তান আৰু চীনৰ মাজত সীমা আয়োগৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ এই বৈঠকে বিগত দুবছৰ ধৰি লাহে লাহে আগবাঢ়ি অহা দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাজনৈতিক গতি প্ৰদান কৰিছে ৷
ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মোদীয়ে কয় যে সীমান্তত শান্তি বজাই ৰখাটো আন সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্ক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
চীনৰ সৈতে সীমান্তৰ কেইবাটাও অংশত ভাৰতৰ সীমা বিবাদ অব্যাহত আছে ৷
বিতৰ্কিত শ্বাক্সগাম উপত্যকাত চীনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, যেনে পথ আৰু সুৰংগক লৈ ভাৰতে বাৰে বাৰে আপত্তি কৰি আহিছে ৷
জয়ছৱালে কয়, "জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ সমগ্ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভাৰতৰ অভিন্ন আৰু অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আহিছে, আছে আৰু থাকিব ৷ অবৈধ আৰু বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰা ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ ওপৰত পাকিস্তানৰ আপোচ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই ৷"