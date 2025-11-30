ETV Bharat / international

শ্ৰীলংকাত মহাপ্ৰলয়; আবদ্ধ নাগৰিকক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা ভাৰতৰ

শ্ৰীলংকাত ১৫০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । কলম্বোৰ বান্দাৰনাইকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক সাক্ষাৎ কৰি সহায়ৰ আশ্বাস উচ্চায়ুক্তৰ ।

Aerial view of cyclone-affected areas in Sri Lanka on Saturday
শ্ৰীলংকাত ঘূৰ্ণীবতাহৰ পিছৰ পৰিস্থিতি (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 30, 2025 at 1:23 PM IST

কলম্বো (শ্ৰীলংকা) : ঘূৰ্ণীবতাহ 'দিত্বাহ'ৰ ফলত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ শ্ৰীলংকাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘূৰ্ণীবতাহ 'দিত্বাহ'ৰ ফলত দেশখন প্ৰচুৰ ধুমুহা, বৰষুণৰ কবলত পৰে । ফলস্বৰূপে বানে সমগ্ৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শনিবাৰে সমগ্ৰ দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া ৭ বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) কলম্বোৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ১৯১ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৫৩ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰৰ মতে প্ৰায় ৭৮ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে । বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈছে । আনকি বিমান সেৱাও বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে ।

চৰকাৰে বিদ্যালয় আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিছে । শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা পোষ্টত দেখা গৈছে যে নিশাৰ ভিতৰতে খহনীয়াৰ কবলত পৰা কেইবাটাও অঞ্চলৰ সৈতে কৰ্তৃপক্ষই এতিয়াও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই ।

শ্ৰীলংকাত মহাপ্ৰলয় (AFP)

উল্লেখ্য যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত বিগত সপ্তাহৰ পৰা শ্ৰীলংকাত বতৰৰ অৱনতি ঘটে । বৃহস্পতিবাৰে পৰিস্থিতি অধিক বেয়া হৈ পৰে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানে ঘৰ-দুৱাৰ, খেতিপথাৰ, বাট-পথ বুৰাই পেলায় । চাহ খেতি কৰা অঞ্চলসমূহত ভূমিস্খলন হোৱা দেখা যায় । প্ৰায়বোৰ জলাশয় আৰু নদী ওফন্দি উঠাৰ ফলত মূল বাট-পথসমূহ বন্ধ হৈ পৰে । বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ লগতে ৰে'লসেৱাও বন্ধ হৈ পৰে ।

শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে ৰাজধানী কলম্বোৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহ প্লাৱিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে শ্ৰীলংকাৰ পূব সাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ 'দিত্বাহ' দেওবাৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ দক্ষিণ উপকূলৰ দিশে গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Acting High Commissioner @DrSatyanjal met stranded Indian passengers at Bandaranaike International Airport, Colombo
বিমানবন্দৰত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক সাক্ষাৎ (@IndianinSL)

ইফালে শ্ৰীলংকাৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত চুবুৰীয়া ভাৰতেও বিভিন্ন ধৰণে দেশখনক সহায় কৰিছে । দেশখনত চলি থকা উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় হোৱাকৈ ভাৰতে ৮০ গৰাকী সদস্যৰ দুটাকৈ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰেৰণ কৰিছে । শ্ৰীলংকাই ঘূৰ্ণীবতাহৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে কলম্বো বিমানবন্দৰত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰি খাদ্য আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি নতুন দিল্লীয়ে উভতি অহাৰ ব্যৱস্থাৰ তদাৰক কৰে এগৰাকী শীৰ্ষ কূটনীতিবিদে ।

ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত ড৹ সত্যাঞ্জলে কলম্বোৰ বান্দাৰনাইকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আবদ্ধ ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰে । ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তই তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে । এক্সৰ পোষ্টটোত শ্বেয়াৰ কৰা ফটোত ভাৰপ্ৰাপ্ত উচ্চায়ুক্ত ড৹ সত্যঞ্জল পাণ্ডেয়ে আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰা দেখা গৈছে ।

শ্ৰীলংকাত আবদ্ধ হৈ থকা সকলো ভাৰতীয় যাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ সবিশেষ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈও এটা সুকীয়া পোষ্টত এটা লিংক প্ৰদান কৰে উচ্চায়ুক্তই । ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলে কলম্বোৰ বান্দাৰনাইকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ জৰুৰীকালীন হেল্প ডেস্কতো পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।

বিমানবন্দৰ বা শ্ৰীলংকাৰ যিকোনো অংশত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা যিকোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে জৰুৰীকালীন নং +৯৪ ৭৭৩৭২৭৮৩২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে (হোৱাটছএপৰ জৰিয়তেও) । ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চায়ুক্তই কয়, "বিমান পৰিবহণৰ ভয়াৱহ ব্যাঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতীয় যাত্ৰীসকলক খাদ্য, পানী আৰু অন্যান্য সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । নতুন দিল্লীয়ে কেৱল নিজৰ নাগৰিকৰ যত্ন লোৱাই নহয়, দুৰ্দশাগ্ৰস্ত প্ৰতিবেশী দেশখনৰ প্ৰথম সঁহাৰিদাতাও ।"

ইফালে দুৰ্যোগৰ ফলত বিধ্বস্ত দেশখনলৈ ভাৰতে সাহায্য সামগ্ৰীও প্ৰেৰণ কৰিছে । শনিবাৰে ভাৰতে ৬ টনতকৈ অধিক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ এদিন পিছত অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধুৰ অধীনত দুখন সামৰিক বিমানেৰে প্ৰায় ২১ টন সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ঘূৰ্ণীবতাহ দিত্বাহৰ প্ৰভাৱ: শ্ৰীলংকাত বান-ভূমিস্খলনত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫৬ জনলৈ বৃদ্ধি

