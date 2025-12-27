প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই হাজাৰোধিক সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ; দাবী প্ৰাক্তন পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ দলৰ

ETV Bharat / international

লাহোৰ (পাকিস্তান) : কাৰাগাৰত বন্দী পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ দলৰ হাজাৰোধিক সমৰ্থকক শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । প্ৰাদেশিক আৰু ফেডাৰেল পৰ্যায়ত সামৰিক সমৰ্থিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ ৰাজপথৰ আন্দোলন যাতে বিফল হয় তাৰ বাবে সমৰ্থকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

পঞ্জাব বিধানসভাৰ বিৰোধী নেতা তথা পি টি আইৰ নেতা মঈন ৰিয়াজ কুৰেশ্বীয়ে জনোৱা মতে, পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা খাইবাৰ পখতুনখোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চোহেইল আফ্ৰিদিৰ সৈতে যোৱা পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ (পি টি আই) সমৰ্থকৰ কেইবাখনো বাহনক লাহোৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে ।

৭৩ বছৰীয়া পি টি আইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইমৰাণ খান ২০২৩ চনৰ আগষ্টৰ পৰা একাধিক দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ সন্মুখীন হৈ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে । তেওঁক মুকলি কৰি দিয়াৰ একমাত্ৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ পঞ্জাব প্ৰদেশত ৰাজপথত আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আফ্ৰিদিকে ধৰি পি টি আইৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ।

পি টি আইৰ নেতাগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাবে ফেডাৰেল আৰু পঞ্জাব প্ৰদেশ উভয়তে পাকিস্তান মুছলিম লীগ-নৱাজৰ নেতৃত্বত থকা সামৰিক সমৰ্থিত চৰকাৰক পি টি আয়ে জগৰীয়া কৰিছে । কুৰেছিয়ে এক বিবৃতিত কয়, "লাহোৰত পি টি আই কৰ্মীৰ ওপৰত কৰা এক দমনমূলক আচৰণত আৰক্ষীয়ে হাজাৰোধিক কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই শেহতীয়া ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ আফ্ৰিদীয়ে লাহোৰত উপস্থিত হৈছে । কিন্তু পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে পি টি আই সমৰ্থকৰ বাহনসমূহ লাহোৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়ে । তেওঁলোকে আফ্ৰিদিক সংগ দিবলৈ গৈছিল ।"

উল্লেখ্য যে, ইমৰাণ খানৰ দলটোৱে কমেও দুবাৰকৈ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদৰ এই শেহতীয়া পৰিকল্পনা ২০ ডিচেম্বৰত তোছাখানা ২ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ইমৰাণ খান আৰু তেওঁৰ পত্নী বুছৰা বিবিক আদালতে ১৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহাৰ এদিন পিছতে গ্ৰহণ কৰা হয় । চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে এটা X পোষ্টৰ জৰিয়তে ইমৰাণ খানে আফ্ৰিদিক ‘আছিমৰ আইন’ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

"চোহেইল আফ্ৰিদিৰ বাবে মোৰ বাৰ্তা হৈছে ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হোৱা । সমগ্ৰ দেশে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে জাগিব লাগিব । ন্যায়ৰ বাবে চেষ্টা কৰাটো এটা পবিত্ৰ কৰ্তব্য আৰু মই মোৰ দেশৰ 'হাকীকী আজাদী'ৰ (প্ৰকৃত স্বাধীনতা) বাবে মোৰ প্ৰাণ দিবলৈ সাজু ।" ইমৰাণ খানে এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে এই মুহূৰ্তত পাকিস্তানক একমাত্ৰ 'আছিমৰ আইন'ৰ অধীনত শাসন কৰি থকা হৈছে, যি হৈছে সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰধান ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনিৰ ।

ইয়াৰ পিছতে পি টি আয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা লাহোৰৰ লিবাৰ্টি চ’কত ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে । কিন্তু প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই ইমৰাণ খানৰ সমৰ্থকক লিবাৰ্টি চ'কত উপস্থিত হোৱাত বাধা দিবলৈ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ দল মোতায়েন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে পি টি আইৰ কৰ্মীসকলক ভেটা দিবলৈ সকলো প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথো বন্ধ কৰি দিয়ে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী আফ্ৰিদীয়ে কয় যে পঞ্জাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পি টি আই কৰ্মীসকলক লাহোৰলৈ অহাত বাধা দিয়া হৈছে । তেওঁ উষ্মা প্ৰকাশ কৰি কয়, "কোনো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে এনে কাম নকৰে ।"

আনহাতে, পি টি আইৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইমৰাণ খানক 'নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি' বুলি সামৰিক মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৰা দাবীৰ প্ৰতি তেওঁৰ সঁহাৰি কি বুলি সোধাত আফ্ৰিদীয়ে উত্তৰ দিয়ে, “ইমৰাণ খান ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ প্ৰতীক আৰু ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ।”

উল্লেখ্য যে আন্তঃসেৱা জনসংযোগৰ সঞ্চালক প্ৰধান আহমেদ শ্বৰীফ চৌধুৰীয়ে ৫ ডিচেম্বৰত ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে 'সেনাবিৰোধী' আখ্যান আগবঢ়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু এনে বাক্যবাণে ৰাজনীতিৰ বাহিৰলৈ গৈ 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি'ত পৰিণত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, কোনো ধৰণৰ অবৈধ সমাবেশ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে লিবাৰ্টি চ’ককে ধৰি বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে । লাহোৰ আৰু অন্যান্য ঠাইত পি টি আই কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “কোনো লোককে আইন হাতত তুলি ল’বলৈ দিয়া নহ’ব, তাৰ বাবে কিছু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।” তেওঁ অৱশ্যে কোনো সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই ।

ইফালে, পঞ্জাবৰ তথ্য মন্ত্ৰী আজমা বুখাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আফ্ৰিদীক লাহোৰলৈ আদৰণি জনাই কয়, “তেওঁ পোহৰ চাবলৈ, স্থানীয় খাদ্য খাবলৈ আৰু চহৰখন উপভোগ কৰিবলৈ স্বাধীন, কিন্তু গালি-গালাজৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি কৰাত লিপ্ত হ’বলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই । সেয়া সহ্য কৰা নহ’ব ।”

উল্লেখ্য যে হাজাৰোধিক পি টি আই কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ কোনো মন্তব্য নকৰিলেও পঞ্জাব চৰকাৰে কাকো আইন হাতত তুলি ল’বলৈ নিদিয়ে বুলি কয় । লাহোৰত তিনিদিন থকাৰ সময়ছোৱাত আফ্ৰিদীয়ে পঞ্জাব বিধানসভাও ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যোৱা বছৰৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সমগ্ৰ পাকিস্তানত কমেও দুবাৰকৈ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পি টি আই কৰ্মীসকলে ।

