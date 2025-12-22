বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ইউনুছৰ সৃষ্টি বুলি অভিযোগৰ আঙুলি টোঁৱালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই

বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ইউনুছৰ সৃষ্টি বুলি অভিযোগৰ আঙুলি টোঁৱালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই
বাংলাদেশৰ উত্তেজনা বৃদ্ধিক লৈ ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱা শ্বেখ হাছিনাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ইউনুছ প্ৰশাসনক কঠোৰ সমালোচনা হাছিনাৰ ।
Published : December 22, 2025 at 12:26 PM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন সমগ্ৰ বিশ্ব । হিন্দু আৰু ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ উত্থানে ভাৰতীয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ভাৰতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । বিশেষকৈ ভাৰতীয় মিছনক উগ্ৰবাদী সংগঠনসমূহে দিয়া ভাবুকিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । তাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি হাছিনাই অভিযোগ কৰে যে এই সকলোবোৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী মহম্মদ ইউনুছ চৰকাৰ । অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতাপূৰ্ণ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ কৰে হাছিনাই ।
হাছিনাই কয়, "আপুনি যি অৱনতি দেখিছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ইউনুছৰ সৃষ্টি । তেওঁৰ চৰকাৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতাপূৰ্ণ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ আৰু উগ্ৰপন্থীসকলক বৈদেশিক নীতিৰ নিৰ্দেশনা দিবলৈ অনুমতি দিয়ে, তাৰ পিছত উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'লে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে । ভাৰত দশক দশক ধৰি বাংলাদেশৰ আটাইতকৈ অটল বন্ধু আৰু অংশীদাৰ । আমাৰ জাতিসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গভীৰ আৰু মৌলিক; যিকোনো অস্থায়ী চৰকাৰতকৈ এই সম্পৰ্ক বেছি দিন থাকিব । মই নিশ্চিত যে এবাৰ বৈধ শাসন ব্যৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰ হ'লে বাংলাদেশে ১৫ বছৰত আমি আৰম্ভ কৰা যুক্তিসংগত অংশীদাৰিত্ব পুনৰ ঘূৰি আহিব ।"
ইফালে গণ প্ৰতিবাদৰ পিছত যোৱা বছৰ ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱা হাছিনাই ঢাকাৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কয়, "এই শত্ৰুতা ইউনুছ প্ৰশাসনে সাহসী কৰি তোলা উগ্ৰপন্থীয়ে সৃষ্টি কৰিছে । এইসকল অভিনেতাই ভাৰতৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ চলাইছে, যিসকলে সংখ্যালঘুক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালক আমাৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । ইউনুছে এনে ব্যক্তিক ক্ষমতাত ৰাখিছে আৰু দোষী সাব্যস্ত সন্ত্ৰাসবাদীক মুকলি কৰি দিছে । ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি থকা উদ্বেগ ন্যায্য, মই ক'বলৈ দুখ পাইছোঁ । এখন দায়িত্বশীল চৰকাৰে কূটনৈতিক মিছনক সুৰক্ষা দিব আৰু ভাবুকি দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাব । কিন্তু ইউনুছে গুণ্ডাক ৰক্ষাকৱচ দিছে আৰু তেওঁলোকক যোদ্ধা বুলি কৈছে ।"
উল্লেখ্য যে বাংলাদেশত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগক লৈ ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে নতুন দিল্লীত বাংলাদেশৰ দূতক মাতি অনাৰ পিছতে হাছিনাই এই মন্তব্য কৰিছে । অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'বলগীয়া বাংলাদেশৰ আগন্তুক সংসদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লক্ষ্যৰে হাছিনাকে ধৰি 'পলাতক ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে' ভাৰতৰ পৰা কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ১৪ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশে ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত প্ৰণয় বাৰ্মাকো মাতি অনাৰ পিছত কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ অধিক অৱনতি হৈছে ।
অৱশ্যে নতুন দিল্লীয়ে এই অভিযোগ নাকচ কৰি পুনৰ কয় যে ভাৰতে কেতিয়াও নিজৰ ভূখণ্ড বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ক্ষতিকাৰক কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই । ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সুস্থিৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক বাংলাদেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আছে বুলি আলোকপাত কৰে ।
ঢাকাত ইনকিলাব মঞ্চৰ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছতে বাংলাদেশত উত্তেজনা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ওছমান হাদীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত শ্বেখ হাছিনাই অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাক নিঃশেষ কৰা মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ অধীনত আইনী শৃংখলাৰ ব্যাপত অৱনতি হৈছে । দেশৰ সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে বিশৃংখলতা দেখিছে ।
তেওঁ কয়, "এনেধৰণৰ কাণ্ডই বাংলাদেশক আভ্যন্তৰীণভাৱে অস্থিৰ কৰি তোলে যদিও ন্যায্য আতংকৰে চাই থকা চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ককো অস্থিৰ কৰি তোলে । ভাৰতে বিশৃংখলতা, সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতন আৰু আমি একেলগে গঢ়ি তোলা সকলো বস্তুৰ খহনীয়া লক্ষ্য কৰিছে । যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সীমাৰ ভিতৰত মৌলিক শৃংখলা বজাই ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত আপোনাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ভাঙি যায় । এয়া হৈছে ইউনুছৰ বাংলাদেশৰ বাস্তৱতা ।"