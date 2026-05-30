ভাৰতে 'ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ' তুলি দিব ভিয়েটনামক !
ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সন্দৰ্ভত বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন ৷
Published : May 30, 2026 at 10:39 PM IST
ছিংগাপুৰ: আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰানৰ মাজত হৈ থকা যুদ্ধৰ মাজতে ভাৰতৰ বাবে এক ভালখবৰ ৷ ভৰত-ৰাছিয়াই নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি ভিয়েটনামে, এই সন্দৰ্ভত চুক্তি সম্পন্ন হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে প্ৰতিৰক্ষা সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিঙে কয় যে, ভাৰত আৰু ভিয়েটনামৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হৈছে ৷ চুক্তি অনুসৰি, ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ সন্দৰ্ভত দুয়োখন দেশৰ মাজত চুক্তি সম্পন্ন হৈছে ৷ চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰিত হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ কথা স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ লগতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সৈতে একেধৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষকৰ কৰা আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ইণ্ডোনেছিয়াই মাৰ্চ মাহত জনাইছিল যে ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ কথা আৰু বৰ্তমান ভিয়েটনামে ভাৰতৰ সৈতে ব্ৰাহ্মছ ক্ষেপণাস্ত্ৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ অৱশ্যে ভিয়েটনাম আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ চুক্তিৰ সম্পন্ন হলেও কেতিয়ালৈ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাবে প্ৰকাশ কৰা নাই ।
উন্নত প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ ভাগ-বতৰা কৰাৰ বিষয়টোৰ কথা উল্লেখ কৰি সিঙে কয় যে, দেশসমূহে সাধাৰণতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা বিক্ৰী কৰে । বিশ্বাসী মানুহৰ সৈতে যেনেকৈ ভিন্ন বিষয় আলোচনা বা আদান প্ৰদান হয় ঠিক একেদৰে বিশ্বাসী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতেহে প্ৰযুক্তিৰ ভাগ-বতৰা কৰা হয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা আছে ৷ আছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশ হিচাপে গণ্য কৰো ৷ য'ত আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰযুক্তিৰ ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰো । আছিয়ানত ১১খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে ৷ ফিলিপাইনছ আৰু ভিয়েটনামকে ধৰি কেইবাখনো আছিয়ান সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ চীন সাগৰত সীমাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ বিশ্বৰ অন্যতম বাণিজ্যিক পথত চীনৰ সৈতে সামুদ্ৰিক ব্যৱস্থাপনাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ দেশসমূহৰ সামৰিক খণ্ডও উন্নত কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ "
লগতে পঢ়ক:গাজাত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ নেতান্যাহুৰ, ৭০% ৰ দখলৰ লক্ষ্য