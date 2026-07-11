দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ; ২০৩০লৈ ৩৫,০০০ কোটিৰ বাণিজ্য
তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে নিশা অকলেণ্ডত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। শেহতীয়াকৈ ভাৰত-নিউজিলেণ্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণ।
Published : July 11, 2026 at 12:44 PM IST
অকলেণ্ড (নিউজিলেণ্ড) : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্রিষ্টোফাৰ লাক্সনৰ মাজত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । দুয়োখন দেশে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰি ২০৩০ চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দুগুণ কৰি প্ৰায় ৩৫,০০০ কোটি টকা কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
এই বৈঠকত ১০খন চুক্তিকে ধৰি ১৮টা সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল পোৱা গৈছিল । বৈঠকত চাৰি বছৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিশদ পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হয়।
#WATCH | Auckland, New Zealand: Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon.— ANI (@ANI) July 11, 2026
Speaking on the occasion, he says, " ...it gives me great pleasure that an indian prime minister has visited new zealand after 40 years; by… pic.twitter.com/s2paMbycpa
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সামুদ্ৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা, ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু নিউজিলেণ্ড প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মাজত লজিষ্টিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াই নিয়া আদি চুক্তিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
বৈঠকৰ পিছত জাৰি কৰা এক যৌথ বিবৃতিত দুয়োখন দেশে মুকলি, নিৰাপদ আৰু নিয়মভিত্তিক ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই জোৰ দি কয় যে সকলো দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান কৰিব লাগিব ।
#WATCH | Auckland, New Zealand: Prime Minister Narendra Modi hold delegation level talks.— ANI (@ANI) July 11, 2026
Speaking on the occasion, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon says, " it is a pleasure and honour to host you here today. it's a truly historic event, you and i have talked about… pic.twitter.com/NF0eFNAeFY
বিবৃতি অনুসৰি দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি, বিশেষকৈ ১৯৮২ চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাগৰৰ আইন সম্পৰ্কীয় চুক্তি অনুসৰি সাগৰৰ জাহাজ চলাচল আৰু ওপৰেৰে উৰণৰ স্বাধীনতা আৰু অন্যান্য বৈধ ব্যৱহাৰৰ আহ্বান জনায় ।
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ অংশ হিচাপে দুয়োপক্ষই সহযোগিতা, সমন্বয়, আৰু তথ্য বিনিময় শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈও সন্মত হয় ।
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হয় ।
This has been a great year for the India-New Zealand partnership. Earlier this year, our nations concluded a Free Trade Agreement in record time and now, we have elevated our ties to a Strategic Partnership. Next up, we wish to double bilateral trade by 2030! https://t.co/IyR5qpUt2X— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
দুয়োখন সামুদ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত গভীৰ সহযোগিতাই ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত নতুন শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটাব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিৱিৰ সমকক্ষ ক্রিষ্টোফাৰ লাক্সনৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী সম্প্ৰতি তিনিখন দেশৰ ভ্ৰমণত আছিল । অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে নিউজিলেণ্ডত উপস্থিত হৈছিল। প্ৰায় ৪০ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথম নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণ ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত বিশেষকৈ এই অঞ্চলত চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰ মাজতেই সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা ।