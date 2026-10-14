অপৰিপক্ব আৰু অশুভ ফলদায়ক: ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ নকৰাক লৈ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা হাছিনাৰ

অপৰিপক্ব আৰু অশুভ ফলদায়ক: ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ নকৰাক লৈ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা হাছিনাৰ
ব্যক্তিগত প্ৰতিক্ৰিয়া বা হ্ৰস্বম্যাদী ৰাজনৈতিক অংকৰ জৰিয়তে বৈদেশিক নীতি চলাব নোৱাৰি বুলি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ।
Published : October 14, 2026 at 1:15 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতত অনুষ্ঠিত ব্রিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী তাৰিক ৰহমানে লোৱা সিদ্ধান্ত ‘অপৰিপক্ব’ আৰু ই বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বার্থৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । এই মন্তব্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্বেখ হাছিনাৰ । তেওঁ লগতে সকীয়াই দিয়ে যে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বা হ্ৰস্বম্যাদী ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰহণ কৰা বৈদেশিক নীতিয়ে আচলতে লোকচানহে আনে ৷
পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত হাছিনাই কয় যে বিশ্বৰ প্ৰভাৱশালী নেতাসকলৰ গোটৰ শীৰ্ষ সন্মিলনত বাংলাদেশৰ অংশগ্ৰহণে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নতুন সুযোগ মুকলি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । কিন্তু সেই সুযোগ দেশখনে হেৰুৱালে ।
News Alert ! Foreign policy cannot be conducted through personal reaction or short-term political calculation: Hasina on Bangladesh skipping BRICS summit— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদি তেওঁ নতুন দিল্লীত থকাৰ কাৰণ হিচাপে ৰহমানে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, তেন্তে সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । কিয়নো দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যক্তিগত বিবেচনা বা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত ৰাজনৈতিক সংবেদনশীলতাৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি ।
STORY | 'Immature and counterproductive': Sheikh Hasina slams Bangladesh PM Rahman for skipping BRICS Summit Prime Minister Tarique Rahman's decision to skip the BRICS summit in India was "immature" and damaged Bangladesh's national interest, former premier Sheikh Hasina has said, warning that foreign policy driven by personal reactions or short-term political calculations is inherently counterproductive. (Story By By Manash Pratim Bhuyan/PTI) READ: https://t.co/wYz6lJvk88 (PTI File Photo)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
ৰহমানৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি হাছিনাই কয় যে এখন দায়িত্বশীল চৰকাৰে “দেশৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰিব লাগে, বন্ধ কৰিব নালাগে ।” নতুন দিল্লীয়ে বিমষ্টেক (বে' অব বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি ছেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকন'মিক কো-অপাৰেশ্যন)ৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিজৰ ভূমিকাত ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰহমানক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ।
অৱশ্যে ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা ৰহমানে নিজকে আঁতৰাই ৰাখে । হাছিনাই কয়, "বাংলাদেশে অংশগ্ৰহণ নকৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আছিল । মোৰ দৃষ্টিত এইটো এটা অপৰিপক্ব সিদ্ধান্ত আছিল আৰু বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত আছিল ।"
News Alert ! My return to Bangladesh is part of struggle to restore democracy, voting rights and rule of law: Sheikh Hasina News Alert ! I want to stand beside the people of Bangladesh, fight for their rights, and help restore democracy, security and development: Hasina— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
"ব্ৰিকছ কেৱল কূটনৈতিক সমাৱেশ নহয় । ই প্ৰধান উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহক একত্ৰিত কৰে আৰু বাণিজ্য, বিনিয়োগ, আন্তঃগাঁথনি, প্ৰযুক্তি আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰে । ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি বাংলাদেশে মূল্যৱান অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু নিজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নতুন সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । সেই সুযোগ হেৰাই গ'ল ।" হাছিনাই কয় ।
