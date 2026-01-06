বাংলাদেশত পুনৰ হিন্দুক হত্যা, অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত থিতাতে নিহত হিন্দু ব্যৱসায়ী
বাংলাদেশত ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ উত্থানৰ সমান্তৰালকৈ সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে ৷ এইবাৰ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰে হিন্দু ব্যৱসায়ী ৰাণা প্ৰতাপ বৈৰাগীক(৩৮)৷
Published : January 6, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : January 6, 2026 at 10:31 AM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশত আকৌ হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৷ বাংলাদেশত পুনৰ হিন্দু সংখ্যালঘুক আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ যশোৰ জিলাত সোমবাৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই এজন হিন্দু ব্যৱসায়ীৰ মূৰত গুলীচালনা কৰে ৷ ফলত নিহত হয় হিন্দু ব্যৱসায়ীজন ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকলে ৷ সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা এই হিংসাত্মককাণ্ডই পুনৰ বাংলাদেশ কঁপাই তুলিছে ৷
বাংলা ভাষাৰ দৈনিক কাকত প্ৰথম আলো(Prothom Alo)ৰ বাতৰি অনুসৰি, ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে ভুক্তভোগী যুৱকজনক ৷ তেওঁৰ নাম ৰাণা প্ৰতাপ বৈৰাগী (৩৮) ৷ খুলনা সংমণ্ডলৰ যশোৰৰ কেশৱপুৰ উপজিলাৰ আৰুৱা গাঁৱত ঘৰ ভুক্তভোগী ৰাণাৰ ৷
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি বাসুদেৱ ধৰে কয়, ‘‘যশোৰৰ কেশৱপুৰ অঞ্চলত ৰাণা প্ৰতাপ বৈৰাগী নামৰ এজনক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছো ।’’
মণিৰামপুৰৰ কোপালিয়া বজাৰত বৰফ নিৰ্মাণ কাৰখানাৰ মালিক বৈৰাগী ৷ দৈনিক কাকত প্ৰথম আলোত প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, নৰাইলৰ পৰা প্ৰকাশিত ‘দৈনিক বি ডি খবৰ’ (Dainik BD Khabar) নামৰ কাকতখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদকো আছিল নিহত ৰাণা ৷
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আবুল বাছাৰৰ উদ্ধৃতি দি bdnews24 নিউজ পৰ্টেলে প্ৰকাশ কৰা মতে, সোমবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৫:৪৫ বজাত কোপালিয়া বজাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ।
স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰথম আলোৱে উল্লেখ কৰে যে মটৰ চাইকেলত অহা তিনিজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বৰফৰ কাৰখানাৰ পৰা ৰাণাক কোপালিয়া বজাৰৰ পশ্চিম দিশৰ কাপালিয়া ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ সন্মুখৰ গলিলৈ মাতি লৈ যায় ৷ তাৰ পাচতে নিচেই ওচৰৰ পৰা ৰাণাক মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷
মণিৰামপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহম্মদ ৰাজিউল্লা খানে দৈনিক কাকতখনক জনাইছে যে বৈৰাগীৰ মূৰত তিনিটা গুলী লাগিছিল আৰু তেওঁৰ ডিঙিও ফালি গৈছিল । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷
আৰক্ষীয়ে কয় যে বৈৰাগী নিষিদ্ধ পূৰ্ব বাংলাৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ “আভ্যন্তৰীণ যুদ্ধৰ বলি হোৱা যেন দেখা গৈছে” আৰু বৈৰাগীক গোটটোৰ “সক্ৰিয় সদস্য” বুলি অভিহিত কৰিছে । মৃত লোকজনৰ বিৰুদ্ধে দুখন থানাত ৪টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল বুলিও আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । অৱশ্যে এই গোচৰসমূহৰ সবিশেষ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
তথ্য মতে, সোমবাৰৰ এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংখ্যালঘু বিশেষকৈ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাত্মককাণ্ডৰ শেহতীয়া ঘটনা ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ৩ জানুৱাৰীত খোকন চন্দ্ৰ দাসক (৫০) নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰি জুই লগাই হত্যা কৰা হৈছিল ৷ ২৪ ডিচেম্বৰত ৰাজবাৰী চহৰৰ পাংছা উপজিলাত ধন দাবীৰ অভিযোগত অমৃত মণ্ডল নামৰ এজন হিন্দু লোককো হত্যা কৰা হৈছিল । যোৱা ১৮ ডিচেম্বৰত মৈমনছিং চহৰত দিপু চন্দ্ৰ দাস (২৫)ক গণহত্যা কৰি মৃতদেহত জুই লগাই দিয়া হৈছিল ।
আনহাতে, বিগত ২৩ ডিচেম্বৰৰ দিনা চট্টগ্ৰামৰ উপকণ্ঠৰ ৰাওজান অঞ্চলত কাটাৰৰ প্ৰবাসী শ্ৰমিক সুখ শিল আৰু অনিল শিলৰ (Shukh Shil and Anil Shil) ঘৰত অচিনাক্ত লোকে অগ্নি সংযোগ কৰে ৷ অৱশ্য কথমপি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি উক্ত স্থানৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোক ৷
শেহতীয়াকৈ দেশখনত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজনৈতিক পৰ্যৱেক্ষকসকলে অনুমান কৰিছে যে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত হিংসা বা গুপ্তহত্যাই এক বৃহৎ সংকট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
২০২২ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি বাংলাদেশত প্ৰায় ১৩.১৩ নিযুত হিন্দু বাস কৰিছিল, যিটো মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৭.৯৫ শতাংশ ।