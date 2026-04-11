আমেৰিকা-ইৰাণ আলোচনাত পাকিস্তান কেনেদৰে জড়িত হ'ল ? ভাৰতৰ স্থিতিত কি প্ৰভাৱ পৰিব

ইছলামবাদত আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি আলোচনাৰ পূৰ্বে বৈঠকৰ সময়ত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ সৈতে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স (AFP)
Published : April 11, 2026 at 8:55 PM IST

নতুন দিল্লী : বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বই পশ্চিম এছিয়াৰ ওপৰেৰে উৰি থকা ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে । আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু ইজৰাইল সকলোৰে ট্ৰিগাৰত এটা আঙুলি আছিল । তাৰ পিছত অভাৱনীয়ভাৱে এই গুলীবৰ্ষণ বন্ধ হয় । কিন্তু সেয়াও ৱাশ্বিংটনৰ বাবে নহয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাবেও নহয়; একমাত্ৰ পাকিস্তানৰ কাৰণেহে ।

যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা পাকিস্তানে বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে শিৰোনাম দখল কৰিছে । পাকিস্তান হৈ পৰে আলোচনাপন্থী, মধ্যস্থতাকাৰী আৰু সকলোৰে লগত কথা পাতিব পৰা একমাত্ৰ দেশ ।

পাকিস্তানৰ শেহতীয়া উত্থানক অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ আমি দুগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কথা পাতো, যিয়ে দশক দশক ধৰি কূটনীতি আৰু ৰাজনীতিক নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে । তাৰে এগৰাকী হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে কেনেকৈ সিদ্ধান্ত লয় গ্ৰন্থখনৰ লেখিকা নীৰজা চৌধুৰী । তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংবাদিকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা নেতাসকলে যুদ্ধ আৰু শান্তিৰ মুহূৰ্তসমূহ কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে ।

আনহাতে, প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ তথা আমেৰিকাত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মীৰা শংকৰেও ১৯৮৫ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰৰ পৰা নিজৰ গভীৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ।

পাকিস্তানে এই বাৰ্তা কেনেদৰে লাভ কৰিলে

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সততাৰে উত্তৰ দিয়ে যদিও কিছু অস্বস্তিও অনুভৱ কৰে । আনহাতে, ছাউথ ব্লকৰ পৰা ওলোৱা অফিচিয়েল খবৰৰ পৰা ই বহুত পৃথক । দিল্লীৰ পৰা গতানুগতিক উত্তৰ সদায় এয়ে আছিল যে পাকিস্তানক বিচ্ছিন্ন কৰক । তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক ঘোষণা কৰক । আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰক । কিন্তু যেতিয়া তেলৰ যোগান বন্ধ হৈ যায় আৰু চহৰবোৰ জ্বলি থাকে তেতিয়া বিশ্বই গতানুগতিক উত্তৰৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে ।

মীৰা শংকৰে স্পষ্ট ভাষাৰে কয়, "চাওক, পাকিস্তানে এই কাম ইজিপ্ত, তুৰস্ক আৰু চীনৰ সৈতে মিলি কৰিছে । কাৰণ পাকিস্তান আৰু চীনে পূৰ্বতে এক যৌথ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল ।"

তেওঁ থমকি ৰয় আৰু পৰৱৰ্তী শব্দবোৰ সাৱধানতাৰে কয় ।

শংকৰে লগতে কয়, "আৰু এইটোও কোৱা হৈছে যে প্ৰথমে যুদ্ধবিৰতি মানি ল'বলৈ সাজু নোহোৱা ইৰাণে এই কথাত সন্মতি দিছিল । কাৰণ চীনে তেওঁলোকৰ ওপৰত অলপ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । চীন হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ । কাৰণ ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাই আৰোপ কৰা বাধাৰ বাবে আন দেশসমূহে দেশখনৰ পৰা তেল ক্ৰয় হ্ৰাস কৰিছিল । মই ভাবোঁ ইৰাণৰ ওপৰত চীনৰ বহু প্ৰভাৱ আছিল ।"

নীৰজা চৌধুৰীয়ে এক পৃথক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই কথাত সহমত প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে ইৰাণৰ সৈতে পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক অতি ভাল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতেও পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক ভাল । ইয়াৰ কাৰণ বহুত । আৰু পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা চীনেও এইক্ষেত্ৰত নিশ্চয় হাত উজান দিছে । তেওঁলোকে ইৰাণকো নিশ্চয় প্ৰভাৱিত কৰিছিল । সেয়ে পাকিস্তানে নিজকে অতি ভাল স্থিতিত আৱিষ্কাৰ কৰিছে । ইয়াত তুৰস্ককো সংযোগ কৰক । সমগ্ৰ ইছলামিক জগতখনক সংযোগ কৰক । ইয়াৰ লগত এইটোও যোগ কৰক যে পাকিস্তানে ইৰাণৰ সৈতে সীমান্ত ভাগ কৰিছে ।

