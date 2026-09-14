আকস্মিক বানে কঁকাল ভঙা নেপালী লোকৰ পুনৰ জীয়াই উঠাৰ সংগ্ৰাম

আকস্মিক বানে কঁকাল ভঙা নেপালী লোকৰ পুনৰ জীয়াই উঠাৰ সংগ্ৰাম
দুৰ্যোগত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ ধ্যান এতিয়া বানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যন্ত্ৰণা আৰু দুখ-কষ্টৰ পৰা ওলাই অহা, পুনৰ নিজকে সাজু কৰি তোলা, নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰা ।
Published : September 14, 2026 at 7:36 PM IST
বিদুৰ (নেপাল) : এসময়ত ইয়াতে তেওঁৰ ঘৰ তথা দোকান আছিল । এতিয়া তাত থিয় হৈ নুৱাকোট জিলাৰ বিদুৰ পৌৰসভাৰ ধুংগে বজাৰ অঞ্চলৰ ৰজিতা পাণ্ডেয়ে ২৬ আগষ্টত নেপালত হোৱা দুৰ্যোগ সৃষ্টিকাৰী আকস্মিক বানৰ পিছত পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
ত্ৰিশূলী নদীৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ মিটাৰ দূৰত্বত আৰু পাহাৰৰ কাষত ৩০ মিটাৰৰো অধিক উচ্চতাত তেওঁৰ ঘৰটো আছিল। কাঠমাণ্ডুৰ পৰা ৰাছুৱালৈ যোৱা মূল পথটো তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈছে ৷
নদীখনক পুতি পেলোৱা পলস, শিলগুটি আৰু বোকাৰ সৈতে মিহলি হোৱা উত্তাল বানে তেওঁৰ তিনিমহলীয়া ঘৰটোৰ প্ৰথম দুটা মহলাৰ সন্মুখ ভাগ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি গৈছে । যাৰ ফলত এঢলীয়া হৈ কিবাকৈহে থিয় হৈ আছে ।
বিশ্বাস কৰাটো কঠিন যে এই অট্টালিকাটোত আগতে চুবুৰীটোৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰা জনপ্ৰিয় গেলামালৰ দোকান এখন আছিল । এতিয়া বানে এৰি থৈ যোৱা বোকাবোৰৰ পৰা নুডলছৰ পেকেট উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰি আছে স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে ।
"এই ঘৰ আৰু দোকানখন মোৰ শহুৰৰ স্মৃতি আছিল । মোৰ টকা, অলংকাৰ, কাপোৰ এতিয়া একো নাই । আমি প্ৰায় ৪ৰ পৰা ৫ কোটি টকাৰ লোকচান ভুগিছোঁ । আমাৰ হাত এতিয়া শূন্য । একমাত্ৰ সান্ত্বনা হ'ল মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই । আমি দৌৰি গৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি নিজকে বচালোঁ ।" ৰজিতাই কয় ।
কেইকিলোমিটাৰমান দূৰৈৰ দেৱীঘাটত বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত তেওঁৰ কেইজনমান আত্মীয়ই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হয় ।
ৰজিতাই লগতে কয়, "মোৰ স্বামী ৰাজেশ পাণ্ডে এনে সঁজুলি আনিবলৈ গৈছে, যাৰ সহায়ত আমি এই বোকা আঁতৰাব পাৰোঁ । আমি সকলো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব । জীৱনটো জীয়াই থাকিব লাগিব ।"
নেপালৰ জনসাধাৰণ হৈছে বিপদৰ মুখামুখি হৈ তাক পৰাস্ত কৰি জীয়াই থকা লোক । তেওঁলোকৰ মনোযোগ এতিয়া বানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যন্ত্ৰণা আৰু দুখৰ পৰা পুনৰুদ্ধাৰ হোৱা, মূৰ দাঙি উঠা, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা আৰু জীৱনটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰা ।
অলপ দূৰৈত বিভিন্ন খাদ্য-পানীয় সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী বিক্ৰীৰ বিশেষজ্ঞ ৰিজাল মাৰ্কেটিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী আশিস ৰিজালেও পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । দোকানখন সম্পূৰ্ণৰূপে বোকাত পোচ গৈছে । তলৰ স্তৰবোৰ পলসে পুতি পেলাইছে । আনহাতে, ওপৰৰ স্তৰটোও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
