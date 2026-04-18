হৰমুজ জলদ্বীপ সম্পৰ্কীয় বহুদেশীয় আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ভাৰতৰ

হৰমুজ জলদ্বীপ সম্পৰ্কীয় বহুদেশীয় আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ভাৰতৰ
Published : April 18, 2026 at 10:47 AM IST
নতুন দিল্লী: ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনে আয়োজন কৰা বহু কেইখন দেশৰ সন্মিলনত যোগদান কৰি শুকুৰবাৰে ভাৰতে হৰমুজ জলদ্বীপক নিৰ্বিঘ্নে জাহাজ চলোৱাৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । নতুন দিল্লীয়ে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
পিটিআইৰ বাতৰি অনুসৰি বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । পিটিআইৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা ২ এপ্ৰিলতো ব্ৰিটেইনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা একেধৰণৰ এক আলোচনাত ভাৰ্চুৱেল মোডৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মিশ্ৰীয়ে ।
শীৰ্ষ সন্মিলন আৰম্ভ হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয় যে নতুন দিল্লীক এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । পেৰিছৰ এলিচি পেলেচত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সন্মিলনৰ সভাপতিত্ব কৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰে ।
শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে কয় যে যুদ্ধবিৰতিৰ বাকী সময়ছোৱাৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপ বাণিজ্যিক জাহাজৰ বাবে “সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি” । ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে যুদ্ধবিৰতিৰ বাকী সময়ছোৱাৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপ বাণিজ্যিক জাহাজৰ বাবে “সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি” বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক ।
আৰাঘচিয়ে এক্সত কয় যে লেবাননত হোৱা যুদ্ধবিৰতি অনুসৰি যুদ্ধবিৰতিৰ বাকী সময়ছোৱাত সকলো বাণিজ্যিক জাহাজৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পথটো ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বন্দৰ আৰু সামুদ্ৰিক সংস্থাই পূৰ্বে ঘোষণা কৰা একেটা সমন্বিত পথতে হ’ব ।
উল্লেখ্য যে ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে চলোৱা আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল হৰমুজ জলদ্বীপ ৷ সমগ্ৰ বিশ্বৰ শক্তিখণ্ডৰ পঞ্চমাংশ এই জলদ্বীপৰ মাজেৰে পৰিবহণ কৰা হয় ৷ হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইন্ধনৰ যোগানত ব্যাঘাত জন্মে বহু কেইখন দেশত ৷
