ETV Bharat / international

বাংলাদেশত পুনৰ হত্যা হিন্দু ব্যৱসায়ীক, একেটা পৰিয়ালৰে ৩ অভিযুক্তক আটক

হোটেলৰ মালিক লিটন চন্দ্ৰ ঘোষক মৰিয়াই হত্য়া । লিটনক ঘোচা মৰাৰ লগতে লথিওৱাৰ ফলত তেওঁ মাটিত পৰি ঠাইতে মৃত্যুমুখত পৰে ।

Representative image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা (বাংলাদেশ): বাংলাদেশত বিগত কিছুদিনৰ পৰা হিন্দু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ইতিমধ্য়ে কেইবাজনো হিন্দু লোকক নৃশংসভাৱে হত্য়া কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই এইবাৰ গাজীপুৰত কলক লৈ হোৱা বিবাদৰ ফলত এজন হিন্দু ব্যৱসায়ীক হত্য়া কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যই ।

এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্য়ই প্ৰহাৰ কৰি লোকজনক হত্যা কৰে বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে । গাজীপুৰ জিলাৰ কালিগঞ্জ অঞ্চলত শনিবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো । অৱশ্য়ে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৈতে ঘটনাটো জড়িত হয়নে নহয় সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।

'দ্য ডেইলী ষ্টাৰ'ৰ বাতৰি অনুসৰি হত্য়াৰ বলি হোৱা লিটন চন্দ্ৰ ঘোষ (৫৫) ‘বৈশাখী ছুইটমিট এণ্ড হোটেল’ৰ মালিক আছিল। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কালিগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জাকিৰ হুছেইনে সদৰী কৰা মতে, হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহত এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্য স্বপন মিঞা (৫৫), তেওঁৰ পত্নী মাজেদা খাতুন (৪৫) আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ মাছুম মিয়া (২৮)ক আটক কৰা হৈছে ।

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, মাছুমৰ এখন কলৰ বাগিচা আছে । এই কলৰ বাগিচাখনৰ পৰা কল নোহোৱা হৈছে । কল বিচাৰি থাকোতে লিটনৰ হোটেলত কলবোৰ দেখা পোৱাত এই লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ।

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয় যে অভিযুক্তই লিটনক ঘোচা মৰাৰ লগতে লথিওৱাৰ ফলত তেওঁ মাটিত পৰি ঠাইতে মৃত্যুমুখত পৰে । লিটনৰ পৰিয়ালে জনোৱা মতে, পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত মাছুম হোটেললৈ আহিছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে এটা সামান্য ঘটনাক লৈ কাজিয়া হৈছিল । পিছত মাছুমৰ দেউতাক আৰু মাকে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ কাজিয়াত লিপ্ত হয় । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:এনেকৈ আৰু কিমান দিন ? আকৌ বাংলাদেশত প্ৰাণ গ'ল হিন্দু যুৱকৰ

বাংলাদেশত হিন্দু হত্যা চলিয়েই আছে : এইবাৰ হত্যা কৰিলে অটোচালক সমীৰক

TAGGED:

BANGLADESH
ইটিভি ভাৰত অসম
HINDU IN BANGLADESH
বাংলাদেশ
HINDU BUSINESSMAN BEATEN TO DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.