চাৰিওফালে পচি যোৱা গোন্ধ এটা ওলাইছে । তেওঁ কয় যে সেয়া বোকাত পচি যোৱা খাদ্য-পানীয়ৰ সামগ্ৰী । বানৰ পানীয়ে এৰি থৈ যোৱা পলসত কোনো মৃতদেহ পোত খাই থাকিব পাৰে বুলিও তেওঁ আশংকাত ভুগিছে ।
"এই ধুংগে বজাৰখন ব্যৱসায়িক এলেকা আছিল আৰু পৰিয়ালৰ বাবে সামগ্ৰী কিনিবলৈ বা পাহাৰত থকা গেলামালৰ দোকানৰ বাবে বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ আহিছিল । বজাৰ কৰাৰ মূল সময় পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দিনৰ ১২ বজালৈ । সেই বিশেষ দিনটোত পুৱা ৯.১৫ বজাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমাক আকস্মিক বানে আঘাত কৰিছিল । সেই সময়ত বজাৰত বহু লোক আছিল । আমি নাজানো তেওঁলোকৰ কি হ'ল । ধুংগেৰো কমেও ৫০০ৰ পৰা ৬০০ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।" ইটিভি ভাৰতক আশিসে এইদৰে কয় ।
বানে এৰি থৈ যোৱা পলস আৰু শিলে সমতল কৰা অঞ্চল এটালৈ আঙুলিয়াই অৰ্জুন পি কেয়ে কয় যে তেওঁৰ ঘৰ তাতেই অৱস্থিত । দুৰ্যোগটোৱে আঘাত হনাৰ সময়ত তেওঁ পাহাৰলৈ গাড়ী চলাই ওলাই আহিছিল । পত্নী আৰু দুটা সন্তানে নিজকে বচাবলৈ ওখ ঠাইলৈ দৌৰি গৈছিল ।
অৰ্জুনে লগতে কয়, "আমাৰ কেৱল আমি পিন্ধি থকা কাপোৰবোৰহে বাকী আছে । মোৰ পৰিয়াল বৰ্তমান এটা সাহায্য শিবিৰত আছে । মই কাম বিচাৰি আছোঁ ।"
সাহায্য শিবিৰ
যোগগুৰু স্বামী ৰামদেৱৰ পতঞ্জলি আয়ুৰ্বেদে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে ধুংগেত খাদ্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকে গৰম ভাত, দালি আৰু শাক-পাচলিৰ তৰকাৰী যোগান ধৰিছে । জীৱিতসকলে নীৰৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি প্লেটবোৰ ধুই পিছত আহিবলগীয়াসকলৰ বাবে তাত থৈ যায় ।
কাঠমাণ্ডুৰ বাসিন্দা তথা ধুংগেৰ খাদ্য শিবিৰ পৰিচালনা কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত এজন কমল ঘিমিৰে কয়, "আমি নুৱাকোট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাঁচটা এনে শিবিৰ চলাই আছোঁ । এই শিবিৰসমূহত দৈনিক হাজাৰোধিক লোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে । আমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাসকলক মাত্ৰ অলপ সহায় আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, নেপালী সেনাই বন্ধ হৈ থকা পথসমূহ মুকলি কৰি নুৱাকোটত যোগাযোগ ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰৰ কাম কৰি আছে যদিও এই কামটো ইমান সহজ নহয় । কাৰণ ইয়াৰ বাবে বহু সময় আৰু ধনৰ প্ৰয়োজন ।
শেহতীয়া দুৰ্যোগত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ ভিতৰত নুৱাকোট অন্যতম । বানত মৃত্যু হোৱা মুঠ ১,৩৮৮ জন লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৯৯ জন এই অঞ্চলটোৰ । আনহাতে, বানত নিৰুদ্দেশ ঘোষণা কৰা মুঠ ৫,১৩০ জন লোকৰ ভিতৰত প্ৰায় ১,৮০০ জন লোক এই জিলাখনৰে ।
নুৱাকোট জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে কাম কৰা বিদুৰ পৌৰসভাই এই দুৰ্যোগৰ বোজা বহন কৰিছিল । কাৰণ ই মূলতঃ ত্ৰিশূলী নদীৰ কাষত অৱস্থিত ।
ইমানখিনি ধ্বংস হোৱাৰ পিছতো নেপালৰ জনসাধাৰণে কিন্তু বহু ধৈৰ্য আৰু সংযম প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোক সৰ্বস্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিবলৈ ইচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । আনহাতে, দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত নোহোৱা অঞ্চলৰ লোকসকলে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
