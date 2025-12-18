ETV Bharat / international

বাংলাদেশৰ ৰাজধানীত নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে বন্ধ কৰিলে ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰ

ঢাকাৰ আইভিএচিয়ে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি কয় যে যিসকল আবেদনকাৰীৰ নিযুক্তিৰ স্লট জমা দিয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী তাৰিখৰ বাবে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব।

December 18, 2025

ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত থকা ভাৰতীয় ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰ (আই ভি এ চি)ৰ সাম্প্ৰতিক নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হয় ৷ ঢাকাৰ যমুনা ফিউচাৰ পাৰ্কত অৱস্থিত আই ভি এ চি হৈছে ৰাজধানীখনৰ সকলো ভাৰতীয় ভিছা সেৱাৰ মূল, সংহত কেন্দ্ৰ ৷

আই ভি এ চিয়ে এক বিবৃতিত কয় যে বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আজি বিয়লি ২ বজাত আই ভি এ চি জে এফ পি ঢাকা বন্ধ থাকিব ৷ বুধবাৰে দাখিল কৰিবলগীয়া নিযুক্তিৰ স্লট থকা সকলো আবেদনকাৰীকে পৰৱৰ্তী তাৰিখৰ বাবে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ৷

ইয়াৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিয়াজ হামিদুল্লাক মাতি আনি ঢাকাত ভাৰতীয় মিছনৰ আশে-পাশে একাংশ উগ্ৰপন্থীয়ে নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতি সৃষ্টিৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰাত তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও এক বিবৃতিত কয় যে ভাৰতে “বাংলাদেশত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত কিছুমান কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত উগ্ৰপন্থী উপাদানে সৃষ্টি কৰা ভুৱা আখ্যানক সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছে ।”

হামিদুল্লাক মাতি অনাৰ লগে লগে মন্ত্ৰালয়ে কয় যে, “অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে এই কাণ্ডসমূহৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰা নাই আৰু ভাৰতৰ সৈতে কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ ভাগ কৰা নাই সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ।”

মন্ত্ৰালয়ে কয় যে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিজৰ কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুসৰি বাংলাদেশৰ মিছন আৰু পদৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো ৷ বাংলাদেশৰ অৱনতি ঘটা নিৰাপত্তা পৰিৱেশক লৈ ভাৰতৰ তীব্ৰ উদ্বেগ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীক অৱগত কৰা হয় বুলি মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷

