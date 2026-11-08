ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত

ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে, দেশখনত যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা ১৬০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে ৩ লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে ।
Published : November 8, 2026 at 8:02 PM IST
ছানা(য়েমেন): য়েমেনৰ ছানা প্ৰদেশত ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণত মহিলা-শিশুকে ধৰি ৩৩ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ দেশত গৃহযুদ্ধৰ পুনৰ উত্থানৰ মাজতে এই আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে, দেশখনত যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা ১৬০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে ৩ লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে । শেহতীয়াকৈ য়েমেনৰ ৰাজধানী ছানাৰ পূব দিশে অৱস্থিত আল-শ্বাৰিয়া গাঁৱত ছৌদি আৰবৰ আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা ৩৩লৈ বৃদ্ধি পায় ৷ আনহাতে, ৩৯ জন লোক আহত হৈছে বুলি হুথি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ আনিছ আলাছবাহীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ।
عاجل | تحديث شبه نهائي (33 شهيدًا و39 جريحًا) ارتفعت حصيلة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي في قرية الشرية بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، جراء عدة غارات استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منازل المواطنين والمسعفين وفرق الدفاع المدني والطرقات، إلى: 33 شهيدًا و39 جريحًا،— د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) November 7, 2026
হুথি পৰিচালিত ‘ছাবা’ নামৰ সংবাদ সংস্থাটোৱে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ধ্বংসস্তুপত পোত যোৱা লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৷ আলাছবাহীয়ে কয়, ‘‘শেহতীয়া পৰিসংখ্যা অনুসৰি নিহতসকলৰ ভিতৰত ১২ জন পুৰুষ, ৮ গৰাকী মহিলা আৰু ১৩ টা শিশু আছে ৷ আনহাতে, আহতসকলৰ ভিতৰত ১৬ জন পুৰুষ, ১০ গৰাকী মহিলা আৰু ১৩ টা শিশু আছে ।’’
উল্লেখ্য যে, ইৰাণ সমৰ্থিত এটা গোটৰ সৈতে জড়িত আল-মছিৰা টিভিয়ে আল-শ্বৰিয়াত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰা এই আক্ৰমণৰ একাংশ দৃশ্যাংশ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াত দেখা গৈছে যে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে, ধ্বংসস্তুপবোৰৰ মাজত আৰু চিকিৎসালয়তো বহু আহত লোক দেখা গৈছে । য়েমেনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা ছৌদি আৰবে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ৷
শনিবাৰে ছৌদি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকে ৰিয়াধ প্ৰদেশ অভিমুখে নিক্ষেপ কৰা হুথি ক্ষেপণাস্ত্ৰক বাধা প্ৰদান কৰি ধ্বংস কৰিছে । ইফালে হুথিয়ে কয় যে তেওঁলোকে উপ-সাগৰীয় ৰাজ্য আৰু য়েমেন দুয়োখন দেশতে ছৌদি সৈন্য আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণৰ সহায়ত আক্ৰমণ চলাইছে ।
গোটটোৱে জনোৱা মতে, ছটা অভিযানত সীমান্তৰ দুয়োপাৰৰ আৰামকোৰ তেলৰ সুবিধা, ৰিয়াধ বিমানবন্দৰ আৰু ছৌদি সামৰিক ঘাটিসমূহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল বুলি হুথিৰ সামৰিক মুখপাত্ৰ ইয়াহ্যা ছাৰীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰিছে । শুকুৰবাৰে টাইজ প্ৰদেশৰ এখন বজাৰত সংঘটিত আন এক আক্ৰমণত ৩০ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।
কেইবাবছৰ ধৰি শান্তিৰ অপেক্ষাত থকাৰ পিছত জুলাই মাহত য়েমেনত হুথি আৰু ছৌদি সমৰ্থিত চৰকাৰৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয় ৷ যিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতত নতুনকৈ ইন্ধন যোগায় ৷ তেতিয়াৰে পৰাই ছৌদি আৰবে হুথিসকল থকা স্থানত ধাৰাবাহিকভাৱে বোমা নিক্ষেপ কৰি আহিছে ৷ আনহাতে হুথি সমৰ্থিত গোটটোৱেও ৰাষ্ট্ৰখনৰ ওপৰত আক্ৰমণ যথেষ্ট তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক: ট্ৰাম্পে ইউএফচিৰ মুৰব্বীক দিলে প্ৰেছ সচিব পদ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