নুৱাকোটৰ বাট্টাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৰামকৃষ্ণ ৰাজ ভাণ্ডাৰী ধোডেনীত আছিল, য’ত সৰ্বাধিক ক্ষতিসাধন হোৱা অন্যতম স্থান ত্ৰিশূলী বজাৰলৈ যোৱা এখন ওলোমা দলং বানে উটুৱাই লৈ যায় ।
"মই হেল্থ এক্সচেঞ্জ নেপাল নামৰ এটা নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনৰ সদস্য । বানে এৰি থৈ যোৱা বিপুল পৰিমাণৰ বোকা আঁতৰোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বিভিন্ন সঁজুলি আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । ত্ৰিশূলী বজাৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া আৰু বোকাৰে আবৃত অট্টালিকা আৰু পলস বা ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত খাই থকা মৃতদেহ বা মৃতদেহৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা দুৰ্গন্ধ । সেইবোৰ সোনকালে আঁতৰাই পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন । ৰোগ বা মহামাৰীৰ সম্ভাৱনাও পৰীক্ষা কৰক ।" ৰামকৃষ্ণই ইটিভি ভাৰতক এইদৰে কয় ।
ত্ৰিশূলী বজাৰক নুৱাকোটৰ বিদুৰ পৌৰসভাৰ সৈতে সংযোগ কৰা ওলোমা দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ লগে লগে নেপাল চৰকাৰে ‘টুয়েন’ নামৰ এক নদী বা খাৱৈ পাৰ হ’ব পৰা পৰম্পৰাগত তীখাৰ কেবল স্থাপন কৰিছে । ইয়াত এটা সময়ত দুজন ব্যক্তিক একেলগে ভৰাই কঢ়িয়াই নিব পৰাকৈ তীখাৰ পিঞ্জৰা আছে ।
টুয়েনটো মানুহৰ বাবে জীৱনৰেখাৰ দৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় কামৰ বাবে এফালৰ পৰা আনফাললৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তাত শাৰী পাতি থাকে । ধোডেনীৰ পৰা ত্ৰিশূলী বজাৰৰ ফালে পাৰ হৈ উভতি আহিবলৈ প্ৰায় ১০ মিনিট সময় লাগে আৰু সকলোৱে নিজৰ পাল পৰালৈ অপেক্ষা কৰে ।
নুৱাকোট জিলাৰ বৰথক গাঁৱৰ বাসিন্দা সাবিত্ৰী মিজাৰ কাঠমাণ্ডুৰ এখন কলেজৰ ব্যৱসায়িক অধ্যয়নৰ স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী । আৰু অধিক অধ্যয়নৰ বাবে তেওঁ দক্ষিণ কোৰিয়ালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
যদিও গাঁওখন ত্ৰিশূলী বজাৰৰ সিপাৰে হিমালয়ৰ ওপৰৰ অংশত অৱস্থিত আৰু আকস্মিক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই, তথাপিও পথ যোগাযোগ নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজক বিপদত পেলাইছে ।
"মই পুৱা ৬.৩০ বজাত টুয়েন (ত্ৰিশূলী বজাৰৰ ফালে) ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ । শাৰীৰ ১০০ নম্বৰত আছিলোঁ আৰু মোক এটা টোকেন দিয়া হৈছিল । মোৰ নম্বৰটো আহিছিল বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত । মই নদী পাৰ হৈ কাঠমাণ্ডুলৈ বুলি ৰাজহুৱা পৰিবহণত উঠিছোঁ । মোৰ এই যাত্ৰা অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল । কাৰণ মই দক্ষিণ কোৰিয়াত পঢ়াৰ সুযোগ বিচাৰি আবেদন-পত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।" এখন যাত্ৰীবাহী ভেনত বহি সাবিত্ৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয় ।
ৰবীন্দ্ৰ মহৰ্জনৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ দোকান আৰু ঘৰ ত্ৰিশূলী বজাৰত আছিল । তেওঁ নিজৰ দোকানত আছিল আৰু আনদিনাৰ দৰে ব্যৱসায় চলি আছিল । তেতিয়াই বান আহে । তেওঁৰ পত্নীয়ে ওচৰৰ পাহাৰ এটাত অলপ ওপৰত অৱস্থিত তেওঁলোকৰ শাক-পাচলিৰ বাগিচাখন চোৱাচিতা কৰি আছিল ।
তেওঁ কিবা এটা অস্বাভাৱিক কথা লক্ষ্য কৰি পাহাৰৰ পৰা দৌৰি নামি আহে আৰু তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান দুটাক পাহাৰৰ ওখ ঠাইত নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় ।