মীৰা শংকৰে ইয়াৰ কাৰণসমূহক পদ্ধতিগতভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে । তেওঁৰ মতে, পাকিস্তানৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কয়ে তেওঁলোক মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে উত্থানৰ মূল কাৰক ।

"প্ৰথম কাৰণ হৈছে ইৰাণৰ সৈতে ইয়াৰ সীমা । দ্বিতীয় কাৰণ চীন, যি হৈছে তেহৰাণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংশীদাৰ । আনহাতে, পাকিস্তানৰো বেইজিঙৰ সৈতে অতি শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে । বহু সময়ত পাকিস্তানে বেইজিঙৰ বাবে সেতু হিচাপেও কাম কৰিছে । আৰু তৃতীয়তে, চৌদি আৰব আৰু অন্যান্য উপসাগৰীয় দেশৰ সৈতে পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক ভাল । গতিকে, এক অৰ্থত দেশখন একেবাৰে মধ্যমণিত অৱস্থিত ।" তেওঁ কয় ।

সেইটোৱেই হৈছে ইয়াৰ জ্যামিতি । পাকিস্তান পৰস্পৰৰ সৈতে জড়িত বৃত্তৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত অৱস্থিত । কিন্তু ভাৰত তেনে নহয় । ভাৰতে কি ক’লে— আৰু কি নক’লে ? গতিকে প্ৰশ্ন এয়ে যে যেতিয়া পাকিস্তানে তেহৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি আছিল, সেই সময়ত ভাৰত ক’ত আছিল ?

মীৰা শংকৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে কয়, "যিমানদূৰলৈকে ভাৰতৰ কথা আহে, আমি কৈছিলোঁ যে আমি কিছু ভূমিকা পালন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তেতিয়াহে যেতিয়া যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা দেশসমূহৰ পৰা আমালৈ অনুৰোধ আহে । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি নিজ আগবাঢ়ি নাহো । কিন্তু বাকী দেশবোৰে যদি সন্মতি দিয়ে, তেন্তে আমি এইটো কৰিম ।"

নীৰজা চৌধুৰীৰ মূল্যায়ন এইক্ষেত্ৰত অধিক স্পষ্ট আছিল ।

তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ প্ৰথম ভুল ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰত নিশ্চুপ হৈ থকাটো, যাৰ পৰিণতিত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা খোমেইনীৰ মৃত্যু হয় । তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে সম্পৰ্কত টান পৰিলেও এনে মুহূৰ্তত স্পষ্ট সঁহাৰিৰ প্ৰয়োজন হয়— কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ইৰাণৰ সৈতে দীঘলীয়া আৰু গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল, যাৰ ফলত মৌনতা আৰু অধিক লক্ষণীয় হৈ পৰিছিল । তেওঁ তাতেই থমকি নৰ’ল । তেওঁ কয়, "আমি কৰা দ্বিতীয়টো ভুল হ’ল আমি ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ বাবে বৈদেশিক নীতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ । সেইটোৱেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল হৈ আহিছে ।"

পাকিস্তানৰ সফলতা আচলতে ভাৰতৰ বাবে ভাল নেকি ?

পাকিস্তানৰ উদীয়মান কূটনৈতিক ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আলোচনা অনিবাৰ্যভাৱে এই বিষয়ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ পৰে যে ইয়াৰ ভাৰতৰ কৌশলগত স্থিতিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব । মীৰা শংকৰে কয়, "মই ভাবো যে যুদ্ধবিৰতিত পাকিস্তানৰ সফলতা আমাৰ বাবেও ভাল । কাৰণ এই সময়ছোৱাত আমাৰ সকলো তেল আৰু গেছৰ যোগান বন্ধ হৈ গৈছিল । ইয়াতো যথেষ্ট নাটনি হৈছিল । মানুহে চিলিণ্ডাৰ পোৱাত অসুবিধা পাইছিল । যিহেতু কোম্পানীবোৰে গেছ পোৱাত অসুবিধা পাইছিল, সেয়েহে উৎপাদন হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।"

তেওঁ পাকিস্তানক সুৰক্ষা দিয়া নাছিল । তেওঁ বাস্তৱিকতা বৰ্ণনা কৰি আছিল । তাৰ পিছত তেওঁ কয়, "গতিকে যদি যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত দীৰ্ঘদিনীয়া চুক্তি হয়, তেতিয়া আমাৰ বাবেও ভাল । কিন্তু সেয়া প্ৰযোজ্য হ'ব নে নহয়, সেয়া এতিয়াও এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে । কাৰণ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত দূৰত্ব বহুত আছে । আৰু ইজৰাইলেও হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কাৰণ লেবাননত যুদ্ধবিৰতিৰ পিছতো বহু বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু তাত ৩০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনকি ইৰাণেও, হৰমুজ প্ৰসংগত কৈছিল যে আমি জাহাজবোৰ যাবলৈ দিম । এই দুসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াক বন্ধ কৰি দিয়ে । গতিকে, এতিয়া তেওঁলোকে কেনেবাকৈ এই যুদ্ধবিৰতি অলপ সুস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । গতিকে আমি চাব লাগিব যে ই ক’লৈ গতি কৰে । কাৰণ দুয়োটা পক্ষৰ মাজত দূৰত্ব বহুত আছে ।"

