২০২৫ বৰ্ষত ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক: এক অৱলোকন

২০২৫ বৰ্ষত ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক: এক অৱলোকন
২০২৫ বৰ্ষত ভাৰতে এক অশান্ত চুবুৰীয়াৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । সংকট, ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে ।
নতুন দিল্লী : ২০২৫ চনত ভাৰতৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া অঞ্চলত কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৌশলগত পুনৰ মূল্যায়ন, সংকট ব্যৱস্থাপনা আৰু সহযোগিতাৰ নতুন পথৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে ।
য'ত নতুন দিল্লীয়ে এফালে দক্ষিণ এছিয়াত নিজকে এক স্থিতিশীল শক্তি হিচাপে নিজৰ ভাবমূৰ্তি সৃষ্টি কৰি থাকে, আনফালে পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ ঘটনাক্ৰমে ভাৰতক পৰম্পৰাগত দৃষ্টিকোণৰ ওপৰত পুনৰ বিচাৰ-বিবেচনা কৰিবলৈ আৰু ব্যৱহাৰিক দিশৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় ।
বাংলাদেশ
ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা আহে বাংলাদেশৰ পৰা ৷ ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত আৱামী লীগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক হঠাতে উৎখাত কৰা আৰু তাৰ পিছত ঢাকাত ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তনে ২০২৫ চনত সমগ্ৰ বছৰটোৰ কূটনীতিক প্ৰভাৱিত কৰে । ভাৰতে নিৰাপত্তা সহযোগিতা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন নেতৃত্বৰ সৈতে নিজকে জড়িত ৰখাৰ বাবে কাম কৰে– বিশেষকৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত; যিটো হাছিনা যুগৰ এক বৈশিষ্ট্য আছিল ।
১৫ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ঢাকাত ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰ হাছিনাৰ ক্ষমতাৰ পৰা বিদায়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত শূন্যতা সৃষ্টি কৰে । ২০২৫ চনৰ সমগ্ৰ বছৰটোত নতুন দিল্লীয়ে মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনৰ সৈতে এক ভাল যোগাযোগ বজাই ৰাখে । নিৰাপত্তা আৰু সংযোগ সহযোগিতাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ ঘৰুৱা ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পৰা কাৰ্যসমূহ এৰাই চলে ।
পূব প্ৰান্তৰ চুবুৰীয়া দেশখনত ভাৰতবিৰোধী ইছলামিক শক্তিৰ উত্থানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পূৰ্বৰ বছৰবোৰত দেখা পোৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক সহযোগিতা নোহোৱা হ’লেও নিৰাপত্তা সহযোগিতা– বিশেষকৈ সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী পৰ্যায়ত সহযোগিতা অব্যাহত থাকে । চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময়, সীমা অতিক্ৰম কৰি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনি সংযোগৰ দৰে ক্ষেত্ৰত কষ্টোপাৰ্জিত ফলাফল সংৰক্ষিত ৰখাটোৱেই আছিল ভাৰতৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা তীস্তা নদীৰ পানী বিতৰণ চুক্তিখনে ২০২৫ চনত অগ্ৰগতি দেখা নাপালে । বাংলাদেশে পুনৰবাৰ তীস্তা নদী পৰিচালনা প্ৰকল্পৰ সহায়ৰ বাবে চীনৰ ওচৰ চাপে । ভাৰতৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক সংবেদনশীলতাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি স্থবিৰ হৈ থকা তীস্তা পানী বিতৰণ চুক্তিখন দক্ষিণ এছিয়াৰ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত এক ডাঙৰ বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ আহিছে । বেইজিং এতিয়া সক্ৰিয়ভাৱে অংশীদাৰ হিচাপে বিবেচিত হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্কত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উপস্থিতি প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
২৯ জানুৱাৰীত বাংলাদেশ জল উন্নয়ন ব’ৰ্ড (Bangladesh Water Development Board, BWDB) আৰু চীনৰ চৰকাৰী মালিকানাধীন পাৱাৰচাইনাই এক সম্প্ৰসাৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । যাৰ ফলত তীস্তা নদীৰ বিস্তৃত ব্যৱস্থাপনা আৰু পুনৰুদ্ধাৰ প্ৰকল্পক (টি আৰ চি এম আৰ পি) ভাৰতৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হয় ।
