ETV Bharat / international

অসমৰ অভিযানে পালে স্বীকৃতি; ২৭ নৱেম্বৰক বিশ্বজুৰি বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল দিৱস হিচাপে ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ

অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থকাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । বিশ্বজুৰি এই প্ৰথা নিৰ্মূলৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান ।

The symbol of the United Nations is displayed outside the Secretariat Building at United Nations Headquarters
২৭ নৱেম্বৰক বিশ্বজুৰি বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল দিৱস হিচাপে ঘোষণা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ (File/AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2026 at 3:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাষ্ট্ৰসংঘ : অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অসম আৰক্ষীয়ে বিগত কেইবাবছৰে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । অসমত চলা বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানে অৱশেষত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । কিয়নো বিষয়টোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে বিশেষ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।

শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ বাবে ভাৰতৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষকতাত উত্থাপন কৰা এক প্ৰস্তাৱ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিছে । সেই অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২৭ নৱেম্বৰৰ দিনটোত শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস পালনৰ ঘোষণা কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে ১৯৩ জনীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ছিয়েৰা লিয়নৰ নেতৃত্বত 'শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস' শীৰ্ষক প্ৰস্তাৱটো সহমতত গ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰস্তাৱৰ সহ-পৃষ্ঠপোষক হিচাপে যোগদান কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম আছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰতেই বাল্যবিবাহ মুক্ত ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই অভিযানৰ লক্ষ্য আছিল ২০২৬ চনৰ ভিতৰত বাল্যবিবাহৰ সংখ্যা ১০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা আৰু ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বাল্যবিবাহ মুক্ত কৰা ।

এই বিষয়টো ছিয়েৰা লিয়নৰ ফাৰ্ষ্ট লেডী তথা অৰ্গেনাইজেচন অৱ আফ্ৰিকান ফাৰ্ষ্ট লেডিজ ফৰ ডেভেলপমেণ্টৰ সভানেত্ৰী ফাতিমা মাদা বায়' আৰু জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভূৱন ৰিভুৱে উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁলোকে বাল্যবিবাহৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে বিশ্বজুৰি দিৱস উদযাপনৰ আহ্বান জনাইছিল ।

সাধাৰণ পৰিষদত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰিভুৱে কয়, "আজি সেই সামৰণিৰ আৰম্ভণি, য'ত বিশ্বই একেমুখে কৈছে - আৰু নহ'ব... এইটোৱেই আৰম্ভণি য'ত বিশ্বই মুখ খুলিছে । এতিয়া কামৰ সময়, আমি কাম কৰা উচিত । ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব ।"

২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাষণৰ সময়ত ৰিভুৱে মাদা বায়'কে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱৰ আহ্বান পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকেও এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছিল । তেওঁ কৈছিল যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসটোৱে চৰকাৰ, নাগৰিক সমাজ, নেতা, বিদ্যালয়, সম্প্ৰদায় আৰু শিশুসকলৰ ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপৰ বাবে জবাবদিহিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিশ্বব্যাপী সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰিব ।

ভাৰতকে ধৰি প্ৰায় ৭০ খন ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত ছিয়েৰা লিয়নে ২৭ নৱেম্বৰক বাল্যবিবাহৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত বিশ্বব্যাপী দিৱস হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি এই প্ৰচেষ্টাৰ নেতৃত্ব দিছিল ।

ৰিভুৱে লগতে কয় যে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ চৰকাৰসমূহে ব্যাপক আইন, পৰিকল্পনা, দায়িত্বশীল আৰু জবাবদিহি প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু নেতা, চৰকাৰী সংস্থা, আৰক্ষী, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা, আইনৰ শাসনৰ জৰিয়তে বাল্যবিবাহ বন্ধৰ বাবে উচিত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ।

এই প্ৰস্তাৱটোৱে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে সামগ্ৰিক, বহুস্তৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৌশল আৰু কাৰ্য্য পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত আৰু ৰূপায়ণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ উৎসাহিত কৰে । ইয়াত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহক সকলো কন্যাৰ বাবে গুণগত শিক্ষাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, য'ত বিবাহিত কন্যা আৰু যুৱতীসকলক শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ বা পুনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰা কাৰ্যসূচীসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে এক মূল কৌশল হিচাপে মহিলা আৰু কন্যাৰ সৱলীকৰণক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

ইয়াৰ উপৰিও প্ৰস্তাৱত স্বীকাৰ কৰিছে যে শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ হৈছে এক ক্ষতিকাৰক প্ৰথা যিয়ে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা, অপব্যৱহাৰ বা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, মহিলা আৰু ছোৱালীক বিশেষকৈ দুৰ্বল পৰিস্থিতিত থকাসকলক অসমতাপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অৰ্থনৈতিক সুযোগ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ সম্পূৰ্ণ উপভোগৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ।

জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেন (জে আৰ চি)-এ কয় যে ১৯৩ জনীয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাটোৱে এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰেও আদৰণি জনাইছে । বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰশংসা কৰিছে ।

তেওঁ লিখিছে, "শিশু বা বলপূৰ্বক বিবাহৰ আমাৰ সমাজত কোনো স্থান নাই আৰু ইয়াক দমন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । যোৱা কাৰ্যকালৰ পৰাই আমি এই কথা কৈ আহিছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘইও তাত সন্মত হৈছে । সমাজৰ এই ব্যাধি নিৰ্মূলৰ বাবে ২৭ নৱেম্বৰক শিশু, সময়পূৰ্ব আৰু বলপূৰ্বক বিবাহ নিৰ্মূলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।"

বাল্যবিবাহ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লিখিছে, "যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা অসমৰ প্ৰচেষ্টাই আমাক গুৰুত্বপূৰ্ণ ফলাফল দেখুৱাইছে । বাল্যবিবাহ সম্পৰ্কীয় ১২,০০০ ৰো অধিক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে । ১১,০০০ ৰো অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ২০ খন জিলাত বাল্যবিবাহৰ হাৰ ৮১ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । লগতে কিশোৰীৰ গৰ্ভধাৰণৰ সংখ্যা হ্ৰাস আৰু মহিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তিও বৃদ্ধি পাইছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কাকতলীয়াভাৱে আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে নৱেম্বৰ মাহত আমি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান হাতত লৈ সকলো অপৰাধীক আইনৰ মজিয়ালৈ আনিম । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই ঘোষণাই দেখুৱাইছে যে অসমৰ প্ৰচেষ্টা কেতিয়াও পৃথক নাছিল, ই আছিল এটা অপৰাধ নিৰ্মূল কৰা যিটো বিশ্বজনীন সমস্যা । বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ যুঁজখনে এক ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । বাল্যবিবাহৰ পৰা মুক্ত এখন সমাজৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি একেই আছে ।"

লগতে পঢ়ক : পৰম্পৰাগত মেৰ্কেটৰ মানচিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে ইকুৱেল আৰ্থ মেপ ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতৰ সমৰ্থন

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰসংঘ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বাল্যবিবাহ নিৰ্মূল দিৱস
অসমত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
CHILD MARRIAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.