ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱন কাৰ্যসূচী : ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বৰ সহযোগিতাৰ নতুন অধ্যায়
'হৰাইজন ইউৰোপ' হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজহুৱা পুঁজিৰে চলি থকা বহুজাতিক গৱেষণা কাৰ্যসূচী ৷ ইয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বাজেট প্ৰায় ৯.৮১ লাখ কোটি টকা ।
Published : November 10, 2026 at 10:19 AM IST
নতুন দিল্লী: ইউৰোপীয় সংঘৰ 'হৰাইজন ইউৰোপ' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত যোগদানৰ বাবে ভাৰতৰ আলোচনাৰ সফল সমাপ্তি ৷ ইউৰোপৰ সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটিত পৰিগণিত হৈছে ।
এই অংশীদাৰিত্বৰ সহায়ত মূলতঃ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ গ্ৰাহক আৰু ব্যৱহাৰকাৰী হোৱাৰ পৰা বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানকাৰী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ সুযোগ ।
বিজ্ঞান তথা প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই কাৰ্যসূচীত ভাৰতৰ অংশগ্ৰহণ দুয়োপক্ষৰ মাজত গৱেষণামূলক সহযোগিতাৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰাতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ দিশত এক কৌশলগত পদক্ষেপ ।
এই পদক্ষেপ ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈজ্ঞানিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ চুক্তি আৰু ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাণিজ্য আৰু প্ৰযুক্তি পৰিষদৰ অধীনত চলি থকা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন (আৰ এণ্ড ডি) প্ৰকল্প আৰু সহযোগিতাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় গৱেষক, প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ মাজত প্ৰতিভাৰ গতিশীলতা দৃঢ় কৰাত সহায়ক হ’ব । এই পদক্ষেপৰ অধীনত তেওঁলোকে সহযোগিতামূলক গৱেষণা প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, যৌথভাৱে জটিল প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰিব পাৰিব আৰু ইউৰোপীয় গৱেষণাৰ পৰিসৰ আৰু অত্যাধুনিক গৱেষণা আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।
India and the EU have successfully completed negotiations for India’s association with Horizon Europe, the EU’s flagship research and innovation programme. This marks a significant milestone in the India-EU strategic partnership, towards building a long-term framework of research cooperation, along the vision laid out by the leaders during the historic India-EU Summit in January 2026. 🔗 https://t.co/RWW4YAK0DD @IndiaDST @IndEmbassyBru @EU_in_India— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 7, 2026
হৰাইজন ইউৰোপ কি ?
'হৰাইজন ইউৰোপ' হৈছে ২০২১-২০২৭ চনৰ বাবে ইউৰোপীয় সংঘৰ মূল গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন পুঁজিৰ কাৰ্যসূচী । আনুমানিক ৯৩.৫ বিলিয়ন ইউৰোৰ বাজেটৰ সৈতে ই বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজহুৱা পুঁজিৰে চলি থকা বহুজাতিক গৱেষণা কাৰ্যসূচী ।
এই কাৰ্যসূচীয়ে বৈজ্ঞানিক উৎকৰ্ষতা, ঔদ্যোগিক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা, প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন আৰু সহযোগিতামূলক গৱেষণাক সহায় কৰে, যাতে বিশ্বৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় ।
ইয়াৰ দ্বাৰা ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু সংশ্লিষ্ট দেশসমূহৰ বিশ্ববিদ্যালয়, ৰাজহুৱা গৱেষণা সংস্থা, ব্যক্তিগত কোম্পানী, ষ্টাৰ্টআপ, পৰীক্ষাগাৰ আৰু বৈজ্ঞানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক একত্ৰিত কৰা হয় ।
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ উন্নতি, নতুন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ, উদ্যোগিক সামৰ্থ শক্তিশালী কৰা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা, জনস্বাস্থ্য উন্নত কৰা আৰু বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰসাৰেই হৈছে ইয়াৰ বিস্তৃত লক্ষ্য ।
এই কাৰ্যসূচী তিনিটা মূল স্তম্ভৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ যেনে - অত্যাধুনিক গৱেষণা, বৈজ্ঞানিক প্ৰতিভা আৰু সমাজৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ লক্ষ্যৰে সহযোগিতামূলক গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন । ই যুগান্তকাৰী উদ্ভাৱন, বাণিজ্যিকীকৰণ আৰু নতুন ব্যৱসায়ৰ বিকাশৰ পোষকতা কৰে ।
