ভাৰত বিশ্বৰ বাবে এক মূল উন্নয়নৰ চালিকাশক্তি : আই এম এফ

ভাৰত বিশ্বৰ বাবে এক মূল উন্নয়নৰ চালিকাশক্তি : আই এম এফ
ভাৰতৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ প্ৰশংসা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ । আশা কৰাতকৈ অধিক উন্নয়ন হৈছে দেশত ।
Published : January 16, 2026 at 2:45 PM IST
ৱাশ্বিংটন : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে ভাৰতৰ উন্নয়ন আশা কৰাতকৈ অধিক বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে ভাৰত বিশ্বৰ বাবে মূল উন্নয়নৰ চালিকাশক্তি । আই এম এফৰ যোগাযোগ বিভাগৰ সঞ্চালিকা জুলি কোজাকে বৃহস্পতিবাৰে এখন সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ভাৰতত আমি যি দেখিছো সেয়া হ'ল ভাৰত বিশ্বৰ বাবে এক মূল উন্নয়নৰ চালিকাশক্তি ।"
২০২৫ চনত ভাৰতৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আই এম এফয়ে কৰা মূল্যায়ন সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে । কোজাকে কয় যে আই এম এফৰ চতুৰ্থ অনুচ্ছেদৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতিবেদনৰ অংশ হিচাপে কৰা শেহতীয়া মূল্যায়নত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ উন্নয়ন ৬.৬ শতাংশ বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে, যিটো বহুলাংশে শক্তিশালী ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
ভাৰতত তৃতীয় তিনিমহীয়া বৃদ্ধি আশা কৰাতকৈ শক্তিশালীভাৱে ওলাই আহিছে বুলিও তেওঁ কয় । ইয়াৰ ফলত আগলৈ আই এম এফয়ে নিজৰ পূৰ্বাভাস উন্নীত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
অহা সপ্তাহত আই এম এফৰ ৱৰ্ল্ড ইকন'মিক আউটলুক আপডেট মুকলি কৰাৰ কথা আছে । কোজাকে কয়, "সেই সময়ত ভাৰতৰ বাবে আমাৰ হাতত সংশোধিত উন্নয়নৰ তথ্য থাকিব । কিন্তু মই ভাবো ভাৰতৰ ওপৰত আমাৰ বাবে মূল কথাটো হ'ল যে ই বিশ্বৰ উন্নয়ন এক মূল চালক হৈ আহিছে আৰু উন্নয়ন যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে । তাৰ পিছত আমি যি দেখিছোঁ সেয়া হ'ল যে ভাৰতত তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ উন্নয়ন আশা কৰাতকৈ শক্তিশালী হৈ ওলাই আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই উন্নয়নে আই এম এফৰ বৃদ্ধিৰ পূৰ্বাভাসৰ উৰ্ধমুখী পুনৰীক্ষণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে । বিশ্বৰ বহু অঞ্চলত অনিশ্চয়তাৰ মাজতে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰসাৰণক সমৰ্থন কৰাত দেশখনৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰি ভাৰতৰ ওপৰত আই এম এফৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন ইতিবাচক হৈয়েই আছে বুলিও তেওঁ জোৰ দিয়ে ।
অৱশ্যে অহা সপ্তাহত প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিশ্ব অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ আপডেটটোৱে শেহতীয়া অৰ্থনৈতিক তথ্যই ভাৰতৰ লগতে বহল বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বাবে পুঁজিৰ প্ৰক্ষেপণক কেনেদৰে নতুন ৰূপ দিছে তাৰ স্পষ্ট ছবি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