ব্যক্তিগত প্ৰতিক্ৰিয়া বা হ্ৰস্বম্যাদী ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ অংকৰ জৰিয়তে বৈদেশিক নীতি চলাব নোৱাৰিব বুলিও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । তেওঁৰ পৰ্যবেক্ষণ, "ভাৰত আমাৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক অংশীদাৰ । কিন্তু ব্ৰিকছৰ সংযোগ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজত বাংলাদেশৰ নিজৰ স্থান দখলৰ বিষয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
News Alert! Bangladesh needs a mature, balanced and confident foreign policy: Hasina to PTI on Bangladesh skipping India-hosted BRICS summit— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত চৰকাৰবিৰোধী ব্যাপক গণআন্দোলনৰ সন্মুখীন হৈ বাংলাদেশ এৰি অহাৰ পিছত দিল্লীত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাই এই কথাও স্মৰণ কৰে যে ১৯৭৯ চনত তেওঁ ভাৰতত থকাৰ সময়তো তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জিয়াউৰ ৰহমানে কেনেকৈ নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাছিনাই কয়, "১৯৭৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে জাতিৰ পিতা বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক হত্যা আৰু ৩ নৱেম্বৰত ঢাকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চাৰিজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক হত্যা কৰাৰ পিছত জিয়াউৰ ৰহমান অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে ক্ষমতালৈ আহিছিল ।"
"তথাপিও ১৯৭৯ চনত যেতিয়া তেওঁ দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া মই দিল্লীত আছিলোঁ । ১৯৮০ চনত যেতিয়া তেওঁ লণ্ডনলৈ গৈছিল, তেতিয়াও মই লণ্ডনত আছিলোঁ । দুয়োখন চহৰতে মোৰ উপস্থিতিয়ে তেওঁক তালৈ যোৱাত বাধা দিয়া নাছিল ।" তেওঁ কয় ।
হাছিনাৰ লগতে প্ৰশ্ন, "তেন্তে দিল্লীত মোৰ উপস্থিতিয়ে জিয়াউৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ তাৰিক ৰহমানক আজি ভাৰতলৈ অহাত কিয় বাধা দিব ? এনে সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ।"
News Alert ! Bangladesh is passing through a grave national crisis and democratic space has been closed: Sheikh Hasina News Alert ! Extremist forces have regained space in Bangladesh now: Sheikh Hasina— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
তেওঁ এই কথা জোৰ দি কয়, "ব্যক্তিগত বিবেচনা বা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত ৰাজনৈতিক সংবেদনশীলতাৰ দ্বাৰা দুখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি ।" হাছিনাই তেওঁৰ চৰকাৰৰ বৈদেশিক নীতিৰ পন্থাই বাংলাদেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত কেনেদৰে সহায় কৰিছিল সেই বিষয়েও আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, "মোৰ কাৰ্যকালত আমি ভাৰতৰ সৈতে শক্তিশালী সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু লগতে চীন, ৰাছিয়া, জাপান, আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু আন বহু অংশীদাৰৰ সৈতেও সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিলোঁ ।
"এখন দেশৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ বাবে কেতিয়াও আন এখন দেশৰ প্ৰতি শত্ৰুতাৰ প্ৰয়োজন নাই ।" তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
"বাংলাদেশক এটা পৰিপক্ব, সুষম আৰু আত্মবিশ্বাসী বৈদেশিক নীতিৰ প্ৰয়োজন । এখন দায়িত্বশীল চৰকাৰে দেশৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰা উচিত, বন্ধ কৰা উচিত নহয় ।" হাছিনাই কয় ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ৫ আগষ্টত হাছিনাই নতুন দিল্লীত ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক নতুনকৈ কিছু চাপৰ আওতালৈ আহিছিল ।
এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে ঢাকাই তেওঁক প্ৰত্যৰ্পণৰ দাবী পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু আনকি ৰহমানৰ পৰিকল্পিত ভাৰত ভ্ৰমণৰ সৈতে ইয়াক সংযোগ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰে । নতুন দিল্লীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছিল আৰু কয় যে ইয়াত ভাৰতৰ কোনো ভূমিকা নাই আৰু হাছিনাৰ মন্তব্যকো সমৰ্থন কৰা নাই ।
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰহমান চৰকাৰক সামগ্ৰিক বৈদেশিক নীতিৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰতো আক্ৰমণ কৰি কয় যে চৰকাৰ “স্বাধীন, সুষম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা পৰিচালিত” হ’ব লাগে ।
News Alert ! It was deeply unfortunate that Bangladesh chose not to participate in BRICS summit in India: Ex Bangladesh PM Sheikh Hasina to PTI News Alert ! Bangladesh's participation in BRICS summit would have opened new opportunities for its economic and social development: Hasina to PTI— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