ভাৰতৰ প্ৰস্তাৱিত সংযোগ বিশেষভাৱে দ্বিতীয় স্তম্ভ বা বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বান আৰু ইউৰোপীয় ঔদ্যোগিক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত । এই স্তম্ভটোৱে সমাজৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰা আৰু ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে সহযোগিতামূলক গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় ।
এই স্তম্ভটোৱে সহযোগিতামূলক গৱেষণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে ইয়াৰ বহু সাদৃশ্য আছে । ইয়াত স্বাস্থ্য, জলবায়ু, শক্তি আৰু গতিশীলতাৰ লগতে কৃষি আৰু পৰিৱেশৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহো সামৰি লোৱা হৈছে ।
এই পাৰ্থক্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক তিনিওটা স্তম্ভৰ সীমাহীন প্ৰৱেশ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰদান কৰা নহয় ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পুঁজিৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশ
এই সংঘৰ এটা উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ’ব যে যোগ্য বিবেচিত ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাসমূহে সহযোগিতামূলক গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে 'হৰাইজন ইউৰোপ'ৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰ্থিক সাহায্য লাভৰ সুযোগ পাব ।
বৰ্তমানলৈকে ভাৰতীয় গৱেষক আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰ হিচাপে বিভিন্ন 'হৰাইজন ইউৰোপ' প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে সাধাৰণতে কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা প্ৰত্যক্ষ পুঁজিৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় চৰকাৰী সংস্থা, প্ৰতিষ্ঠানিক সম্পদ বা অন্যান্য উৎসৰ পৰা ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
এই নতুন ব্যৱস্থাই চুক্তিখনে সামৰি লোৱা কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বাবে বৰ্তমানৰ সাধাৰণ পুঁজি ব্যৱস্থাৰ ঠাই ল’ব । চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত আৰু প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যোগ্য ভাৰতীয় সংস্থাসমূহে সংশ্লিষ্ট আহ্বানৰ অধীনত পুঁজিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । তদুপৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সংস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য একে চৰ্ত আৰু নিয়মৰ অধীনত তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
Negotiations for India’s association to Horizon Europe have concluded! This will open new opportunities for researchers and innovators in the EU and India to work together more closely, develop new technologies and help address shared challenges. ➡️ https://t.co/kdD4LiHiJx https://t.co/q2DMz1K2Oj— Horizon Europe 🇪🇺 (@HorizonEU) November 6, 2026
ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিগত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন শক্তিশালী কৰা
আমদানিকৃত প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু জটিল আৰু উদীয়মান খণ্ডসমূহত থলুৱা সামৰ্থ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰেক্ষাপটত এই সংযোগে বিশেষ কৌশলগত তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
‘হৰাইজন ইউৰোপে’ ভাৰতীয় গৱেষক আৰু কোম্পানীসমূহক ইউৰোপীয় বৈজ্ঞানিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগিক অংশীদাৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি এই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
ভাৰতে ইউৰোপীয় বিশেষজ্ঞতা, গৱেষণা আন্তঃগাঁথনি আৰু বৈজ্ঞানিক নেটৱৰ্কৰ সহায় লৈ নিজৰ বৌদ্ধিক সম্পত্তি বিকাশ কৰিব পাৰে, ঘৰুৱা উৎপাদন শক্তিশালী কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ প্ৰযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
দ্বিতীয় স্তম্ভৰ বিষয়ভিত্তিক পৰিসৰে ভাৰতক এনে ক্ষেত্ৰত সহযোগিতামূলক গৱেষণাত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ এইবোৰে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, ঔদ্যোগিক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় ।
