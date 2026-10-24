অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত গীৰ্জাত গুলীচালনা; নিহত ৭, আহত ৪০
জৰ্ডানৰ ৰাজধানী আম্মানৰ পৰা প্ৰায় ১৮০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত কাৰাকৰ গ্ৰীক অৰ্থডক্স গীৰ্জাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ গৰিহণা ৷
Published : October 24, 2026 at 8:12 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 9:26 AM IST
জেৰুজালেম : জৰ্ডানৰ এটা গীৰ্জাত শুকুৰবাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত বন্দুকধাৰীয়ে গুলীচালনা কৰাত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪০ জন আহত হয় ৷ ৰাজধানী আম্মানৰ পৰা প্ৰায় ১৮০ কিলোমিটাৰ (১১০ মাইল) দক্ষিণে থকা কাৰাকৰ গ্ৰীক অৰ্থডক্স গীৰ্জাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
জৰ্ডানৰ ৰাজ্যিক টিভিত দেখুওৱা ফুটেজত দেখা গৈছে যে দুজন বন্দুকধাৰীয়ে পিষ্টল লৈ গীৰ্জাৰ কাষ চাপি গুলীচালনা কৰিছে ৷ তাৰ পিছত অৰ্ধস্বয়ংক্ৰিয় ৰাইফল যেন লগা বস্তুৰে সজ্জিত তৃতীয়জন মানুহে গীৰ্জাৰ ওচৰ চাপি গুলীচালনা কৰে ৷ তাৰ পিছত তিনিওজনে গীৰ্জাৰ ফালে দৌৰি যায় ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লোৱা ভিডিঅ’ ফুটেজত গীৰ্জাৰ মজিয়াত ভঙা কাঁচ আৰু তেজৰ দাগ দেখা গৈছে ৷
BREAKING: New footage shows the moment Islamists entered a church in Jordan and began slaughtering worshippers. Six have been confirmed dead, with dozens more injured. https://t.co/piHLcVnhd0— Eyal Yakoby (@EYakoby) October 23, 2026
গীৰ্জাৰ ভিতৰত থকা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ডৰ্ঘাম হালাছাই কয় যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ ১৫ মিনিটৰ পিছতে বন্দুকৰ প্ৰচণ্ড গুলীচালনা হয়, যাৰ ফলত মানুহৰ মাজক হুৱা-দুৱা লাগে ৷ হালাছাই কয় যে এইটো এটা অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আছিল আৰু প্ৰচণ্ড গুলীচালনাও হৈছিল ৷
তেওঁ নিজেই বন্দুকধাৰীক দেখা নাপালেও আন কিছুমানে চাৰিজন বন্দুকধাৰীক দেখাৰ কথা জনাইছে ৷ এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে আক্ৰমণকাৰীৰ সংখ্যা স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল আৰু জৰ্ডানৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই বৰ্তমানলৈ অধিক সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
চৰকাৰী বিবৃতিত এই আক্ৰমণ ‘অজ্ঞাত আক্ৰমণকাৰী’ৰ দ্বাৰা সংঘটিত বুলি কোৱা হৈছে যদিও কোনো আক্ৰমণকাৰীক আটক কৰা হৈছে নে হত্যা কৰা হৈছে সেই কথা কোৱা হোৱা নাই ৷ বিবৃতিটোত ‘ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে’ বুলি কোৱা হৈছে ৷
জৰ্ডানৰ পেট্ৰা সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেশখনত তিনিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, কাৰাকত খ্ৰীষ্টান সংখ্যালঘু লোকৰ বাসস্থান ৷
২০১৬ চনত কাৰাকত বন্দুকধাৰীয়ে আৰক্ষীৰ ওপৰত কেইবাটাও আক্ৰমণ চলাইছিল, য’ত পৰ্যটকৰ মাজত জনপ্ৰিয় ক্ৰুছেডাৰ দুৰ্গ এটাও আছিল । এই আক্ৰমণত ৭ জন আৰক্ষী বিষয়াসহ দহজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবা ডজন লোক আহত হয় । দীঘলীয়া সংঘৰ্ষৰ অন্তত জৰ্ডানৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বন্দুকধাৰীক হত্যা কৰে ।
জৰ্ডানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইব্ৰাহিম আল বুদৌৰে আহত দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাই এক্সত কয়, "কাৰাকক লক্ষ্য কৰি এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বাবে দায়ীসকলৰ ওপৰত জৰ্ডানে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব ।" তেওঁ মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাৰাকত অনুষ্ঠিত নিৰাপত্তা বৈঠকৰ সময়ত জৰ্ডানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাফৰ হাছানে কয় যে এই আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী মতাদৰ্শ আৰু অন্ধ ধৰ্মান্ধতাৰ ফল । আক্ৰমণকাৰীক শাস্তি দিয়াৰ লগতে উগ্ৰবাদক প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
ইফালে লেবানন, ছিৰিয়া, ইজিপ্ত, ওমানকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলে এই হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে ৷
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি ইয়াক ‘অতি জঘন্য’ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁৰ মুখপাত্ৰ ষ্টেফান ডুজাৰিকে কয়, “প্ৰধান সচিবে এই আক্ৰমণৰ বাবে দায়ী সকলোকে বিচাৰি উলিয়াই জবাবদিহি কৰিবলৈও দাবী জনাইছে ।”