নীৰজা চৌধুৰীয়ে ইয়াক আৰু অধিক সহজ ভাষাৰে বুজাই দিয়ে ।

তেওঁ কয়, "মই ক'ম যে শান্তিৰ দিশত প্ৰচেষ্টা যিমানদূৰ আগবাঢ়িছে, তাত সফল হৈছে । বিশ্বত এনেকুৱা কোনো নাই যিয়ে শান্তি স্থাপন আৰু স্থায়ী শান্তি স্থাপনৰ কামনা নকৰে । প্ৰত্যেকৰে ইয়াৰ সৈতে জয় জড়িত হৈ আছে । গতিকে পাকিস্তানে এইটো কৰিব নালাগে বুলি ক’বলৈ যোৱাটো, মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই আশা কৰিছোঁ যে পাকিস্তানৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক । কাৰণ বৰ্তমান সেইটোৱেই হৈ আছে । সকলোৰে বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে । সময়ো সলনি হয় আৰু আমি এতিয়া সময়ৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।"

পাকিস্তানৰ ওপৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদী অভিযোগ আঁতৰিবনে ?

পাকিস্তানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশ্ব স্বীকৃতিয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বুলি ভাৰতে কৰা মূল অভিযোগত প্ৰভাৱ পেলায় নেকি বুলি সোধাত বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টভাৱে কয় যে এই উদ্বেগ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু ই কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।

চৌধুৰীয়ে কয়, "আমাৰ স্থিতি হ'ল যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰে আৰু পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা নাপাতো । সেয়ে আমাৰ যি স্থিতি সেয়া যথাস্থানত আছে ।"

ভাৰত সলনি হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছেনে ?

ভাৰতে নিজৰ কূটনৈতিক দৃষ্টিভংগী পুনৰ চিন্তা কৰিব লাগে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত মীৰা শংকৰে সতৰ্কতাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে যে সংঘাত আৰু প্ৰতিযোগী বিশ্ব স্বাৰ্থৰ পৰিস্থিতিত ভাৰতে যিকোনো এটা গোটৰ প্ৰতি অত্যধিক ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বাসযোগ্যতা দুৰ্বল হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "য’ত এনে পৰিস্থিতি আছে, য’ত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন দেশৰ স্বাৰ্থ বেলেগ বেলেগ, আমি কোনো এটা গোটৰ ফালে বেছি ঘনিষ্ঠ হ’ব নালাগে । নহ'লে আমাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰভাৱিত হ'ব ।"

নীৰজা চৌধুৰীয়ে অৱশ্যে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ দৃষ্টিভংগীৰ অধিক স্পষ্ট মূল্যায়ন কৰে । তেওঁ শক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চল বিশেষকৈ উপসাগৰীয় অঞ্চলত সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাৰ দিশটো আঙুলিয়াই দি তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ায় যে ভাৰত ব্যাপকভাৱে সঠিক পথত আছে । মূল অংশীদাৰসকলৰ সৈতে চলি থকা যোগাযোগৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত ‘মধ্যমপন্থীয়’ কূটনীতিক সংৰক্ষণ কৰাটো যোগ্য বুলি অভিহিত কৰে ।

প্ৰধান শক্তিসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য কৰে, "আজি আমেৰিকা অতি লেনদেনমূলক অংশীদাৰ । আমি নাজানো এটা বিশেষ পন্থা কিমান দিনলৈ চলিব । গতিকে সেই সম্পৰ্কটোও আমি সযতনে পৰিচালনা কৰিব লাগিব ।" ইউৰোপ আৰু অন্যান্য বাণিজ্যিক অংশীদাৰৰ সৈতে ভাৰতৰ সংযোগক সুষম কূটনীতিৰ ইতিবাচক উদাহৰণ হিচাপেও তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে ।

চৌধুৰীয়ে কৌশলগত অৱস্থানৰ ওপৰত নিজৰ মতামতক অধিক স্পষ্টভাৱে সামৰি কয়, "একপক্ষীয় স্থিতি লোৱাটো হয়তো বুদ্ধিমানৰ কাম নহয় । আমি শান্তিৰ বাবে অধিক কাম কৰিব লাগিছিল, যদিহে আমাৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী আছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ বাস্তৱিকতাত আমি আমাৰ সীমাৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব । এটা বেগতে সকলো কণী ভৰাই থোৱাটো আমাৰ বাবে যুক্তিসংগত নহ’ব ।"

