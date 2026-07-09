ETV Bharat / international

ভাৰতলৈ ইউৰেনিয়াম ৰপ্তানিৰ বাবে সন্মত অষ্ট্ৰেলিয়া

ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতলৈ ইউৰেনিয়াম ৰপ্তানি কৰাৰ চৰ্তত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

India, Australia Agree Terms For Long-term Uranium Supply
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু এন্থনী আলবানীজ (PIB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 3:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মেলব’ৰ্নত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এন্থনী আলবানীজৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে এক যৌথ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতলৈ ইউৰেনিয়াম ৰপ্তানি কৰাৰ চৰ্তত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । ২০১৫ চনত স্বাক্ষৰিত অষ্ট্ৰেলিয়া-ভাৰত পাৰমাণৱিক সহযোগিতা চুক্তিৰ অধীনত দুয়োপক্ষই ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে একান্ত শান্তিপূৰ্ণ উদ্দেশ্যৰ বাবে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক শক্তি সংস্থাৰ (আই এ ই এ) সুৰক্ষাৰ অধীনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইউৰেনিয়াম ভাৰতলৈ ৰপ্তানি সম্ভৱপৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চূড়ান্ত কৰিছে ।

ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছত আলবানীজে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে এই ব্যৱস্থাই ভাৰতলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইউৰেনিয়াম ৰপ্তানিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যাতে অজীৱাশ্ম ইন্ধন শক্তিৰ ক্ষমতাৰ অংশ বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হয় ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে দুয়োখন দেশেই গভীৰ আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ জৰিয়তে শক্তি যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত কৰা, নবীকৰণযোগ্য শক্তি গ্ৰহণক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু শক্তি উপাদানৰ বাবে মুক্ত বাণিজ্যিক ব্যৱস্থা বজাই ৰখাৰ বাবে দুয়োপক্ষ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে দুয়োখন দেশে শক্তি, সম্পদ আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীৰ যোগান শৃংখল আৰু মূল্যৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যাঘাতৰ প্ৰভাৱকে ধৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি আৰু নিজা অঞ্চলৰ বাবে ইয়াৰ পৰিণতিৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।

চলি থকা ব্যাঘাতৰ মাজতে দুয়োপক্ষই পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় যে মুক্ত বজাৰ আৰু নিয়মভিত্তিক বাণিজ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা আছে, যিবোৰ নীতি সমৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷

অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতে বৈদ্যুতিকৰণৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে নিজৰ শক্তি ব্যৱস্থাৰ বৈদ্যুতিকৰণ বৃদ্ধিয়ে ভৱিষ্যতে শক্তি সুৰক্ষাৰ এক মূল্যৱান উৎস হ’ব ।

প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জৰ দেশসমূহে সন্মুখীন হোৱা শক্তি সুৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ স্বীকাৰ কৰি দুয়োখন দেশে অঞ্চলটোৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তি যোগানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এই পটভূমিত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই কয়লা, ডিজেল, অন্যান্য তৰল ইন্ধন আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ দৰে শক্তি সামগ্ৰীৰ সুস্থিৰ, সুৰক্ষিত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যোগান বজাই ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে কম কাৰ্বনযুক্ত ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও দুয়ো পক্ষই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে । এই প্ৰেক্ষাপটত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতৰ গ্ল’বেল বায়’ফিউলছ এলায়েন্সৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ, গৱেষণা আৰু বস্তুগত সহযোগিতাৰ তাৎপৰ্যও স্বীকাৰ কৰে ৷ কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰবন্ধ আৰু প্ৰতিৰক্ষা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে চলি থকা কামক আদৰণি জনায় ৷ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ মাজত সংযোগ প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাকো আদৰণি জনায় ।

বহল আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাই যৌথ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতে আঞ্চলিক অংশীদাৰসকলক আমাৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা আৰু সমৃদ্ধিৰ সুবিধাৰ বাবে বিশ্ব শক্তি সম্পদ যোগান শৃংখল মুকলি কৰি ৰখাটো নিশ্চিত কৰাত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।”

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিশ্বাসযোগ্য অংশীদাৰিত্বৰ গুৰুত্বক স্বীকাৰ কৰি ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা আৰু বাণিজ্য চুক্তি (ইচিটিএ)ৰ বাবে চলি থকা আলোচনা আৰু অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক কাঠামোৰ জৰিয়তে দ্বিপাক্ষিক শক্তি বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয় ।

বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে "অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতে বহনক্ষম আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তি প্ৰবাহৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু কৌশলগত বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকাক স্বীকৃতি দিছে ৷ লগতে শক্তি খণ্ডত সামৰ্থ গঠন আৰু জ্ঞান বিনিময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।’’

তেওঁলোকৰ শক্তি খণ্ডৰ পৰিপূৰক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি দুয়োখন দেশে কয়, “ভাৰতলৈ তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগানকাৰী হিচাপে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভূমিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ তৰল ইন্ধন আৰু অন্যান্য তলৰ স্তৰৰ সামগ্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগানকাৰী হিচাপে ভাৰতৰ ভূমিকাক স্বীকৃতি দি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতে শক্তি সামগ্ৰীৰ অবিৰত প্ৰবাহক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমাৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত শক্তিৰ বাণিজ্য আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে ।”

লগতে পঢ়ক: মেলব'ৰ্নত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ মোদীৰ; বাণিজ্য, প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ত আলোচনা

TAGGED:

মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ
অষ্ট্ৰেলিয়া
এন্থনী আলবানীজ
INDIA URANIUM IMPORTS
URANIUM SUPPLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.