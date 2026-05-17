ভাৰত, নেডাৰলেণ্ডৰ সম্পৰ্ক বৰ্তমান অংশীদাৰিত্ব পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

ভাৰত, নেডাৰলেণ্ডৰ সম্পৰ্ক বৰ্তমান অংশীদাৰিত্ব পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ভাৰত আৰু নেডাৰলেণ্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে কেইবাখনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
By PTI
Published : May 17, 2026 at 9:54 AM IST
নতুন দিল্লী : বিশ্বৰ ভূ-ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে ডাচ সমকক্ষ ৰব জেটেনৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত আৰু নেডাৰলেণ্ডে নিজৰ সম্পৰ্ক অংশীদাৰিত্বৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰে ।
নেডাৰলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জেটেনৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত সংবাদমাধ্যমৰ আগত মোদীয়ে কয়, "বিগত দশকত ভাৰত-নেডাৰলেণ্ডৰ সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট অগ্ৰগতি হৈছে ।" ইউৰোপৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক স্থান নেডাৰলেণ্ড, ২০২৪-২৫ চনত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যই ২৭.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিছিল । ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰখন ভাৰতৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম বিনিয়োগকাৰী আৰু ইয়াৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ৫৫.৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ।
ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে মোদীয়ে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হেগ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি কৰা । ভাৰত আৰু নেডাৰলেণ্ডেও একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে কেইবাখনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে ।
তেওঁৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ভাৰতে নেডাৰলেণ্ডক নিজৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰৰ ভিতৰত গণ্য কৰে । কাৰণ দুয়োপক্ষৰ মাজত ঐতিহাসিক আৰু সম্পৰ্ক গভীৰ । গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, বজাৰ অৰ্থনীতি আৰু দায়িত্বশীল আচৰণ আমাৰ উমৈহতীয়া দৃষ্টিভংগীৰ অংশ । জল, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন উন্নত কৰি আহিছে ।"
ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে যে প্ৰতিটো খণ্ডতে নেডাৰলেণ্ডৰ বিশেষজ্ঞতা আৰু ভাৰতৰ 'গতি আৰু দক্ষতা'ৰ অভিসৰণ হ’ব লাগে । মোদীয়ে কয়,"উদ্ভাৱন, বিনিয়োগ, বহনক্ষমতা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাক শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন । এই উমৈহতীয়া দৃষ্টিভংগীৰে আমি ভাৰত-নেডাৰলেণ্ডৰ সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছোঁ ।"
জেটেনে তেওঁৰ মন্তব্যত দুয়োখন দেশৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন মূল দিশৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে আৰু সম্পৰ্কক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ পূৰ্বে জেটেনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শক্তি, বন্দৰ, স্বাস্থ্য, কৃষি বাণিজ্য, আৰু প্ৰযুক্তি আদি বিভিন্ন খণ্ডৰ আগশাৰীৰ ডাচ কোম্পানীসমূহৰ বিশিষ্ট চিইঅ’সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
মোদীয়ে ডাচ কোম্পানীসমূহক ভাৰতত বিশেষকৈ সামুদ্ৰিক, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, অৰ্ধপৰিবাহী, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁ কয় যে আমি নিৰন্তৰভাৱে কম্প্লাইয়েন্স হ্ৰাস কৰি আছোঁ আৰু ব্যৱসায় কৰাৰ সহজতা বৃদ্ধি কৰিছোঁ । মোদীয়ে কয় যে ভাৰতত উৎপাদন অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে আৰু সেৱা খণ্ডত ই দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়,"আমি আপোনালোক সকলোকে ভাৰতত ডিজাইন আৰু উদ্ভাৱন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ । ইয়াৰ বাবে আজিৰ তুলনাত ইয়াতকৈ ভাল সময় একোৱেই হ'ব নোৱাৰে । আজিৰ ভাৰত পৰিসৰ আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতীক । পৰিসৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বৃহৎ অৰ্থনীতি আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিভাৰ সাঁকো । আন্তঃগাঁথনি আদিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোৱেই ভাৰতৰ গতিৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰে ।"
মোদীয়ে লগতে কয়, "স্থিতিশীলতাৰ বিষয়ত মই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ ১২ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ । এই ১২ বছৰত নিৰন্তৰ সংস্কাৰৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অৰ্থনৈতিক ডিএনএ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ । আমাৰ দিশ স্পষ্ট–ব্যক্তিগত খণ্ডক নীতিগত ভৱিষ্যদ্বাণী যোগ্যতা প্ৰদান কৰা আৰু তেওঁলোকৰ বাবে সুযোগ বৃদ্ধি কৰা ।"
মোদীয়ে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে প্ৰতিটো দিশ মুকলি কৰি দিছে, সেয়া মহাকাশ হওক, খনন হওক বা পাৰমাণবিক শক্তি হওক । প্ৰধানমন্ত্ৰী দুগৰাকীয়ে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়ন-এফটিএ আগতীয়াকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।