চৌদি আৰৱৰ মক্কাত হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা, ৰেড এলাৰ্ট জাৰি
ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ ৷ মক্কাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি চৌদি আৰৱ চৰকাৰৰ ৷
Published : September 16, 2026 at 11:24 AM IST
ৰিয়াধ: ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ স্থান হৈছে চৌদি আৰৱৰ মক্কা ৷ কিন্তু সেই পবিত্ৰ স্থানত ড্ৰ'নেৰে য়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ কিন্তু চৌদি আৰৱৰ সেনাই হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণ বিফল কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ হুথি বিদ্ৰোহীয়ে মক্কাত ড্ৰ'ণেৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছে চৌদি চৰকাৰে ৷ সেয়ে মক্কাত প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে,শেহতীয়াকৈ ইৰাণ-ইজৰাইল, আমেৰিকাৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বাবে হুথি বিদ্ৰোহীসকলে ইৰাণৰ সমৰ্থনত যুদ্ধ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে হুথি বিদ্ৰোহীসকলে চৌদি আৰৱৰ ভিন্ন স্থানত মিছাইল আৰু ড্ৰ'ণেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ৷ ইফালে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে মক্কা আক্ৰমণৰ কৰা ঘটনাক লৈ বিশ্বৰ মুছলমান সমাজে নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
The OIC General Secretariat Condemns the Houthi Attacks on Makkah and the Madinah Region#OIC #Makkah #Madinah #SaudiArabia #Houthi pic.twitter.com/nQaz3CF2ol— OIC (@OIC_OCI) September 15, 2026
অসহায় চৌদি আৰৱ চৰকাৰে সেয়ে হুথি বিদ্ৰোহীক দমনৰ বাবে ইজিপ্তৰ সহায় বিচাৰিছে ৷ আনহাতে তুৰ্কী আৰু পাকিস্তানে চৌদি আৰৱক বৰ্তমানলৈকে কোনো সহায় কৰা নাই ৷ যিহেতুকে বিগত মাহত মক্কাত তুৰ্কী, পাকিস্তান আৰু চৌদিৰ মাজত সামৰিক চুক্তি হৈছিল যদিও চৌদি আৰৱে কোনো ফল লাভ কৰা নাই ৷
ইফালে প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰা ছৌদি আৰৱৰ মক্কা চহৰত আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাক মিছা বুলি হুথি বিদ্ৰোহী গোটে উল্লেখ কৰিছে ৷ ৰিয়াধৰ তথ্যক 'মিছা' বুলি উল্লেখ কৰিছে হুথি বিদ্ৰোহী গোটে ৷ হুথি পলিটব্যুৰোৰ হাজেম আল আছাদে এক্সত উল্লেখ কৰে, "হুথি বিদ্ৰোহীয়ে মক্কাক আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি চৌদি আৰৱে দাবী কৰাটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু মিছা ৷"
In #Yemen, ongoing hostilities are forcing families from their homes and killing and injuring civilians caught in the crossfire.@UNReliefChief allocated $9 million to provide urgent assistance to displaced families and host communities.— UN Humanitarian (@UNOCHA) September 15, 2026
Read more: https://t.co/0jUBdHL9nO pic.twitter.com/l8o3hJrsdw
আনহাতে দিনক দিনে শক্তি বৃদ্ধি পাইছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ ৷ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথী বিদ্ৰোহীয়ে ইতিমধ্যে চৌদি সমৰ্থিত য়েমেন চৰকাৰৰ সেনাক প্ৰতিহত কৰি চৌদি আৰৱৰ ৰাজধানী ৰিয়াধৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷ লগতে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰত সামুদ্ৰিক পথ অৱৰোধ ঘোষণা কৰিছে ৷ ফলত জাহাজসমূহক হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ৷
বিগত সপ্তাহত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰ আৰু বাব আল মান্দাব প্ৰণালীত হুথি বিদ্ৰোহী গোটে দখলৰ পাছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে চৌদি আৰৱ ৷ যিহেতুকে চৌদি আৰৱে খাৰুৱা তেলৰ ব্যৱসাৰ বাবে লোহিত সাগৰ আৰু বাব আল মান্দাব প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ আনফালে ইৰাণ আৰু আমেৰিকাই হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি ৰাখিছে ৷ তেনেস্থলত বিশ্বৰ খাৰুৱা তেলৰ বজাৰত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
ইছলামিক সহযোগী সংগঠন চমুকৈ অআইচি (Organisation of Islamic Cooperation)ৰ ৫৭খন মুছলমান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰই হুথি বিদ্ৰোহীৰ মক্কা আকৰ্মণৰ ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰি কয়,"মক্কা চহৰ আৰু ধৰ্মীয় স্থান মদিনাত হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা ঘটনা গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ এই আক্ৰমণৰ বাবে নিৰ্দোষী জনতা, ঐতিহাসিক মছজিদ ক্ষতি হৈছে ধিক্কাৰ জনাইছো ৷"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি,হুথি বিদ্ৰোহী আৰু সেনাৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বাবে আৰৱ দেশসমূহত প্ৰায় ৮২ হাজাৰ লোক ব্যাপকত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:ভাৰত, চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰা বিধেয়কত আজি ভোটদান কৰিব আমেৰিকাৰ সদনে