ৰিয়াদৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ: ১২ জন নিহত, কেইবাজনো আহত, বিমান সেৱা বাতিল
বিদেশৰ দূতাবাসে নিজৰ নাগৰিকসকলক বিমানবন্দৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ইফালে কেইবাখনো বিদেশী চৰকাৰে ট্ৰেভেল এডভাইজাৰী জাৰি কৰে ৷
Published : October 11, 2026 at 11:59 AM IST
ৰিয়াদ (ছৌদি আৰৱ): ছৌদি আৰৱৰ ৰাজধানী ৰিয়াদৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত এক আক্ৰমণত প্ৰায় ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হয় ৷ ছৌদি আৰৱৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে উল্লেখ কৰে এই তথ্য ৷ চৌদি আৰৱ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে এই আক্ৰমণৰ বাবে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ য়েমেনৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীক জগৰীয়া কৰে ৷
ইৰাণ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যিকোনো উপসাগৰীয় আৰব দেশত এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ ভয়াবহ আৰু ভংয়কৰ আক্ৰমণ ৷ ইৰাণৰ ফ্ৰণ্ট শেহতীয়াকৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈ হুথি আৰু চৌদি সমৰ্থিত য়েমেন চৰকাৰী বাহিনীৰ মাজত তীব্ৰতৰ হোৱা যুদ্ধকো সামৰি লৈছে ৷
এজন আঞ্চলিক বিষয়াই দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক জনোৱা মতে, ঘৰুৱা বিমান সেৱা পৰিচালনা কৰা কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ কমপ্লেক্সৰ টাৰ্মিনেল ৩ আৰু ৪ত ক্ষেপণাস্ত্ৰই আঘাত কৰে ৷
#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh. #GACA https://t.co/aTPAb8ImDx— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
ছৌদিয়ে এক বিবৃতিত কয়, "নিহতসকলৰ ভিতৰত চাৰিজন ছৌদি নাগৰিক, দুজন বাংলাদেশৰ নাগৰিক, এজন পেলেষ্টাইনী, এজন আমেৰিকান নাগৰিক, এজন ইজিপ্তৰ নাগৰিক, এজন জৰ্ডানৰ নাগৰিক, এজন ছিৰিয়াৰ নাগৰিক আৰু এজন চুডানৰ নাগৰিক ৷ আহত লোকসকলক কেইবাখনো চিকিৎসালয়ত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
বিদেশৰ দূতাবাসে নিজৰ নাগৰিকসকলক বিমানবন্দৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
ইফালে বিমান বাতিল বা পলম হোৱাৰ বাবে যিসকল নাগৰিকৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনা ব্যাহত হৈছে, তেওঁলোকক নিজৰ দেশত থকা ছৌদি কূটনৈতিক মিছনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ ছৌদি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে আহ্বান জনাইছে ৷ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে যে কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ বিমান চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে গন্তব্যস্থানত উপস্থিত হ’ব নোৱৰা নাগৰিকসকলক মিছনসমূহে সহায় আৰু প্ৰয়োজনীয় পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷
হুথিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে
ছৌদিৰ বিমানবন্দৰটোত যোৱা সপ্তাহত কেইবাটাও আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংঘটিত এই আক্ৰমণ পাছত হুথিৰ সৈতে পূৰ্ণকালীন যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যেন লগা ছৌদি আৰৱক সামৰিক সহায় আগবঢ়াবলৈ আমেৰিকাকে ধৰি ছৌদি আৰৱৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
এই আক্ৰমণৰ পাছতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই ছৌদি আৰৱৰ হুথিৰ লক্ষ্যত আক্ৰমণত যোগদান কৰিব নেকি সেই বিষয়ে বিবেচনা কৰি আছে । তেওঁ কয়, "আমি কৰিব পাৰো । আমি ইয়াক বিবেচনা কৰিম । আমি মাত্ৰ শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আক্ৰমণৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছো । গতিকে আমি ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লম । আমি অতি দ্ৰুত কাম কৰিম ।"
'I WILL BE SPEAKING TO HIM [MBS]' — Trump on HOUTHI ATTACK on RIYADH AIRPORT 'What happened in SAUDI ARABIA is NOT ACCEPTABLE!' https://t.co/oqhyOXqHuD— RT (@RT_com) October 11, 2026
‘ছৌদি আৰৱত যি ঘটিল সেয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয়’ বুলি উল্লেখ কৰি ট্ৰাম্পে ক্ৰাউন প্ৰিন্স মহম্মদ বিন ছালমানৰ সৈতে কথা পতাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰে ৷ ৷ আমেৰিকাই ইয়াৰ লগত জড়িত হ’ব পাৰে নেকি বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে উত্তৰ দিয়ে যে আমি গম পাম ৷
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen. These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি আমেৰিকাৰ এজন নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰি এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, "এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণসমূহে নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱনৰ প্ৰতি এক প্ৰকাশ্য অৱজ্ঞা দেখুৱাইছে ৷ এইবোৰ এতিয়া বন্ধ হ’ব লাগিব ৷"
লগতে পঢ়ক : হৰমুজ প্ৰণালীত পুনৰ মালবাহী জাহাজত আক্ৰমণ, ১১ জন ভাৰতীয় আহত