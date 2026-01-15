৭৫ 'অতি বিপজ্জনক' দেশৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰব্ৰজনকাৰী ভিছা স্থগিত আমেৰিকাৰ; ৰেহাই পৰ্যটক, অস্থায়ী ভিছাত
প্ৰব্ৰজনকাৰী ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশৰ সন্মুখীন হ’বলগা ৭৫ খন দেশৰ তালিকা বুধবাৰে বিদেশ বিভাগে প্ৰকাশ কৰে ।
Published : January 15, 2026 at 12:42 PM IST
নিউয়ৰ্ক/ৱাশ্বিংটন : বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানকে ধৰি ৭৫ খন 'অতি বিপজ্জনক' দেশৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰব্ৰজনকাৰী বা প্ৰবাসী ভিছাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে । অৱশ্যে এই স্থগিতাদেশ পৰ্যটক বা কৰ্ম ভিছাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় । কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমেৰিকাত স্থায়ীভাৱে থাকিব বিচৰাসকলৰ ওপৰত পৰিব ।
বুধবাৰে বিদেশ বিভাগে প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া এই ৭৫ খন দেশৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা 'অগ্ৰহণযোগ্য হাৰত' কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপৰ শেহতীয়া পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে আমেৰিকাত বাস কৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সুবিধাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বিদেশীসকলৰ প্ৰৱেশৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা ।
বিদেশ বিভাগে এক বিবৃতিত কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ’ব লাগিব আৰু আমেৰিকানসকলৰ বাবে আৰ্থিক বোজা হ’ব নালাগে । বিদেশ বিভাগে সকলো নীতি, নিয়ম আৰু নিৰ্দেশনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্যালোচনা চলাই আছে, যাতে এই অতি বিপজ্জজনক দেশসমূহৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে আমেৰিকাত কল্যাণমূলক আঁচনি ব্যৱহাৰ নকৰে ।"
২১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলগা এই স্থগিতাদেশত বিদেশ বিভাগে আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুডা, আৰ্মেনিয়া, আজাৰবাইজান, বাহামা, বাংলাদেশ, বাৰ্বাডোজ, বেলাৰুছ, ভূটান, ব্ৰাজিল, বাৰ্মা, কম্বোডিয়াকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ প্ৰবাসী ভিছা আবেদনকাৰীসকলৰ বাবে সকলো ভিছা প্ৰদান বন্ধ কৰি দিছে ।
কিউবা, কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, ইজিপ্ত, ইৰাণ, ইৰাক, জৰ্ডান, কুৱেইট, লিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ৰাছিয়া, চেণ্ট ভিনচেণ্ট আৰু গ্ৰেনাডাইনছ, ছোমালিয়া, ছিৰিয়া, থাইলেণ্ড, উৰুগুৱে, উজবেকিস্তান আৰু য়েমেনো আছে এই তালিকাত ।
বিভাগটোৱে জনোৱা মতে, এই স্থগিতাদেশ পৰ্যটন ভিছাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় আৰু ই বিশেষভাৱে প্ৰবাসী ভিছা আবেদনকাৰীৰ বাবেহে । লগতে কোৱা হৈছে যে পৰ্যটন ভিছা হৈছে অনা-প্ৰব্ৰজনকাৰী ভিছা ।
উল্লেখ্য যে “আমেৰিকাত স্থায়ীভাৱে থাকিব বিচৰা” ব্যক্তিক প্ৰব্ৰজনকাৰী ভিছা (IV) প্ৰদান কৰা হয় ।
প্ৰবাসী ভিছাৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ভিতৰত আছে আমেৰিকান নাগৰিকৰ পত্নী, আমেৰিকান নাগৰিকক বিয়া কৰাই আমেৰিকাত থাকিবলৈ বিচৰা ব্যক্তি, আমেৰিকান নাগৰিক আৰু বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাৰ কিছুমান পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু কিছুমান নিয়োগভিত্তিক প্ৰব্ৰজনকাৰী যিয়ে গ্ৰীণ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰি আৰু তাৰ পিছত আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰি আমেৰিকাত স্থায়ীভাৱে থাকিব পাৰে ।
আনহাতে, আমেৰিকাৰ বাহিৰত স্থায়ী বাসস্থান থকা কিন্তু পৰ্যটন, চিকিৎসা, ব্যৱসায়, অস্থায়ী কাম বা অধ্যয়নৰ বাবে 'অস্থায়ী ভিত্তিত' দেশখনত প্ৰৱেশ কৰিব বিচৰা ব্যক্তিসকলক অনা-প্ৰবাসী ভিছা (নন-ইমিগ্ৰেণ্ট ভিছা, NIV) প্ৰদান কৰা হয় ।
বিদেশ বিভাগে লগতে কয় যে কোনো আক্ৰান্ত দেশৰ নাগৰিক হোৱা অভিবাসী ভিছা আবেদনকাৰীয়ে ভিছাৰ আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে আৰু সাক্ষাৎকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে । লগতে বিভাগে আবেদনকাৰীক নিযুক্তিৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব, কিন্তু “এই স্থগিতাদেশৰ সময়ত এই নাগৰিকসকলক কোনো প্ৰবাসী ভিছা প্ৰদান কৰা নহ’ব ।”
ইফালে ৭৫ খন দেশৰ তালিকাত নথকা দেশৰ বৈধ পাছপ’ৰ্ট লৈ আবেদন কৰা দ্বৈত নাগৰিকসকলক এই স্থগিতাদেশৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে । বিদেশ বিভাগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই নিৰ্দেশনাৰ অংশ হিচাপে কোনো প্ৰবাসী ভিছা বাতিল কৰা হোৱা নাই ।
এটা X পোষ্টত হোৱাইট হাউছে কয় যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ৭৫ খন দেশৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ তেতিয়ালৈকে বন্ধ কৰিব, যেতিয়ালৈকে আমেৰিকাই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে “আগন্তুক অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল ৰাজহুৱা আঁচনিৰ অংশীদাৰ নহ’ব বা আমেৰিকাৰ কৰদাতাৰ সম্পত্তি শোষণ নকৰে । আমেৰিকা প্ৰথম ।"
বুধবাৰে প্ৰকাশিত X পোষ্টত বিদেশ বিভাগে কয়, "আমেৰিকাৰ বিদেশ বিভাগে এই ৭৫ খন দেশৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বন্ধ কৰি দিব, যাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে অগ্ৰহণযোগ্য হাৰত আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে । এই স্থগিতকৰণ তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে আমেৰিকাই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নতুন প্ৰবাসীয়ে আমেৰিকান জনসাধাৰণৰ পৰা ধন শোষণ নকৰে ।"
ইয়াৰ উপৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ৭৫ খন দেশৰ পৰা অহা প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ ভিছা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বন্ধ কৰা হ’ব, যাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা অগ্ৰহণযোগ্য হাৰত কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা লয় ।
"আমেৰিকাই নতুন প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে যাতে আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ পৰা ধন আহৰণ নকৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিব নোৱৰালৈকে এই স্থগিতাদেশ সক্ৰিয় হৈ থাকিব ।" বিদেশ বিভাগে কয় ।