সপ্তমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰত

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত ভাৰতৰ ৩ বছৰীয়া কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ।

UN flag flies on a stormy day at the United Nations during the United Nations General Assembly, Sept. 22, 2022
সপ্তমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰত (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 1:51 PM IST

নিউয়ৰ্ক: ২০২৬-২৮ বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদ (UNHRC)লৈ নিৰ্বাচিত হ'ল ভাৰত । জেনেভাস্থিত মানৱ অধিকাৰ সংস্থাটোত এয়া হ'ব ভাৰতৰ সপ্তম কাৰ্যকাল । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদে সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত কয় যে ভাৰতৰ ৩ বছৰীয়া কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি পাৰ্বথানেনী হৰিশে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত সকলো প্ৰতিনিধি দলকে তেওঁলোকৰ অশেষ সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰত সপ্তমবাৰৰ বাবে ২০২৬-২৮ বৰ্ষৰ বাবে মানৱ অধিকাৰ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে । এই নিৰ্বাচনে মানৱ অধিকাৰ আৰু মৌলিক স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ অদম্য দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি কূটনীতিবিদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি আমাৰ কাৰ্যকালত সকলো উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ন্যায্য ভৌগোলিক বিতৰণ নিয়মৰ অধীনত ৩ বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা ৪৭ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰে গঠিত ।"

পৰিষদৰ আসনসমূহ ৫ টা আঞ্চলিক গোটক এই ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে- আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰ, ১৩ খন আসন; এছিয়া-পেচিফিক ৰাজ্য, ১৩ খন আসন; পূব ইউৰোপীয় ৰাজ্য, ৬ খন আসন; লেটিন আমেৰিকা আৰু কেৰিবিয়ান ৰাজ্য, ৮ খন আসন; আৰু পশ্চিম ইউৰোপীয় আৰু অন্যান্য ৰাজ্য, ৭ খন আসন । একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ পিছত ২০২৪ চনত শেষবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ভাৰতে এই বছৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ২০২৬-২৮ চনৰ কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।

২০১১, ২০১৮ আৰু ২০২৫ চনত ৩ টা বাধ্যতামূলক বিৰতিৰ বাহিৰে ২০০৬ চনত পৰিষদ গঠনৰ পৰাই ভাৰত অবিৰতভাৱে ইয়াৰ সদস্য হৈ আহিছে । ২০০৬ চনৰ প্ৰথম পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতে সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰি নিৰ্বাচিত হৈছিল । ভাৰতে ১৯০ টা ভোটৰ ভিতৰত ১৭৩ টা ভোট লাভ কৰিছিল । তাৰ পিছৰ পৰা ভাৰতৰ ৬ টা কাৰ্যকাল আছিল ২০০৬–২০০৭, ২০০৮–২০১০, ২০১২–২০১৪, ২০১৫–২০১৭, ২০১৯–২০২১ আৰু ২০২২–২০২৪ চন ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদে জনোৱা মতে ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ৩ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে এংগোলা, চিলি, ইকুৱেডৰ, ইজিপ্ত, ইষ্ট'নিয়া, ইৰাক, ইটালী, মৰিচাছ, পাকিস্তান, স্লোভেনিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ব্ৰিটেইন আৰু ভিয়েটনাম সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

