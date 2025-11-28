তৃতীয় দিনাও অব্যাহত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জুই নুমোৱাৰ যুদ্ধ, হংকঙৰ অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা ৯৪ লৈ বৃদ্ধি; এতিয়াও নিৰুদ্দেশ শ শ লোক

ETV Bharat / international

হংকং চৰকাৰে কয় যে আধুনিকতাৰ ইতিহাসৰ ই আটাইতকৈ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড । শুকুৰবাৰে পুৱালৈকে নিহত লোকৰ সংখ্যা ৯৪ জনলৈ বৃদ্ধি ৷

হংকং চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (ANI)
হংকং : ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে বুধবাৰে হংকঙৰ বিশাল হাউচিং কমপ্লেক্সত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত বহু মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে, হংকঙৰ বিশাল হাউচিং কমপ্লেক্সত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত ৯৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷

বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে এতিয়াও কেইবাটাও এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে । সাতটা টাৱাৰৰ সকলো ইউনিটত উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে যাতে আৰু কোনো লোকৰ মৃত্যু নহয় ।

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে বিয়লি প্ৰায় ২০০০ টা এপাৰ্টমেণ্ট থকা ৮ টা অট্টালিকাৰ এটা হাউচিং কমপ্লেক্সত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় । ই বিশ্বৰ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ আৰু ওখ আৱাসিক ব্লকৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাবে বিবেচিত চহৰখনৰ উত্তৰ দিশত থকা টাই প' জিলাৰ এই ৱাং ফুক ক'ৰ্ট ।

বিভাগীয় বিষয়াসকলে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ জানিব পৰা মতে, এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হংকং আৰক্ষীয়ে ৷

অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱাৰ উপ-সঞ্চালক ডেৰেক আৰ্মষ্ট্ৰং চানে কয়, ‘‘আমাৰ উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে ৷’’

অৱশ্যে কিমানজন লোক নিৰুদ্দেশ বা আৱদ্ধ হৈ আছে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । হংকঙৰ নেতা জন লীয়ে কয়, ‘‘বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ২৭৯ জন লোকৰ সৈতে যোগাযোগ বিচিন্ন হৈছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ বিষয়ে বা কিমানজন এতিয়াও এই বিধ্বস্ত অট্টালিকাসমূহৰ ভিতৰত আছে সেই সম্পৰ্কে কৰ্তৃপক্ষই কোনো আপডেট প্ৰদান কৰা নাই ।’’

Hong Kong fire
হংকঙত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত বহু লোক মৃত্যু (ANI)

অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগৰ লোকে জনোৱা মতে, বৰ্তমানলৈকে (বাতৰি লিখা পৰলৈকে) ১১ জন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোককে ধৰি ৭০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে ৯৪ জন লোক নিহত হৈছে । নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰায় ৯০০ লোকক অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।

  • তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ :

সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰকাশ কৰা মতে, এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত এটা নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ পৰিচালক আৰু অভিযান্ত্ৰিক পৰামৰ্শদাতাসহ তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে ধৃত লোককেইজনে কাম কৰা কোম্পানীটোৰ নাম পোনপটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই ।

আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ অধীক্ষক আইলিন চুঙে কয়, ‘‘নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ দায়িত্বত থকাসকলে গাফিলতি কৰিছিল বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে ৷’’

বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰেষ্টিজ কনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয়তো তালাচী চলায়, যিটো কোম্পানীয়ে টাৱাৰ কমপ্লেক্সটোৰ সংস্কাৰৰ দায়িত্বত আছিল ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে AP-এ । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, প্ৰমাণ হিচাপে ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৰ বহু নথি-পত্ৰৰ বাকচ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

