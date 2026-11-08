ETV Bharat / international

ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে, দেশখনত যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা ১৬০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে ৩ লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে ।

SAUDI STRIKES IN YEMEN
মাৰিব প্ৰদেশত মুৰাদ জনগোষ্ঠীৰ সশস্ত্ৰ লোকসকলে য়েমেন চৰকাৰৰ সমৰ্থনত একত্ৰিত হোৱাৰ সময়ৰ ছবি (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছানা(য়েমেন): য়েমেনৰ ছানা প্ৰদেশত ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণত মহিলা-শিশুকে ধৰি ৩৩ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ দেশত গৃহযুদ্ধৰ পুনৰ উত্থানৰ মাজতে এই আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে, দেশখনত যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা ১৬০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে ৩ লাখৰো অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে । শেহতীয়াকৈ য়েমেনৰ ৰাজধানী ছানাৰ পূব দিশে অৱস্থিত আল-শ্বাৰিয়া গাঁৱত ছৌদি আৰবৰ আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা ৩৩লৈ বৃদ্ধি পায় ৷ আনহাতে, ৩৯ জন লোক আহত হৈছে বুলি হুথি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ আনিছ আলাছবাহীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ।

হুথি পৰিচালিত ‘ছাবা’ নামৰ সংবাদ সংস্থাটোৱে শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ধ্বংসস্তুপত পোত যোৱা লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৷ আলাছবাহীয়ে কয়, ‘‘শেহতীয়া পৰিসংখ্যা অনুসৰি নিহতসকলৰ ভিতৰত ১২ জন পুৰুষ, ৮ গৰাকী মহিলা আৰু ১৩ টা শিশু আছে ৷ আনহাতে, আহতসকলৰ ভিতৰত ১৬ জন পুৰুষ, ১০ গৰাকী মহিলা আৰু ১৩ টা শিশু আছে ।’’

উল্লেখ্য যে, ইৰাণ সমৰ্থিত এটা গোটৰ সৈতে জড়িত আল-মছিৰা টিভিয়ে আল-শ্বৰিয়াত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰা এই আক্ৰমণৰ একাংশ দৃশ্যাংশ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াত দেখা গৈছে যে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে, ধ্বংসস্তুপবোৰৰ মাজত আৰু চিকিৎসালয়তো বহু আহত লোক দেখা গৈছে । য়েমেনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা ছৌদি আৰবে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ৷

শনিবাৰে ছৌদি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকে ৰিয়াধ প্ৰদেশ অভিমুখে নিক্ষেপ কৰা হুথি ক্ষেপণাস্ত্ৰক বাধা প্ৰদান কৰি ধ্বংস কৰিছে । ইফালে হুথিয়ে কয় যে তেওঁলোকে উপ-সাগৰীয় ৰাজ্য আৰু য়েমেন দুয়োখন দেশতে ছৌদি সৈন্য আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোণৰ সহায়ত আক্ৰমণ চলাইছে ।

গোটটোৱে জনোৱা মতে, ছটা অভিযানত সীমান্তৰ দুয়োপাৰৰ আৰামকোৰ তেলৰ সুবিধা, ৰিয়াধ বিমানবন্দৰ আৰু ছৌদি সামৰিক ঘাটিসমূহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল বুলি হুথিৰ সামৰিক মুখপাত্ৰ ইয়াহ্যা ছাৰীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰিছে । শুকুৰবাৰে টাইজ প্ৰদেশৰ এখন বজাৰত সংঘটিত আন এক আক্ৰমণত ৩০ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটে ।

কেইবাবছৰ ধৰি শান্তিৰ অপেক্ষাত থকাৰ পিছত জুলাই মাহত য়েমেনত হুথি আৰু ছৌদি সমৰ্থিত চৰকাৰৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয় ৷ যিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতত নতুনকৈ ইন্ধন যোগায় ৷ তেতিয়াৰে পৰাই ছৌদি আৰবে হুথিসকল থকা স্থানত ধাৰাবাহিকভাৱে বোমা নিক্ষেপ কৰি আহিছে ৷ আনহাতে হুথি সমৰ্থিত গোটটোৱেও ৰাষ্ট্ৰখনৰ ওপৰত আক্ৰমণ যথেষ্ট তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।

লগতে পঢ়ক: ট্ৰাম্পে ইউএফচিৰ মুৰব্বীক দিলে প্ৰেছ সচিব পদ গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ

TAGGED:

য়েমেনত ছৌদিৰ আক্ৰমণ
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত
হুথি চৌদিৰ যুদ্ধ
SAUDI STRIKES IN YEMEN
SANAA PROVINCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.