যোৱা বছৰ ক্ষমতাচ্যুত হোৱাৰ পিছত ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱা হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ নতুন দিল্লী আৰু ঢাকাৰ মাজত বিতৰ্কৰ বিষয় হৈয়েই আছে । যোৱা মাহত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে যোৱা বছৰৰ জুলাই বিদ্ৰোহৰ সময়ত সংঘটিত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৭ নৱেম্বৰত শ্বেখ হাছিনা আৰু প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী আছাদুজ্জামান খান কমলক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পিছৰে পৰা ঢাকাই নতুন দিল্লীলৈ পত্ৰ লিখি হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে । কিন্তু নতুন দিল্লী এই বিষয়ত এতিয়াও কোনো মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ।
এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে কয়, "অব্যাহত থকা ন্যায়িক আৰু আভ্যন্তৰীণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে এই অনুৰোধ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, “আমি দেশখনত শান্তি, গণতন্ত্ৰ, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু স্থিতিশীলতাকে ধৰি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ উত্তম স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে এই ক্ষেত্ৰত গঠনমূলকভাৱে জড়িত হৈ যাম ।”
ইফালে হাছিনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীৰ খালেদা জিয়াৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু ঢাকাৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কয় যে ভাৰতে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াবলৈ সাজু । কিন্তু যিটো দলক পূৰ্বতে ভাৰতৰ বাবে অনুকূল বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাছিল, সেই বি এন পিৰ পৰা ইয়াৰ বাবে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বাংলাদেশে গুৰুত্বপূৰ্ণ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ২০২৫ চনত ভাৰতৰ কৌশল কৌশলগত ধৈৰ্য, মূল্যাংকৃত সংযোগ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ মনোনিবেশৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে– যিটো ধাৰা পৰৱৰ্তী বছৰলৈকে অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নেপাল
২০২৫ চনত নেপালৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ধাৰাবাহিক ৰাজনৈতিক প্ৰবাহ, ক্ৰমবৰ্ধমান জনসাধাৰণৰ অসন্তুষ্টি আৰু অৱশেষত যুৱক-যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাটকীয় ৰাজনৈতিক উত্তাল পৰিস্থিতিৰ পটভূমিত উন্মোচিত হয় । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমগ্ৰ নেপালত বিয়পি পৰা ‘জেন জেড বিপ্লৱে’ দেশখনৰ আভ্যন্তৰীণ গতিশীলতাক নতুন ৰূপ দিয়ে আৰু নতুন দিল্লীৰ হিমালয়ান প্ৰতিবেশী দেশখনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভাৱনীয়তাৰ এক নতুন মাত্ৰাৰ সংযোগ কৰে ।
সমগ্ৰ বছৰটোত ভাৰতে ৰাজনৈতিক প্ৰসাৰ, সংযোগ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উদীয়মান সংবেদনশীলতাৰ সতৰ্ক ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত কৌশল অৱলম্বন কৰে । কাৰণ নেপালে প্ৰায় দুটা দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰ্থ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় ।
দুৰ্নীতি, নিবনুৱা সমস্যা, বৰ্ধিত জীৱন-যাপনৰ ব্যয় আৰু পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক অভিজাত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি হতাশাৰ ক্ষোভৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা জেন জেড বিপ্লৱৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলি নেতৃত্বাধীন চি পি এন (ইউ এম এল)-নেপালী কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক পদচ্যুত কৰা হয় । ছেপ্টেম্বৰ মাহত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ৭৩ বছৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সুশীলা কাৰ্কীয়ে ২০২৬ চনৰ ৫ মাৰ্চৰ ভিতৰত আইন-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰ আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ছমাহৰ কাৰ্যভাৰৰ আধা পথ অতিক্ৰম কৰিছে ।
