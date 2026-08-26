সীমা সমস্যাৰ 'ৰাজনৈতিক সমাধান' বিচাৰি চীনত ডোভাল-ৱাঙৰ কৰমৰ্দন
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ সোৱনশিৰিত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপত চীনা সৈন্যই আক্ৰমণাত্মক সামৰিক স্থিতিৰ খবৰ পোৱাৰ মাজতে চীন-ভাৰত সীমান্ত বিষয়ত বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক ।
By PTI
Published : August 26, 2026 at 11:45 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু চীনে দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ ‘ৰাজনৈতিক সমাধান’ বিচাৰিবলৈ সন্মত হৈছে ৷ সম্প্ৰতি চীন ভ্ৰমণত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে মঙলবাৰে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি সহযোগিতাৰ কাম অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
নতুন দিল্লীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ডোভাল আৰু ৱাঙে ভাৰত-চীন সীমান্ত বিষয়ত ‘স্পষ্ট আৰু গভীৰ’ আলোচনা কৰিছে আৰু ‘সামগ্ৰিক আৰু দীৰ্ঘম্যাদী স্বাৰ্থ’ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষয়টোৰ ‘ৰাজনৈতিক সমাধান’ৰ দিশত কাম কৰি যাবলৈ সন্মত হৈছে ৷
চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ এক বিবৃতি অনুসৰি বেইজিঙত ব্যাপক উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত অহা বছৰ ভাৰতত সীমান্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ২৬ সংখ্যক বিশেষ প্ৰতিনিধি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবেও দুয়োখন দেশে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু চীনৰ বিশেষ প্ৰতিনিধি তথা বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়িৰ মাজত বেইজিঙত চীন-ভাৰত সীমান্ত বিষয়ত বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ ২৫ সংখ্যক বৈঠকত গভীৰ আলোচনাৰ অন্তত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ সোৱনশিৰিত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপত চীনা সৈন্যই আক্ৰমণাত্মক সামৰিক স্থিতিৰ খবৰ পোৱাৰ মাজতে এই বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
পূব লাডাখত সামৰিক স্থবিৰতাৰ পাছত দুয়োপক্ষৰ মাজত সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ দিশত হোৱা অগ্ৰগতিৰ কথা উল্লেখ কৰি ডোভালে কয়, "দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে । আমাৰ সম্পৰ্কত দেখা পোৱা স্বাভাৱিকতা সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু শান্তি বজাই ৰখাৰ বাবে দুয়োপক্ষই কৰা প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰত্যক্ষ ফল ।"
তেওঁ কয় যে আমি আজি সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু স্থিৰতা বজাই ৰখাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টাক কেনেদৰে ফলপ্ৰসূভাৱে শক্তিশালী আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ । সীমান্ত আৰু চীনে দক্ষিণ তিব্বত বুলি দাবী কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশক লৈ হোৱা মতানৈক্যৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ এই বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰত-চীন সীমা বিবাদৰ সমাধান বিচাৰি চীনত উপস্থিত ডোভাল