উত্তেজনাৰ মাজতো ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত আছে শক্তিশালী বান্ধোন: চি পি ডিৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক
ক্ৰীড়া ৰাজনৈতিক আৱেগৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হোৱাতকৈ মানুহক সংযোগ কৰাৰ মাধ্যম হৈ থাকিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
By ANI
Published : January 13, 2026 at 5:51 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, হিন্দু সংখ্যালঘুৰ নিৰাপত্তা আৰু বাংলাদেশ-ভাৰতৰ কূটনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ বিষয়ে মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে 'চেণ্টাৰ ফৰ পলিচি ডাইলগ' (চি পি ডি)ৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ফাহমিদা খাতুনে ।
এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত খাতুনে ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত কয়, “ভাৰত আৰু বাংলাদেশে বহু ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যতম ব্যাপক দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, য’ত বাণিজ্য, সংযোগ, শক্তি, নিৰাপত্তা, সহযোগিতা আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় সামৰি লোৱা হৈছে ।”
দুয়োখন দেশ স্বাধীন ৰাজনৈতিক গতিশীলতাৰে সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হৈয়েই আছে বুলিও তেওঁ আলোকপাত কৰে । আনহাতে, পাৰস্পৰিক সন্মান, কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নকৰা আৰু পাৰস্পৰিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্পৰ্ক অব্যাহত থাকিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
শেহতীয়াকৈ ক্ৰিকেট খেলৰ ৰাজনীতিকৰণ সন্দৰ্ভত খাতুনে কয়, "ক্ৰীড়া মানুহৰ মাজত এখন সাঁকো হৈয়েই আছে । ই যুদ্ধক্ষেত্ৰ নহয় আৰু ইয়াক ৰাজনীতিৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় ।"
ক্ৰীড়া ৰাজনৈতিক আৱেগৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ হোৱাতকৈ মানুহক সংযোগ কৰাৰ মাধ্যম হৈ থাকিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
আনহাতে, অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত তেওঁ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যে বাণিজ্য হৈছে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ । বাণিজ্যিক বাধা আৰু অনা শুল্ক নিষেধাজ্ঞাকে ধৰি শেহতীয়া উত্তেজনাই অগ্ৰগতি লেহেমীয়া কৰিছে যদিও খাতুনে এই ঘটনাৱলীক অস্থায়ী বুলি অভিহিত কৰে ।
"মই বিশ্বাস কৰো যে এই উত্তেজনাসমূহ অস্থায়ী; এই উত্তেজনাৰ বাবেই পূৰ্বে সৃষ্টি হোৱা সুযোগসমূহ বিপৰীত হৈ পৰিছে ।" তেওঁ কয় । লগতে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰি যাব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
অন্যান্য ঘৰুৱা বিষয়ত খাতুনে হিন্দু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ উদ্বেগৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "মই দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰো যে বাংলাদেশ এখন বহুত্ববাদী সমাজ, যিখন সমাজ সহৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্মিত । গতিকে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত যিকোনো আক্ৰমণ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আৰু ইয়াক ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে নহয়, অপৰাধমূলক বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয় যে সুবিধাবাদী দলসমূহে কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে যদিও আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহক দৃঢ় পদক্ষেপ ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।