ETV Bharat / international

সমগ্ৰ দেশতে অৰ্ধনমিত জাতীয় পতাকা, কাৰ স্মৃতিত এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন ভাৰতত ?

যোৱা ১২ জুলাইত ৭৪ বছৰ বয়সত শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানীৰ মৃত্যু হয় ৷ তেওঁক সকলোৱে মৰমেৰে ফাদাৰ আমিৰ বুলি মাতিছিল ৷

Sheikh Hamad bin demise
সমগ্ৰ দেশতে অৰ্ধনমিত জাতীয় পতাকা (ANI)
author img

By ANI

Published : July 13, 2026 at 9:48 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কাটাৰৰ প্ৰাক্তন আমিৰ শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানীৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সেই অনুসৰি সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ জাতীয় পতাকাখন অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থানসমূহ যেনে সংসদ ভৱন আৰু সংবিধান সদন (পুৰণি সংসদ ভৱন)ৰ জাতীয় পতাকাও অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হৈছে ।

ৰাজধানীৰ চাউথ ব্লক আৰু নৰ্থ ব্লকৰ অট্টালিকাতো শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই জাতীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হৈছে ৷ যোৱা ১২ জুলাইত ৭৪ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানীৰ, তেওঁক সকলোৱে মৰমেৰে ফাদাৰ আমিৰ বুলি মাতিছিল ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে দেওবাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে ১৩ জুলাই সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হ’ব আৰু প্ৰয়াত শাসকগৰাকীক সন্মান জনাই সকলো চৰকাৰী মনোৰঞ্জন অনুষ্ঠান স্থগিত ৰখা হ’ব ।

দেওবাৰে কাটাৰ চৰকাৰে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই । নতুন দিল্লীস্থিত কাটাৰ দূতাবাসত পুৱা আকাশত অৰ্ধনমিত হৈ উৰি থকা ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা চিৰস্থায়ী বন্ধন আৰু গভীৰ বন্ধুত্বৰ নিস্তব্ধ প্ৰমাণ হিচাপে থিয় দিছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ একেধৰণৰ দৃশ্য আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে ৷ কৃষি ভৱন, ৰে’ল ভৱন, বায়ুসেনা ভৱন আৰু সেৱা তীৰ্থ কমপ্লেক্সৰ ওপৰত অৰ্ধনমিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰি আছে ৷

দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰে শ্বেখ হামাদৰ চিৰস্থায়ী উত্তৰাধিকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱসটো পালন কৰে । মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে দেওবাৰে মৃত্যু হোৱা কাটাৰৰ ফাদাৰ আমিৰ শ্বেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সোমবাৰ, ​​১৩ জুলাই তাৰিখে এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিছে ।

‘‘য'ত নিয়মিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুওৱা হয়, সেই সকলোবোৰ অট্টালিকা তথা সমগ্ৰ ভাৰততে এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হ'ব, আৰু কোনো চৰকাৰী মনোৰঞ্জন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব ।’’ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ৷

বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হয় যে সংসদীয় পৰিক্ৰমা আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ আনুষ্ঠানিক শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ কাটাৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্বেখ হামাদক চহকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়, তেওঁক ভাৰতৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কাটাৰক বিশ্বৰ অন্যতম ধনী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা এজন চিন্তাশীল ৰাষ্ট্ৰনেতা হিচাপে স্মৰণ কৰে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘কাটাৰৰ ফাদাৰ আমিৰ শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল থানীৰ মৃত্যুত আমি গভীৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ । তেওঁ আছিল কাটাৰক উন্নয়ন আৰু সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ স্তৰলৈ পথ প্ৰদৰ্শন কৰা এজন দূৰদৰ্শী নেতা । আমি তেওঁক এজন প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপেও মনত ৰাখিছোঁ, যাক মই ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কাটাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত লগ পোৱাৰ গৌৰৱ লাভ কৰিছিলোঁ ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কাটাৰৰ আমিৰ শ্বেখ তামিম বিন হামাদ আল থানী আৰু সম্ভ্ৰান্ত ৰাজ পৰিয়াল আৰু কাটাৰ জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।’’

১৯৯৫ চনত শ্বেখ হামাদে কাটাৰৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ ১৮ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেওঁ দেশখনক ইতিহাসৰ অন্যতম পৰিৱৰ্তনশীল যুগৰ মাজেৰে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ কাটাৰক বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক অভাৰহ’লৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিকীকৰণ, ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰফাইল বৃদ্ধি আৰু প্ৰধান শক্তি ৰপ্তানিকাৰক আৰু বিশ্ব মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ইয়াৰ মৰ্যাদাৰ ভেটি স্থাপনৰ বাবে তেওঁ বহুলভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

তেওঁ কাটাৰৰ বিশাল তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ড সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ নিৰ্দেশ দিছিল ৷ উপসাগৰীয় সৰু ৰাষ্ট্ৰখনক এখন প্ৰধান বিশ্বব্যাপী এল এন জি ৰপ্তানিকাৰকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । এই শক্তি সম্প্ৰসাৰণে বিপুল সম্পদ জমা কৰিলে, কাটাৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ এক বিশিষ্ট খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ৷

আনহাতে তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাই দোহাৰ স্থাপত্যৰ পৰিৱেশকো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিলে, বিস্তৃত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু আধুনিকীকৰণৰ অভিযানৰ জৰিয়তে তেওঁ জাতিটোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থান উন্নীত কৰিলে ।

২০১৩ চনত শ্বেইখ হামাদে নিজৰ পুত্ৰ শ্বেখ তামিম বিন হামাদ আল থানীক স্বেচ্ছাই কৰ্তৃত্ব হস্তান্তৰ কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷ তেওঁ এই কথা লক্ষ্য কৰিছিল যে নতুন প্ৰজন্মই দেশখনক সতেজ দৃষ্টিভংগীৰে আগুৱাই নিয়াৰ সময় আহি পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় কূটনীতিয়ে বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত ভাৰতক সহায় কৰিবনে ?

TAGGED:

কাটাৰ
আমিৰ শ্বেইখ হামাদ বিন খলিফা আল থানী
ৰাষ্ট্ৰীয় শোক
NATIONAL MOURNING
SHEIKH HAMAD BIN DEMISE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.