ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনত বিয়লিলৈকে অভিলেখ সংখ্যক ৫৫.৭% ভোটদান

ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনত বিয়লিলৈকে অভিলেখ সংখ্যক ৫৫.৭% ভোটদান
বিয়লি ৪ বজালৈকে ৫৫.৭% ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । বিয়লিৰ ভাগত ভোটদানৰ হাৰ ২০২২ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৪৭.৫%ৰ তুলনাত ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : October 27, 2026 at 11:03 PM IST
জেৰুজালেম: ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি স্থানীয় সময় অনুসৰি বিয়লি ৪ বজাৰ ভিতৰত ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ তথ্য মতে বিয়লি ৪ বজালৈকে ৫৫.৭% ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । বিয়লিৰ ভাগত ভোটদানৰ হাৰ ২০২২ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ৪৭.৫%ৰ তুলনাত ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
নিৰ্বাচন কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, ১৯৭৩ চনত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদানৰ হাৰ অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড কৰা সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ ৫৫.৭% ।
দিনৰ মধ্যাংশত হাৰ বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী দিনটোত দেখা পোৱা এক অভূতপূৰ্ব ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে, সমগ্ৰ দেশৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ৷ নিশা ১০ বজাত ভোটগ্ৰহণ বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে অভিলেখ সংখ্যক নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে দুপৰীয়া ২ বজাৰ ভিতৰত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰ ৪৪.৯ শতাংশত উপনীত হয় বুলি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যাই প্ৰকাশ কৰিছে ।
টাইমছ অৱ ইজৰাইলৰ বাতৰি অনুসৰি ২০২২ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত একে সময়তে ৩৮.৯ শতাংশৰ তুলনাত দুপৰীয়াৰ ভাগৰ এই পৰিসংখ্যাৰ উল্লেখযোগ্য উত্থান ঘটিছে । পূৰ্বৰ অভিলেখ ১৯৮৮ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা গৈছিল, সেয়া বৰ্তমানৰ ভোটদানৰ হাৰতকৈ ২.৭ শতাংশ পইণ্ট কম ।
צאו עכשיו להצביע מחל ולהציל את המדינה. https://t.co/bqT5J1144O— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026
ৰাতিপুৱা ভোটাৰৰ ব্যাপক অংশগ্ৰহণৰ পিছতে ভোটগ্ৰহণত এই তীব্ৰ উত্থান ঘটিছে, যিয়ে দেশজুৰি ১২ হাজাৰৰো অধিক ভোটকেন্দ্ৰত নাগৰিকে ভোটদান কৰাৰ সময়ত ভোটাৰসকলৰ তীব্ৰ আগ্ৰহ প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
ইফালে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে নিৰ্বাচনৰ দিনটোত সমৰ্থকসকলক জৰুৰী ৰেলীৰ আহ্বান জনাই সোঁপন্থী ভোটাৰসকলক তৎক্ষণাত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ গৈ তেওঁৰ লিকুড দল (মাচাল)ক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
এক্সত লিখা ধাৰাবাহিক পোষ্টত নেতান্যাহুৱে এই নিৰ্বাচনক অস্তিত্বৰ সংকট বুলি বৰ্ণনা কৰি আৰব ইজৰাইলী ভোটাৰৰ মাজত অধিক ভোটদানৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে সতৰ্ক কৰি দিছিল আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে দেশখনৰ শাসন ব্যৱস্থা বিপন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
ראיתם את זה? מצביעי ימין יקרים, אתם חייבים לצאת להצביע ליכוד זה בנפשנו >> https://t.co/3Asnf2VBmJ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026
"আমি আমাৰ ঘৰৰ বাবে যুদ্ধ কৰি আছোঁ । মুছলিম ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ সমৰ্থকে ভোটকেন্দ্ৰত অভিযান চলাই নিৰ্বাচন চুৰি কৰি আছে । ওলাই গৈ ভোট দিয়ক, উদ্ধাৰ কৰক!!" নেতান্যাহুৱে এটা পোষ্টত এইদৰে কয় ।
আনহাতে, মঙলবাৰে নেচেট নিৰ্বাচনত ইয়াশ্বাৰ পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষ গাডি আইজেনকোটে তেওঁৰ পত্নী হান্নাৰ সৈতে ভোটদান কৰি দেশখনক “নতুন পথ”লৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ভোটদান কৰাৰ পিছত নেতান্যাহুৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী আইজেনকোটে দেশখনলৈ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশ কৰে ।
১৯ বছৰ ধৰি ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰত থকা নেতান্যাহুৱে নিজৰ মিত্ৰজোঁটক সম্পূৰ্ণ ৪ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে ক্ষমতাত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো ইজৰাইলৰ ৰাজনীতিত বিৰল । এতিয়া তেওঁ আইডিএফৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কৰ্মচাৰী গাডি আইজেনকটৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, যিয়ে ভোটদানৰ পূৰ্বে বিভিন্ন মতামত সমীক্ষাত আগবাঢ়ি আছে ।
লগতে পঢ়ক: মঙলবাৰে ইজৰাইলৰ নেচেট নিৰ্বাচন, কোন হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী ?