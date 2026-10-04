কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ নেতান্যাহুৰ; ইজৰাইলক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাচ্চাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিশেষ আমন্ত্ৰণ
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কেপ্টেইন স্মিথ মাচ্চাৰক ‘বিশ্বৰ নায়ক’ বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
Published : October 4, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 9:54 AM IST
নতুন দিল্লী : ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ৷ কেপ্টেইন মাচ্চাৰে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ উৰা মৰা ফ্লাইডুবাই বিমান এফ জেড ১০৭৩ৰ ওমানৰ সহ-পাইলটে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো অসাধাৰণ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি বহুলোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে ৷ ককপিটৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা এই কাণ্ডৰ সময়ত নেতান্যাহুৱে তেওঁৰ সাহস আৰু স্থিৰতাৰ প্ৰশংসা কৰে ৷
বাৰ্তালাপৰ সময়ত নেতান্যাহুৱে কেপ্টেইন মাচ্চাৰ আৰু তেওঁৰ “প্ৰিয় বন্ধু” প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইজৰাইলৰ পৰৱৰ্তী স্বাধীনতা দিৱসত উদযাপনৰ মশাল জ্বলোৱাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ তেওঁ ভাৰতীয় পাইলটজনক “ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ সাহসী জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত নায়ক” আৰু “সমগ্ৰ বিশ্বৰ নায়ক” বুলি অভিহিত কৰে ৷
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয়, "আমাৰ পৰৱৰ্তী স্বাধীনতা দিৱসত উদযাপনৰ মশাল জ্বলোৱাৰ বাবে আপোনাক আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷ আপুনি ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ সাহসী জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত নায়ক আৰু আপুনি সমগ্ৰ বিশ্বৰ নায়ক ৷ আপোনাৰ অতি সোনকালে আৰু সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য কামনা কৰিছো ৷"
ককপিটৰ ভিতৰত কি হৈছিল সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি কেপ্টেইন মাচ্চাৰে নেতান্যাহুক কয় যে আক্ৰমণৰ ঠিক আগতে সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । সন্মানৰ চিন স্বৰূপে কেপ্টেইন স্মিথে আগলৈ চায় আৰু সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে ।
অধিনায়কজনে কয় যে প্ৰায় ৪-৫ মিনিটৰ পিছত হঠাতে তেওঁৰ মূৰৰ পিছফালে এটা শক্তিশালী আঘাত অনুভৱ হয় । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ ভাবিছিল যে বিমানখনত এটা ডাঙৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কিন্তু যেতিয়া আক্ৰমণ চলি থাকিল, তেতিয়া তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে আক্ৰমণ বিমানখনত নহয়, ককপিটৰ ভিতৰত থকা তেওঁৰ নিজৰ সহ-পাইলটৰ দ্বাৰাহে হৈছে । ককপিটত জমা হৈ থকা জৰুৰীকালীন ‘ক্ৰেচ এক্স’ৰে সহ-পাইলটে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
এই আক্ৰমণৰ মাজতো কেপ্টেইন স্মিথে উল্লেখযোগ্য সংযম বজাই ৰাখিছিল । বিমানখনৰ জৰুৰীকালীন সংকেত সক্ৰিয় হৈ পৰাত বিমানখনে হঠাতে ৩৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ১৭ হাজাৰ ফুটৰ ওপৰলৈ নামি চৌদি আৰৱত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰে । ৰাডাৰৰ ক্ষতিসাধন হয় যদিও যাত্ৰীসকল ৰক্ষা পৰে ।
" this is hollywood on steroids... ordinary civilians became superheroes"— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2026
prime minister benjamin netanyahu explains to @foxandfriends the unbelievable heroism of the people who took down the would be hijacker. pic.twitter.com/JGsUJzvcNJ
প্ৰাৰম্ভিক আঘাতৰ পিছত নিজৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি কেপ্টেইন মাচ্চাৰে কয় যে তেওঁ আক্ৰমণকাৰীক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ম্লান হৈ পৰিছিল ৷
কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ কথা শুনি নেতান্যাহুৱে কয় যে এই ঘটনাৰ সময়ত পাইলটৰ আচৰণত তেওঁ “হতভম্ব” হৈছিল ৷ নেতান্যাহুৱে কয় যে অকপটে ক’বলৈ গ’লে আপোনাৰ সাহস আৰু কঠিন পৰিস্থিতিতো শান্ত হৈ থকা আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতাই মোক আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ নেতান্যাহুৱে ইজৰাইলৰ যাত্ৰীসকলৰ পৰা এই বিষয়ে শুনা বুলি কয় আৰু পাইলট আৰু তেওঁক সহায় কৰাসকলক প্ৰশংসা কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৱে কয় "মই ইজৰাইলৰ যাত্ৰীসকলৰ পৰা শুনিছিলো ইয়াৰ পিছত কি হৈছিল ৷ আপুনি এজন মহান নায়ক, আপোনাৰ লগত নায়ক আছিল আৰু আপুনি সেই কঠিন সময়ত সকলোকে ৰক্ষা কৰিলে ৷ আপুনি বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ৷ মই ভাবো আপুনি আৰু ডাঙৰ কিবা এটা ৰক্ষা কৰিলে ৷ আপুনি পৃথিৱীখনক দেখুৱাই দিলে যে এজন সাহসী পাইলট আৰু সাহসী যাত্ৰীসকলে এই দুষ্টতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, যিমানেই বিপদজনক বা হিংস্ৰ নহওক কিয় ৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰা হৈছে আৰু সঠিকভাৱে আপুনি ইজৰাইলৰ নায়ক, আপুনি ভাৰতৰ নায়ক ৷ আৰু মই আপোনাক ক’ব পাৰো যে ইয়াৰ মানুহে আপোনাক মুক্ত মনেৰে আদৰি ল’ব ৷"
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ পত্নীলৈও শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰি পাইলটগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ৷ নেতান্যাহুৱে কয়, "আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ আৰু মোৰ পত্নীৰ পৰাও আপোনাৰ পত্নীলৈ শুভেচ্ছা আগবঢ়াওক ৷ মই জানো যে আপোনাৰ এটা পৰিয়াল আছে আৰু মই এইটোও জানো যে আপুনি এটা জাতিৰ পৰিয়ালৰ অংশ ৷ অনুগ্ৰহ কৰি সুস্থ হওক ৷ যিমান পাৰি সোনকালে সুস্থ হওক ৷"