ভাৰতৰ বাবে এই আন্দোলনৰ তিনিটা মূল প্ৰভাৱ আছিল । এটা হ’ল, নতুন ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান, যিবোৰৰ বেছিভাগৰে নতুন দিল্লীৰ সৈতে কোনো প্ৰতিষ্ঠিত সম্পৰ্ক নাছিল । ফলত ই অনিশ্চয়তা আৰু সুযোগ দুয়োটাৰে সৃষ্টি কৰে । দ্বিতীয়তে, প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী আৱেগ বৃদ্ধি পালেও কিন্তু ই ভাৰতবিৰোধী আৱেগলৈ বিকশিত নহ’ল । তথাপিও উচ্চ জাতীয়তাবাদৰ বাবে ভাৰতে নিজৰ কূটনৈতিক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ কৌশল পুনৰ মূল্যায়ন কৰিবলগীয়া হয় । তৃতীয়তে, বিশেষকৈ দীৰ্ঘম্যাদী সংযোগ, শক্তি, আন্তঃগাঁথনি আৰু বাণিজ্য ব্যৱস্থাৰ বাবে নীতিৰ ধাৰাবাহিকতা অনিশ্চিত হৈ পৰে ।
ৰাজনৈতিক অশান্তিৰ মাজতো ২০২৫ চনত ভাৰত-নেপালৰ কেইবাটাও সংযোগ আৰু শক্তিৰ পদক্ষেপত কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰা হয় । নতুন সীমা অতিক্ৰমি কৰা সংবহন লাইনে ভাৰতৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি যোগান শৃংখলত নেপালৰ ভূমিকা শক্তিশালী কৰে । ভাৰতে নেপালী জলবিদ্যুতৰ বাবে অতিৰিক্ত আমদানি কোটাৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত কাঠমাণ্ডুৰ ৰপ্তানিৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পায় । তেৰাই অঞ্চলৰ পথ নেটৱৰ্কৰ উন্নীতকৰণ আগবাঢ়ে, যাৰ ফলত মানুহ আৰু সামগ্ৰীৰ মসৃণ যাতায়াত নিশ্চিত হয় । জয়নগৰ-বাৰদিবাছ আৰু ৰক্সাউল–কাঠমাণ্ডু কৰিড'ৰৰ জৰিয়তে ৰে’ল সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ আলোচনা চলি থাকে যদিও ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ বাবে লেহেমীয়া হয় ।
২০২৫ চনৰ পৰিঘটনাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতৰ নেপাল নীতিয়ে এতিয়া কাঠমাণ্ডুৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়া এটা যুৱ, ৰাজনৈতিকভাৱে অধিক আত্মবিশ্বাসী প্ৰজন্মৰ হিচাপ দিব লাগিব । সংস্কাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাকী থকা আৰু ৰাজনৈতিক পুনৰ সংহতি চলি থকাৰ সময়তে নেপাল সুস্থিৰ হ’ব পাৰে নে অনিশ্চয়তাৰ আন এক চক্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত ২০২৬ চনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
শ্ৰীলংকা
২০২৫ চনত ভাৰত-শ্ৰীলংকাৰ সম্পৰ্ক কৌশলগত সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী একত্ৰীকৰণ, উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক সংযোগ আৰু শ্ৰীলংকাই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ সময়োপযোগী মানৱীয় সমৰ্থনৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত হয় । এই বছৰটোৱে ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলত কলম্বোৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য অংশীদাৰ হিচাপে নতুন দিল্লীৰ ভূমিকাক শক্তিশালী কৰি তোলে ।
চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কলম্বো ভ্ৰমণ, যিটো তৃতীয় কাৰ্যকালত প্ৰথমটো শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণ, সেইটো হৈছে ২০২৫ চনত দুয়োখন দেশৰ মাজত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক মুহূৰ্ত ।
মূল ফলাফলসমূহৰ ভিতৰত আছিল অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ উত্থান, নবীকৰণযোগ্য শক্তি সহযোগিতাৰ চুক্তি, ট্ৰিংকমালি শক্তি কেন্দ্ৰৰ অগ্ৰগতি, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ফেৰী সেৱা, ডিজিটেল পেমেণ্ট সংহতি আৰু পৰ্যটন সুবিধাকে ধৰি সংযোগ প্ৰকল্পসমূহ ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা ।
২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে ভাৰতৰ দুৰ্যোগ-প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যৱস্থাৰ পুনৰ পৰীক্ষা হয়, যেতিয়া ঘূৰ্ণীবতাহ দিটৱাই শ্ৰীলংকাৰ পূব উপকূলত ভয়াৱহ ক্ষতিসাধন কৰে । নতুন দিল্লীৰ 'চুবুৰীয় প্ৰথম' আৰু 'সাগৰ' (SAGAR, Security and Growth for All in the Region) মতবাদৰ অধীনত ভাৰতে দ্ৰুত মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য (HADR) প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতীয় নৌসেনাৰ দুৰ্যোগ সাহায্য জাহাজত সাহায্য সামগ্ৰী, চিকিৎসা দল, জেনেৰেটৰ, ডাইভিং বিশেষজ্ঞ আদি প্ৰেৰণ কৰা হয় । আনহাতে, টেণ্ট, টাৰ্পলিন, ঔষধ, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, খাদ্যৰ পেকেট আদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তৎক্ষণাত যোগান ধৰা হয় । যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল আৰু উপকূলীয় আন্তঃগাঁথনি মেৰামতি কৰাত ভাৰতে সহায় আগবঢ়ায় ।
