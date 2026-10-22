সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী প্ৰতিবেদনত পক্ষপাতিত্ব, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদকক ভাৰতৰ সমালোচনা
পুৰীয়ে কয়- "ডাউদ এজন ৱাণ্টেড অপৰাধী আৰু তেওঁৰ ভিত্তি পাকিস্তানত । পাকিস্তানত ওছামা বিন লাডেনক বিচাৰি উলিয়াই নিঃশেষ কৰা হৈছিল ।"
By ANI
Published : October 22, 2026 at 10:15 AM IST
নিউয়ৰ্ক : সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী প্ৰতিবেদনত পক্ষপাতিত্বৰ বাবে ভাৰতে বুধবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদকসকলক তীব্ৰ আক্ৰমণ চলায় আৰু নিৰপেক্ষতাৰ উচ্চ মান বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনায় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদক বেন চৌলে তেওঁৰ প্ৰতিবেদনত ডাউদ ইব্ৰাহিমক সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা 'ভাৰত ভিত্তিক' ডি-কোম্পানী অপৰাধী দলৰ নেতা বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
এই কথাত তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাই ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ ৰাঘু পুৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত কয়, "আমি বিশেষ প্ৰতিনিধিয়ে (এছআৰ) বাস্তৱসন্মত তথ্য নথকা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ অগ্ৰাহ্যযোগ্য পৰিস্থিতিৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । কিন্তু ইয়াৰ বাবে তেওঁক কেতিয়াও জবাবদিহি কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ ফলত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সন্মুখত এনে এক স্থিতি দাঙি ধৰা হয় যাক সলনি কৰিব নোৱাৰি; এয়া এই সংস্থাটোৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক, যিয়ে প্ৰথমৰে পৰাই নিজৰ বৈধতাক লৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।"
পুৰীয়ে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে ডাউদ এজন ৱাণ্টেড অপৰাধী আৰু তেওঁৰ ভিত্তি পাকিস্তানত আছিল । পাকিস্তান এনে এখন দেশ, যিখন দেশত ওছামা বিন লাডেনক বিচাৰি উলিয়াই নিঃশেষ কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়,, "প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে যে ২০০৩ চনত নিৰাপত্তা পৰিষদে আল কায়দাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে ডি-কোম্পানী নামৰ এটা অপৰাধী গোটক তালিকাভুক্ত কৰিছিল । যদি এই কথাটো অন্য ধৰণে হয়, তেন্তে ই প্ৰকৃত বাস্তৱৰ পৰা একেবাৰে বেলেগ ছবি দাঙি ধৰে । এই সংগঠনটো আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ নেতা ডাউদ ইব্ৰাহিমক ১৯৯৩ চনতে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰত ভাৰতত ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰা হৈছিল । "
তেওঁ লগতে কয়, "১২৬৭ নিষেধাজ্ঞা ব্যৱস্থাৰ অধীনত তালিকাভুক্ত হোৱা কাৰণসমূহৰ বিৱৰণত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে লিখা হৈছে। এই তথ্যৰ কথা উল্লেখ নকৰাটো দুখজনক আৰু বিশেষ আদেশধাৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণৰ অযোগ্যতাই এই সংস্থাটোক প্ৰচণ্ড ক্ষতি কৰে । মই ইয়াক ৰেকৰ্ডৰ বাবে শুধৰাই দিছোঁ ।"
ভাৰতীয় কূটনীতিবিদগৰাকীয়ে কয়, "২০০৩ চনৰ তালিকাভুক্ত হোৱাৰ বহু আগতেই এই ব্যক্তিজন ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাতে আমাৰ দেশৰ বাহিৰৰ পৰা আল কায়দাৰ সৈতে আৰু ওছামা বিন লাডেনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে তালিকাভুক্ত হৈছিল । আজিলৈকে তেওঁ মোৰ দেশত এজন ৱাণ্টেড অপৰাধী হৈয়েই আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তালিকাভুক্তকৰণৰ নিয়ম অনুসৰি, যিখন দেশত ওছামা বিন লাডেনক পোৱা গৈছিল আৰু নিঃশেষ কৰা হৈছিল, সেইখন দেশতে বাস কৰে ।"
ভাৰতে প্ৰতিবেদনখনত হোৱা পক্ষপাতিত্বক সমালোচনা কৰি কয় যে মানৱ অধিকাৰ কাঠামোৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ কয়, "সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকসকলে মানৱ অধিকাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী কাঠামো ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ অপকৰ্মক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰাটো যেন ফেশ্বন হৈ পৰিছে । মানৱ অধিকাৰৰ কাঠামো সন্ত্ৰাসবাদী আৰু কট্টৰপন্থা বা চৰমপন্থা প্ৰচাৰ কৰাসকলৰ আশ্ৰয় হ’ব নোৱাৰে । সন্ত্ৰাসবাদক কেতিয়াও ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি ।"
জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি পাকিস্তানী প্ৰতিনিধি দলটোৱে কৰা এক মন্তব্যৰ ওপৰতো পুৰীয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
পুৰীয়ে কয়, "পাকিস্তানৰ প্ৰতিনিধিয়ে এইমাত্ৰ দিয়া বক্তব্য সন্দৰ্ভত কওঁ, এই কোঠাটোত উপস্থিত সকলোৱে জানে যে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলকে ধৰি মোৰ দেশৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে, সেয়া অতি সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে কৰা এক অপপ্ৰচাৰ । আৰু এইবোৰ পাকিস্তানৰ প্ৰকৃত শাসকসকলৰ বাবেই হৈছে, যিটো হৈছে দেশখনৰ সামৰিক বাহিনী ।"
তেওঁ কয়, "মই ৰেকৰ্ডৰ বাবে পুনৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, হৈ আহিছে আৰু সদায় হৈ থাকিব । মই পাকিস্তানী প্ৰতিনিধিৰ বক্তব্যক আৰু কোনো মন্তব্যৰে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব নিবিচাৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ তৃতীয় সমিতিত এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় যে মানৱ অধিকাৰক ৰাজনৈতিক হেঁচা বা নিৰ্বাচিত দেশক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । লগতে ভাৰতে বলপূৰ্বক নিৰুদ্দেশৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা আৰু সহযোগিতাৰ আহ্বান জনায় ।