ঔষধ উৎপাদন, ভেকচিন উৎপাদন, জেনেৰিক ঔষধ আৰু চিকিৎসা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ষমতা অপৰিসীম । ইউৰোপীয় সহযোগিতাই জৈৱ প্ৰযুক্তি, উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিখুঁত চিকিৎসা, চিকিৎসা সঁজুলি আৰু ঔষধ আৱিষ্কাৰৰ যুটীয়া গৱেষণাৰ জৰিয়তে এই ক্ষমতাসমূহ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
এইক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিসমূহ সহযোগিতাৰ অন্যতম কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, যৌথ গৱেষণাই এআই, মেচিন লাৰ্ণিং, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, চাইবাৰ সুৰক্ষা, উচ্চ-কাৰ্যক্ষম কম্পিউটিং, ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰযুক্তি আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ দূৰসংযোগ ব্যৱস্থাক সামৰি ল’ব পাৰে ।
উন্নত মানৰ উৎপাদন, ৰব’টিক্স, অট’মেশ্বন, ঔদ্যোগিক সামগ্ৰী, মহাকাশ অভিযান্ত্ৰিক আৰু উপগ্ৰহ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাই ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক আৰু বৈজ্ঞানিক ক্ষমতাক শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।
ভাৰতৰ মহাকাশৰ গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত ইছৰ'ৰ নেতৃত্বত আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যক্তিগত মহাকাশ উদ্যোগৰ সহায়ত ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰিত মহাকাশ খণ্ডই ইউৰোপীয় গৱেষণা সংস্থাসমূহৰ সৈতে কৰা সহযোগিতাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’ব পাৰে ।
সম্ভাৱ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত উপগ্ৰহভিত্তিক পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ, জলবায়ু নিৰীক্ষণ, পৰিবহণ, মহাকাশ বহনক্ষমতা আৰু উন্নত মহাকাশ সামগ্ৰী আদি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত । আনহাতে, জলবায়ু বিজ্ঞান, জল সংৰক্ষণ, খাদ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ দ্বাৰা ভাৰতো লাভৱান হ’ব পাৰে ।
ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰসাৰ
ভাৰতৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু গৱেষণা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ গুণগত উন্নতি এই সংস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ফলাফল হ’ব পাৰে ৷ ভাৰতে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ পৰীক্ষাগাৰ, ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে ।
কিন্তু দেশৰ গৱেষণামূলক ক্ষমতা সমানভাৱে বিভক্ত কৰা হোৱা নাই । একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সৰু সৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত বৃহৎ পৰিসৰৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সম্পদ, বিশেষ সঁজুলি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগৰ অভাৱ । ‘হৰাইজন ইউৰোপ’এ এই ব্যৱধান দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
এনে পদক্ষেপে ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাজত বৈজ্ঞানিক প্ৰতিভাৰ আন্দোলনকো শক্তিশালী কৰিব পাৰে । ভাৰতত বৃহৎ সংখ্যক বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, প্ৰযুক্তিৰ পেছাদাৰী, গৱেষণা পণ্ডিত আছে । কিন্তু তাৰ পিছতো অধিকাংশ উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ভাৰতীয় গৱেষকে বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়, পৰীক্ষাগাৰ আৰু প্ৰযুক্তি কোম্পানীত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলে ৷ কিয়নো এই স্থানসমূহে গৱেষণাৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনি, পুঁজি আৰু পেছাদাৰী সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
হৰাইজন ইউৰোপে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে ইউৰোপীয় গৱেষণা দলৰ সৈতে সহযোগিতা কৰাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিব পাৰে ৷ লগতে ভাৰতৰ সৈতেও শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰে ।
হৰাইজন ইউৰোপৰ অধীনৰ সহযোগিতাই ভাৰতীয় আৰু ইউৰোপীয় বিজ্ঞানী, প্ৰযুক্তি বিকাশক আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত অধিক সহযোগিতা গঢ়ি তুলিব পাৰে ৷ যিয়ে আন্তঃকাৰ্যকৰী প্ৰযুক্তি আৰু কাৰিকৰী মানদণ্ডৰ বিকাশত সহায় কৰিব ।