ভাৰতৰ এই দ্ৰুত সঁহাৰিয়ে শ্ৰীলংকাত জনসাধাৰণৰ পৰা ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰে আৰু অঞ্চলটোৰ প্ৰথম সঁহাৰিদাতা হিচাপে নিজৰ মৰ্যাদা পুনৰ সুদৃঢ় কৰে ।
যদিও শ্ৰীলংকাই ভাৰত আৰু চীন উভয়ৰে সৈতে সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আছে, ভাৰতৰ সংকটৰ যুগৰ বিস্তৃত সহায়, স্বচ্ছ বিত্তীয় আৰ্হি আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ বাবে ২০২৫ চনত কলম্বোৱে নতুন দিল্লীৰ প্ৰতি অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে ঢাল খায় ।
মালদ্বীপ
২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুৰ কাৰ্যকালৰ অশান্ত আৰম্ভণি আৰু তেওঁৰ 'ইণ্ডিয়া আউট' দৃষ্টিভংগী আৰু ভাৰতীয় সামৰিক জোৱানক অপসাৰণৰ দাবীৰ পিছত ২০২৫ চনত ভাৰত-মালদ্বীপৰ সম্পৰ্ক সতৰ্কতাৰে পুনৰ গঢ় লয় । ভাৰতে মানৱীয় আৰু সামুদ্ৰিক নিৰীক্ষণ অভিযানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী ক্ষমতাৰ লগত আপোচ নকৰাকৈয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে নিজৰ সামৰিক কৰ্মচাৰীক অসামৰিক কাৰিকৰী কৰ্মীৰ সৈতে সলনি কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে ।
প্ৰাৰম্ভিক সংঘাতৰ মাজতো দুয়োপক্ষই 'গ্ৰেটাৰ মালে কানেক্টিভিটী প্ৰজেক্ট'কে ধৰি জটিল উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহক জীয়াই ৰাখে । ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত মালদ্বীপৰ যি হোঁহকা-পিছলা নীতি সেয়া এক সংজ্ঞায়িত ধাৰা হৈয়েই থাকে । কিন্তু নতুন দিল্লীয়ে মূল্যাংকৃত কূটনীতি আৰু জনকেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে নিজৰ স্থান বজাই ৰাখে ।
ভাৰত মহাসাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জ ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাধীনতাৰ ৬০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ‘সন্মানীয় অতিথি’ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণে এক নিৰ্ণায়ক টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত কৰে, যিয়ে অতীতৰ সংঘাত আঁতৰাই নিবলৈ আৰু আস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ নৱীকৃত ৰাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিৰ সংকেত দিয়ে ।
এই ভ্ৰমণে কেইবাটাও ফলাফল প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ‘চুবুৰীয়া প্ৰথম’ অংশীদাৰিত্বৰ পুনৰ দৃঢ়তা, বাকী থকা উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে চুক্তি, সামুদ্ৰিক সহযোগিতাৰ বাবে নতুন পৰিকল্পনা, জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট সংহতি আৰু ফিনটেক অংশীদাৰিত্বৰ সন্ধানৰ সিদ্ধান্ত আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
পাকিস্তান
২০২৫ চনত ভাৰত-পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক অবিশ্বাসৰ চিনাকি আৰ্হিত আবদ্ধ হৈ থাকে, যাৰ মূল কাৰণ আছিল নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ বৃদ্ধি, সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কূটনৈতিক সংযোগৰ অনুপস্থিতি । ২২ এপ্ৰিলৰ পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে এই বছৰটোক এক নতুন সংজ্ঞা দিয়ে, য’ত ২৬ জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰাণহানি হয় । ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী ভংগীমাত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটে । পৰৱৰ্তী সময়ত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰে সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ কঠোৰ স্থিতি পুনৰ দৃঢ় কৰে ।
২০২৫ চনৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে অদূৰ ভৱিষ্যতে ভাৰত-পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম যেন লাগে । পাকিস্তানৰ আভ্যন্তৰীণ অস্থিৰতা, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ অটল স্থিতি আৰু হিংসাত্মক উগ্ৰবাদৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে অসহিষ্ণু হৈ পৰা বিশ্বজনীন পৰিৱেশৰ সমন্বয়ে দ্বিপাক্ষিক অচলাৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আফগানিস্তান
