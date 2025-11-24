ETV Bharat / international

মোদী-মেল’নিৰ সাক্ষাৎ; সন্ত্ৰাসবাদত ইন্ধন যোগোৱা বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যৌথ পদক্ষেপ ঘোষণা ভাৰত-ইটালীৰ

শেহতীয়াকৈ দিল্লীত সংঘটিত বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ একেলগে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইটালীৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷

G20 SUMMIT IN JOHANNESBURG
ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নীৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 10:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জোহান্সবাৰ্গ: ভাৰত আৰু ইটালীয়ে দেওবাৰে সন্ত্ৰাসবাদত ইন্ধন যোগোৱা বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বাবে এক যৌথ পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গত অনুষ্ঠিত জি-২০ সন্মিলনৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত নিয়মীয়াকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আদান-প্ৰদানৰ পৰম্পৰাক পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

বৈঠকত দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাকে ধৰি কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

শেহতীয়াকৈ দিল্লীত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ একেলগে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইটালীৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক পুনৰবাৰ দোহাৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে দুয়োগৰাকী নেতাই ‘সন্ত্ৰাসবাদত ইন্ধন যোগোৱা বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰত-ইটালীৰ যুটীয়া পদক্ষেপ’ গ্রহণ কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ক্ষেত্ৰত দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা দৃঢ় কৰাৰ লগতে বিত্তীয় কাৰ্য টাস্ক ফ’ৰ্চ (এফ এ টি এফ) আৰু গ্ল’বেল কাউণ্টাৰ টেৰ’ৰিজম ফ’ৰাম (জি চি টি এফ)কে ধৰি বিশ্বব্যাপী আৰু বহুপক্ষীয় মঞ্চসমূহত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত এই কথা সদৰী কৰে ৷

বৈঠকৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল’নিৰ সৈতে হোৱা বৈঠক ফলপ্ৰসূ আছিল । ভাৰত-ইটালীৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী হৈ আহিছে, যাৰ ফলত আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণ বহুখিনি উপকৃত হৈছে ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘ভাৰত আৰু ইটালীয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহযোগিতা কৰাৰ বাবে এক যৌথ পদক্ষেপ ঘোষণা কৰিছে । এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় আৰু সময়োপযোগী প্ৰচেষ্টা, যিয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে মানৱতাৰ যুঁজ আৰু ইয়াৰ সমৰ্থনক শক্তিশালী কৰিব ।’’

দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা, মহাকাশ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, শিক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ক আদি ক্ষেত্ৰত দ্বি-পাক্ষিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ উন্নয়নৰ পৰ্যালোচনা আৰু ইতিবাচক মূল্যায়ন কৰে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে, অৰ্থনীতি আৰু জনসাধাৰণ উভয়ৰে উপকৃত হ’ব পৰা যুটীয়া কৌশলগত কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২৫-২৯ ৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত দুয়োগৰাকী নেতাই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।

এইবাৰ নতুন দিল্লী আৰু ব্ৰেচিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ব্যৱসায়িক মঞ্চ দুখনক আদৰণি জনায় দুয়োগৰাকী নেতাই, য’ত সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহৰ শক্তিশালী অংশগ্ৰহণ দেখা যায় । তেওঁলোকে দুয়োটা অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ব্যৱসায়, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন আৰু বিনিয়োগৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাসমূহ উল্লেখ কৰে ।

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিয়ে শেহতীয়াকৈ ইটালীৰ মহাকাশ প্ৰতিনিধি দলৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ শলাগ লয়, যিয়ে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰ্যায়তো সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

আলোচনাত অগ্ৰগতিৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মেল’নিয়ে পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন আৰু ২০২৬ চনত ভাৰতে আয়োজন কৰিবলগীয়া এ আই ইমপেক্ট ছামিটৰ সফলতাৰ বাবে ইটালীৰ দৃঢ় সমৰ্থন পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

আলোচনা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু বহুপক্ষীয় আৰু বিশ্বব্যাপী মঞ্চত একেলগে কাম কৰি গণতন্ত্ৰ, আইনৰ শাসন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ভাগ কৰা মূল্যবোধক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বৈঠকত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে দুয়োগৰাকী নেতাই ।

২০২৩-২০২৪ চনত ভাৰত-ইটালীৰ বাণিজ্য প্ৰায় ১৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, ২০০০ চনৰ পৰা ইটালীৰ পৰা ভাৰতলৈ কৰা প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্ৰায় ৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: মদিনাতে অন্তেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৪৬ ভাৰতীয়ৰ

TAGGED:

ITALIAN PM GIORGIA MELONI
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
ইটিভি ভাৰত অসম
FINANCING OF TERRORISM
G20 SUMMIT IN JOHANNESBURG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.