"মোৰ দোকানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে । আনহাতে, মূধচৰ বাহিৰে প্ৰায় গোটেই ঘৰখন পলসৰ তলত পোত খাই আছে । আমি মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছোঁ । মই কিবা কামৰ বাবে নদীৰ এই পাৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ত্ৰিশূলী বজাৰলৈ গৈ মোৰ ঘৰটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ টুয়েনটোলৈ ৰৈ আছোঁ । ভৱিষ্যতে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নে নাই নাজানো।" ৰবীন্দ্ৰই কয় ।
কেইশ মিটাৰমান দূৰৈত ইন্দ্ৰায়নী হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট তথা গেলামালৰ দোকানৰ মালিকসকলে তেওঁলোকৰ অট্টালিকাত প্ৰৱেশ কৰা বোকাবোৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল । ই দৰ্শনাৰ্থীসকলক হোমষ্টেৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল ।
হোমষ্টে আৰু গেলামালৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী উপেন্দ্ৰ থাপলিয়াই কয়, "আমাৰ দোকানখনৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু অট্টালিকাৰ তলৰ মহলাবোৰ বোকাৰে ভৰি পৰিছে । সম্পূৰ্ণ আচবাব আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা সামগ্ৰী ধ্বংস হৈছে । আমাৰ চাফাই অভিযান চলি আছে যদিও আমি আৰু বানৰ ভয়ত বৰ্তমান ইয়াত নাথাকো ।"
নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা আয়োগ (এনপিচি) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ বিপদ হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ (এনডিআৰআৰএমএ) যৌথ কাৰিকৰী দলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দ্ৰুত ক্ষতি আৰু প্ৰয়োজনীয়তা মূল্যায়নৰ (আৰডিএনএ) তথ্য অনুসৰি, বানপীড়িত পাঁচখন জিলা ৰাছুৱা, নুৱাকোট, ধাডিং, গোৰ্খা আৰু চিতৱানত ২৬ আগষ্টত সংঘটিত ‘গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট’ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা আকস্মিক বানত ৭,৫৭০টা ব্যক্তিগত ঘৰ ধ্বংস হৈছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আছে নুৱাকোট জিলাৰ বিদুৰ পৌৰসভাৰ ৩০,২৬টা, তাৰ পিছতে ৰাছুৱা জিলাৰ গোসাইকুণ্ডা গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ ১,০৪৩টা আৰু ধাডিঙৰ বেনিঘাট ৰোৰাং গ্ৰাম্য পৌৰসভাত ১,০৩৭টা ঘৰ । এই তিনিটা অঞ্চলৰ মুঠ ক্ষতিগ্ৰস্ত অট্টালিকাৰ সংখ্যা হৈছে মুঠ ক্ষতিগ্ৰস্তৰ ৬৭.৫ শতাংশ ।
আৰডিএনএৰ মূল্যায়ন অনুসৰি, নুৱাকোটৰ ৪,৪১৮টা পৰিয়ালৰ ১৭,০৮২ জন লোকক বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত সামাজিক খণ্ডৰ ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত ই আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
নেপাল চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা, কৃষি, শক্তি, যোগাযোগ আৰু গৃহ নিৰ্মাণ খণ্ডক লক্ষ্য কৰি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক ব্যয় প্ৰায় ৪.৭৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বুলি মূল্যায়ন কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰি ৰাছুৱা, নুৱাকোট, ধাডিং, তানাহুন আৰু গোৰ্খাত চাৰিজনলৈকে সদস্য থকা পৰিয়াললৈ প্ৰতিমাহে ১৫ হাজাৰ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । চাৰিজনতকৈ অধিক সদস্য থকা পৰিয়ালক প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে প্ৰতিমাহে অতিৰিক্ত ২০০০ টকা দিয়া হ’ব ।