২০২৫ চনত আফগানিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক তালিবান শাসনৰ সৈতে সতৰ্ক, কিন্তু অবিৰত কূটনৈতিক যোগাযোগৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত হয় । ই অঞ্চলটোত নতুন দিল্লীৰ দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলগত, নিৰাপত্তা আৰু মানৱীয় স্বাৰ্থক প্ৰতিফলিত কৰে । ভাৰতে তালিবান চৰকাৰক স্বীকৃতি নিদিলেও ২০২১ চনত তালিবানে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ২০২৫ চনত সম্পৰ্কৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিল তালিবানৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকলে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা আৰু নতুন দিল্লীয়ে কাবুল মিছনক পূৰ্ণাংগ দূতাবাসলৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ।
২০২৫ চনত ভাৰতৰ আফগানিস্তান নীতিক ৰাজনৈতিক সমৰ্থন অবিহনে ব্যৱহাৰিক সংযোগৰ নীতি বুলি সংক্ষেপে ক’ব পাৰি । কাবুলৰ দূতাবাসৰ উন্নীতকৰণ আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণৰ ফলত সম্পৰ্কত অগ্ৰগতি ঘটে যদিও তালিবানৰ শাসন আৰ্হি আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তাৰ গতিশীলতাই সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে নতুন দিল্লীয়ে স্পষ্টভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে ।
ভূটান
২০২৫ চনত ভূটানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক ইয়াৰ অন্যতম সুস্থিৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব হৈয়েই থাকে, যিটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিনিময়, গভীৰ সংযোগ আৰু শক্তি আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নবীকৃত সহযোগিতাৰ দ্বাৰা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা হয় । বছৰটোৰ বিশেষ আলোকপাতৰ ভিতৰত আছে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভূটান ভ্ৰমণ, যিয়ে ভূটানৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাক সমৰ্থন কৰা আৰু পূব হিমালয়ত বিনিময় কৌশলগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এই ভ্ৰমণৰ মূল ফলাফলসমূহৰ ভিতৰত আছে বিস্তৃত হিমালয়ান অঞ্চলত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজত অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব গভীৰ কৰা, সংযোগৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু কৌশলগত সহযোগিতা ।
২০২৫ চনতো জলবিদ্যুৎ ভাৰত-ভূটানৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ মেৰুদণ্ড হৈয়েই থাকে । মাংদেচু আৰু পুনাটছাংচু-দ্বিতীয়ৰ দৰে ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ পৰা উৎপাদন সুস্থিৰ কৰাত ভাৰতে ভূটানক সহায় কৰে । ভূটানৰ বিকশিত অৰ্থনৈতিক আৰ্হিৰ অনুকূলে নতুন যৌথ জলবিদ্যুৎ উদ্যোগৰ ওপৰত আলোচনা আগবাঢ়ে ।
ম্যানমাৰ
২০২৫ চনত ম্যানমাৰত সামৰিক জুণ্টা আৰু জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে উত্তৰ-পূব সীমান্তত নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰিবলৈ বাধ্য হয় । সীমা অতিক্ৰম কৰি মিজোৰাম আৰু মণিপুৰলৈ শৰণাৰ্থীৰ প্ৰবাহে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি কৰে ।
বিশেষকৈ মুক্ত বিচৰণ অঞ্চল (এফ এম আৰ) স্থগিত ৰখাৰ পিছত ভাৰতে ব্যৱহাৰিক নিৰাপত্তা সমন্বয়ৰ বাবে জুণ্টাৰ সৈতে কৰ্ম সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে । একে সময়তে নতুন দিল্লীয়ে এছ’চিয়েচন অব ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেচনছৰ (আছিয়ান) নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক সমাধানৰ বাবে কৰা প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰে আৰু লগতে ভাৰত-ম্যানমাৰ-থাইলেণ্ড ত্ৰিপাক্ষিক ঘাইপথ আৰু কালাডান মাল্টিম’ডাল ট্ৰেনজিট পৰিবহণ প্ৰকল্পৰ দৰে ইয়াৰ সংযোগ প্ৰকল্পসমূহ বিপন্ন কৰিব পৰা যিকোনো প্ৰকাশ্য সংঘাতক এৰাই চলে ।
সামৰণিত ক’বলৈ গ’লে, ২০২৫ চনত ভাৰতৰ চুবুৰীয়াৰ কূটনৈতিক সংকটৰ পৰিৱৰ্তে অনিশ্চয়তাক মোকাবিলা কৰি, দীৰ্ঘদিনীয়া অংশীদাৰিত্বক পুনৰ মূল্যায়ন কৰি আৰু সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াতে বাহ্যিক প্ৰভাৱ বিশেষকৈ চীনৰ প্ৰভাৱক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীভূত থাকে । প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অব্যাহত থকাৰ সময়তে নতুন দিল্লীৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সামঞ্জস্যৰ মাজত সতৰ্কতামূলক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটোৱে এইটো সুনিশ্চিত কৰে যে ভাৰতে অঞ্চলটোৰ স্থিতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে ।