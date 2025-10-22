ভাৰতত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰখ্য়াত হিন্দী সাহিত্য়ৰ পণ্ডিতক; বিদ্বান সমাজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰতত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰখ্য়াত হিন্দী সাহিত্য়ৰ পণ্ডিতক; বিদ্বান সমাজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অধ্যাপিকা ফ্ৰান্সেস্কা অৰ্ছিনি হংকঙৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিচতেই বিতাড়ন কৰিলে কিয় ?
Published : October 22, 2025 at 12:50 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিতাড়িত এগৰাকী হিন্দী সাহিত্য়ৰ পণ্ডিত । লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ অৰিয়েণ্টেল এণ্ড আফ্ৰিকান ষ্টাডিজৰ সৈতে জড়িত অধ্যাপিকা তথা হিন্দী সাহিত্য়ৰ পণ্ডিতগৰাকীক আই জি আই বিমান বন্দৰৰ পৰা বিতাড়িত কৰা হৈছে । পণ্ডিতগৰাকীক এইদৰে বিতাড়ন কৰাৰ কাৰণ কি আপুনি জানেনে ?
অধ্যাপিকা ফ্ৰান্সেস্কা অৰ্ছিনিকক আই জি আই বিমান বন্দৰৰ পৰা বিতাড়িত কৰা হৈছে বুলি মঙলবাৰে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । অধ্যাপিকাগৰাকীক ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত এইদৰে বিতাড়িত কৰা হৈছে । গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰ অনুসৰি হংকঙৰ পৰা অহাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে সোমবাৰে অৰ্ছিনিক বিতাড়িত কৰা হয় । ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰাৰ বাবে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত অৰ্ছিনিক ‘ব্লেক লিষ্ট’ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, ‘দ্য হিন্দী পাব্লিক স্ফিয়াৰ ১৯২০-১৯৪০: লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ ইন দ্য এজ অৱ নেচনেলিষ্ট’ নামৰ গ্ৰন্থৰ বাবে পৰিচিত অৰ্ছিনিৰ পৰ্যটন ভিছাত আছিল যদিও তেওঁ ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰি আহিছে । সূত্ৰটোৱে কয় যে এইটো এটা মানক বিশ্বব্যাপী প্ৰথা যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰা দেখা যায় তেন্তে তেওঁ ব্লেক লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ।
Shocking that Francesca Orsini, a friend and renowned scholar of Hindi has been stopped from entering India despite valid papers. Her visits to India have been entirely for scholarly purposes. This is a direct attack on scholarship. https://t.co/p4efX0kYYJ— Apoorvanand अपूर्वानंद (@Apoorvanand__) October 21, 2025
এই ঘটনাৰ পিচতেই ইতিহাসবিদ ৰামচন্দ্ৰ গুহই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অৰ্ছিনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এগৰাকী মহান পণ্ডিত বুলি অভিহিত কৰি কয়, "যাৰ কামে আমাৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আমাৰ বুজাবুজিক বহু পৰিমাণে আলোকিত কৰিছে ।" এক্সত গুহই লিখিছে, "অকাৰণতে তেওঁক বিতাড়িত কৰাটো নিৰাপত্তাহীন, অযুক্তিকৰ আনকি মূৰ্খ চৰকাৰৰ চিন ।"
আন এগৰাকী ইতিহাসবিদ মুকুল কেছাৱনে কয় যে এন ডি এ চৰকাৰৰ পণ্ডিত আৰু পণ্ডিতৰ প্ৰতি থকা অন্তৰ্নিহিত শত্ৰুতা মনকৰিবলগীয়া কথা । কেছাৱনে এক্সত লিখিছে, "হিন্দীৰ প্ৰতি মতাদৰ্শগতভাৱে দায়বদ্ধ চৰকাৰে ফ্ৰান্সেস্কা অৰ্ছিনিক নিষিদ্ধ কৰিছে । আপুনি এইটো কৰিব নোৱাৰে ।" উল্লেখ্য় যে অৰ্ছিনিয়ে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰত ভাৰতলৈ আহিছিল ।
অধ্যাপিকা ফ্ৰান্সেস্কা অৰ্ছিনি হৈছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ SOAS ৰ হিন্দী আৰু দক্ষিণ এছিয়ান সাহিত্যৰ অধ্যাপিকা এমেৰিটা, ব্ৰিটিছ একাডেমীৰ ফেলো, দ্য হিন্দী পাব্লিক স্ফিয়াৰ (২০০২),প্ৰিন্ট এণ্ড প্লেজাৰ (২০০৯)ৰ লেখিকা, লাভ ইন ছাউথ এছিয়া: এ কালচাৰেল হিষ্ট্ৰী (২০০৬) আৰু বিফোৰ দ্য ডিভাইড: হিন্দী এণ্ড উৰ্দু লিটাৰেৰী কালচাৰছ (২০১০)ৰ সম্পাদক ।