"জাতিৰ পিতা বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে দিয়া নীতিটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ আছে: সকলোৰে সৈতে বন্ধুত্ব, কাৰো প্ৰতি কু-অভিপ্ৰায় নৰখা । ভাৰত হৈছে বাংলাদেশৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী আৰু মুক্তিযুদ্ধৰ পৰায়ে ঐতিহাসিক বন্ধু ।" হাছিনাই কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "চীনো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নৰ অংশীদাৰ । জাপান, আমেৰিকা, ইউৰোপ, আছিয়ান আৰু ইছলামিক বিশ্ব সকলো বাংলাদেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । সমস্যাটো চীন বা আন কোনো দেশৰ সৈতে যোগাযোগ নহয় । সমস্যাটো আৰম্ভ হয় যেতিয়া এটা সম্পৰ্ক আন এটা সম্পৰ্কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
"ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ বাবে ভাৰতবিৰোধী বাক্যবাণক উৎসাহিত কৰাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়, স্বচ্ছতা অবিহনে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ।" তেওঁ লগতে কয় । আৱামি লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাংলাদেশে গণতান্ত্ৰিক স্থান বন্ধ হোৱাৰ বাবে এক ভয়াৱহ ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ।
"ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধৰ বাবে ন্যায়পালিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আইন-শৃংখলা দুৰ্বল হৈছে । সংখ্যালঘুসকলে নিজকে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে । উগ্ৰবাদী শক্তিয়ে পুনৰ স্থান লাভ কৰিছে । অৰ্থনীতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।" তেওঁ কয় ।
লগতে কয়, "এয়া এতিয়া কেৱল আৱামি লীগৰ বিষয় নহয় । ই এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংকট । দেশৰ অন্যতম বৃহৎ ৰাজনৈতিক শক্তিক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ নেতা জে'লত আছে বা আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
"লাখ লাখ সমৰ্থকক স্বাভাৱিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । নিজৰ জনসাধাৰণৰ ইমান বৃহৎ অংশক বাদ দি এখন দেশে স্থিতিশীলতালৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে । সমগ্ৰ দেশতে দুখ অনুভৱ কৰা হৈছে, কিন্তু আৱামি লীগৰ নেতা, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে ৰাজনৈতিক নিৰ্যাতনৰ অভূতপূৰ্ব বোজাৰ সন্মুখীন হৈছে ।" তেওঁৰ অভিযোগ ।
আনহাতে, বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো তথ্য প্ৰকাশ নকৰাকৈ হাছিনাই গণতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে দেশলৈ উভতি যাব বুলি কয় । তেওঁ কয়, "হাজাৰ হাজাৰ লোকক জে'লত ভৰোৱা হৈছে, বহুতে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু বহুতৰ পৰিয়ালে কেৱল ৰাজনৈতিক পৰিচয়ৰ বাবেই ঘৰ-দুৱাৰ, চাকৰি, ব্যৱসায় আৰু জীৱিকা হেৰুৱাইছে ।"
"মোৰ উভতি যোৱাটো গণতন্ত্ৰ, ভোটাধিকাৰ আৰু আইনৰ শাসন পুনৰুদ্ধাৰৰ সংগ্ৰামৰ অংশ । মই বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ কাষত থিয় দি তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিব বিচাৰোঁ আৰু মোৰ দেশত গণতন্ত্ৰ, নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰোঁ ।" তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
হাছিনাই লগতে কয়, "এটা মুক্ত, নিকা আৰু সৰ্বাংগীণ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণক নিজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিব লাগিব । সেইবাবেই মোৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব । ই বাংলাদেশক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ ঘূৰাই অনাৰ দিশত এক পদক্ষেপ হ'ব ।"
একে সময়তে বাংলাদেশৰ আদালতে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বাবে বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাটো বিপজ্জনক হ’ব পাৰে বুলি স্বীকাৰ কৰে যদিও তেওঁ ভয় কৰা নাই বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
আৱামি লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৃত্যুৰ ওচৰ চাপি অহা নাই । ১৯৭৫ চনত মোৰ পিতৃ, মা, ভাই-ভনী আৰু মোৰ প্ৰায় সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক হত্যা কৰা হৈছিল । ১৯৮১ চনত সামৰিক শাসন আৰু ভয়ৰ মাজতো মই বাংলাদেশলৈ উভতি আহিছিলোঁ । ২০০৪ চনৰ ২১ আগষ্টৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণকে ধৰি বাৰে বাৰে হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, লগতে কাৰাগাৰত বন্দী, ষড়যন্ত্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ কয়, "বৰ্তমানৰ ডাঙৰ চিন্তা ব্যক্তিগত সুৰক্ষা নহয় । ই হৈছে বাংলাদেশৰ ন্যায় ধ্বংস । ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত প্ৰক্ৰিয়াৰে, নিজৰ পক্ষ ৰক্ষাৰ প্ৰকৃত সুযোগ নথকা মৃত্যুদণ্ডক ন্যায় বুলি ক'ব নোৱাৰি ।"