ভাৰত-ইউৰোপীয় সংঘৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰা
এই সংযোগে উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ৷ কিয়নো ই ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান কৌশলগত অংশীদাৰিত্বত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক আৰু প্ৰযুক্তিগত মাত্ৰা সংযোজিত কৰিছে ৷
ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘই ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি আহিছে । এই সম্পৰ্কসমূহে এতিয়া পৰম্পৰাগত বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ বাহিৰলৈ গৈ প্ৰযুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা, সংযোগ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বিশ্ব শাসনৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহক সামৰি লৈছে ।
ইউৰোপীয় পৰিষদৰ সভাপতি এণ্টনিঅ’ লুইছ ছাণ্টোছ দা কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভাপতি উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনে যোৱা জানুৱাৰী মাহত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত এইটো বছৰতে ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ মাজত ভ্ৰমণসূচী আৰম্ভ হৈছিল ।
হৰাইজন ইউৰোপৰ সৈতে সংযোগৰ বাবে বৈঠকৰ সমাপ্তি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । হৰাইজন ইউৰোপৰ সৈতে সংযোগ ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাৰ আৰম্ভণি নহয় । বৰঞ্চ ই দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি বিকশিত হোৱা এটা প্ৰতিষ্ঠানিক সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্প্ৰসাৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
নতুন সংস্থাটোৱে এই বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ সৈতে এক বিস্তৃত পুঁজি আৰু গৱেষণাৰ কাঠামো যোগ কৰিব । এইক্ষেত্ৰত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ ইণ্টাৰনেশ্বনেল ষ্টাডিজৰ চেণ্টাৰ ফৰ ইউৰোপিয়ান ষ্টাডিজৰ অধ্যাপক গুলচন সচদেৱে ইটিভি ভাৰতক কয় যে পিলাৰ II হৈছে এনে এক মঞ্চ য’ত ইউৰোপৰ বাহিৰৰ দেশসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে । যদিও ভাৰতীয় গৱেষক আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ‘হৰাইজন ৱান’ৰ অধীনত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে, তথাপিও ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে পুঁজি লাভ কৰাৰ যোগ্যতা নাছিল বুলি তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে ৷
সচদেৱে আৰু কয়, ‘‘কিন্তু বৰ্তমানে ইয়াৰ ফলত দুটা কথা হ'ব । প্ৰথমতে, তেওঁলোকে ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ পুঁজি লাভ কৰিব পাৰিব । দ্বিতীয়তে, তেওঁলোকে নিজেই প্ৰকল্পৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । এতিয়ালৈকে প্ৰকল্পসমূহৰ নেতৃত্ব মূলতঃ ইউৰোপীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ কাষত অংশীদাৰ হিচাপেহে ভাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল ।’’
অৱশ্যে সচদেৱে এই কথাও কয় যে, ভাৰতীয় গৱেষক আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এতিয়াৰে পৰা ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ অংশীদাৰসকলক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰিব পাৰিব ।
‘‘আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ’ল, ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ উৎসৰ পৰাও আপুনি পোনপটীয়াকৈ পুঁজি লাভ কৰিব পাৰে’’ - তেওঁ কয় । তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে ২০২৭ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ভাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যসূচীৰ সহযোগী সদস্য বা সহযোগী অংশীদাৰ হ’ব । সচদেৱে কয়, ‘‘সেয়েহে পৰৱৰ্তী সাত বছৰীয়া চক্ৰটো অৰ্থাৎ ২০২৮-২০৩৪ চনটো ভাৰতৰ বাবে প্ৰকৃততে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব । মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই চক্ৰৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃহৎ পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷ কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰায় ১৭৫ বিলিয়ন ইউৰো সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ শান্তি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত আলোচনা