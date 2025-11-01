ETV Bharat / international

গাজা আৰু চুডানত সাহায্যকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ আৰ্হিৰ সতৰ্কবাণী আই চি আৰ চিৰ

শুকুৰবাৰে আই চি আৰ চিয়ে কয় যে গাজা আৰু চুডানত মানৱীয় কৰ্মীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।

ICRC
ৰেডক্ৰছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান পিয়েৰ ক্ৰেহেনবুল (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 12:04 AM IST

মানামা: ৰেডক্ৰছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সঞ্চালকপ্ৰধান পিয়েৰ ক্ৰেহেনবুলে শুকুৰবাৰে এ এফ পিক জনোৱা মতে, গাজা আৰু চুডানত মানৱীয় কৰ্মীসকলক ক্ৰমান্বয়ে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ৷ চলিত সপ্তাহত ৰেড ক্ৰীচেণ্টৰ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেৱকক হত্যা কৰা হৈছিল ।

অক্টোবৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছতো ইজৰাইলে গাজাত বাৰে বাৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছে আৰু চুডানৰ নিৰ্মম গৃহযুদ্ধৰ সময়ত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে কৰা অত্যাচাৰৰ বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে ।

বাহৰেইনত অনুষ্ঠিত হোৱা মানামা ডাইলগ সন্মিলনৰ পূৰ্বে দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ক্ৰাহেনবুলে কয়, ‘‘চুডান, গাজা আৰু অন্যান্য দেশত মানৱীয় কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসা এতিয়া এনে এক আৰ্হিত পৰিণত হৈছে, যিটো আমি অতি নাটকীয় বুলি বিবেচনা কৰোঁ ।’’

তেওঁ লগতে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইনৰ প্ৰতি সন্মান ব্যাপক হ্ৰাস পাইছে, যিটো দুয়োটা সংঘাততে স্পষ্টভাৱে সন্মান কৰা হোৱা নাছিল ।

মঙলবাৰে আই চি আৰ চিয়ে জনোৱা মতে, ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা চলি থকা যুদ্ধৰ ডাঙৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ উত্তৰ কৰ্ডোফান ৰাজ্যত চুডানৰ ৰেড ক্ৰীচেণ্টৰ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেৱক নিহত হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ আল-ফাশ্বাৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত চুডানৰ ৰেপিড চাপ’ৰ্ট ফ’ৰ্চ (আৰ এছ এফ)ৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ হাতত ৪৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰিও প্ৰকাশ পাইছে ।

১৮ মাহতকৈ অধিক সময় ধৰি আৰ এছ এফে ঘেৰাও কৰি এল-ফাশ্বাৰক দখল কৰাৰ পিছত ২০ বছৰ পূৰ্বে চুডানত সংঘটিত হোৱা জাতিগতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা অত্যাচাৰৰ বিভীষিকা পুনৰ ঘূৰি অহাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ।

পশ্চিম চহৰখনৰ পতনৰ পিছৰে পৰা সকলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যদিও সমীপৰ টাৱিলা চহৰত উপস্থিত হোৱা জীৱিতসকলে এ এফ পিক জনাইছে যে গণহত্যা, শিশুসকলক পিতৃ-মাতৃৰ সন্মুখত গুলী কৰি হত্যা কৰা আৰু পলায়ন কৰাৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকক মাৰপিট আৰু ডকাইতি কৰা হৈছে ।

সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ, “যৌন হিংসাৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ” আৰু চিকিৎসা সুবিধাসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কথা আঙুলিয়াই দি ক্ৰেহেনবুলে কয় যে আমি সম্ভৱতঃ আমাৰ সময়ৰ অন্যতম নাটকীয় সংঘাতৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছো।

আইচবাৰ্গৰ টিপ

ক্ৰেহেনবুলে কয় যে গাজাৰ ধ্বংস তেওঁ পূৰ্বে দেখা সকলোতকৈ বেছি আৰু সকীয়াই দিয়ে যে সাহায্যৰ যোগান দুখজনকভাৱে কম । ‘‘মানৱীয় ক্ষেত্ৰত কাম কৰি অহা ২৫-৩০ বছৰত মই সেই স্তৰৰ ধ্বংস দেখা নাই’’ বুলিও তেওঁ কয় ৷

আই চি আৰ চিৰ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গাজা ষ্ট্ৰিপত এতিয়াও পৰ্যাপ্ত সাহায্য পোৱা নাই । ‘‘জনসাধাৰণক যি লাগে, সেয়া অৱশ্যেই বৰ্তমান আমি যিখিনি দিব পাৰিছো তাতকৈ বহু বেছি ৷ গাজাবাসীৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা ইমানেই বেছি যে মানৱীয় সাহায্যৰ উন্নতিৰ বাবে আমি যি কৰিছো, সেয়া মাত্ৰ এটা সৰু অংশহে ।’’

ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সপ্তাহত এই কথাও সকীয়াই দিছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত যদিও সাহায্য বৃদ্ধি পাইছে, তথাপিও মানৱীয় গোটসমূহে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি পুঁজিৰ নাটনি আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ইয়াৰোপৰি ক্ৰেহেনবুলে চলিত সপ্তাহত ইজৰাইলৰ আদেশক সমালোচনা কৰে যে আই চি আৰ চিয়ে পেলেষ্টাইনীসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ৷ যিসকলক অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আটক কৰিব পৰা আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে আটক কৰি ৰখা হৈছে ।

ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে কয় যে গাজা যুদ্ধৰ সময়ত স্থগিত ৰখা এই ভ্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হ’ব ।

কিন্তু ক্ৰেহেনবুলে কয়, ‘‘আমাৰ ভ্ৰমণে নিৰাপত্তা বা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ কোনো উপায় নাই ৷ ইজৰাইলে নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰক ৷’’

