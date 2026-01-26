ফুটবল খেলপথাৰত বন্দুকধাৰীৰ তাণ্ডৱ: নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত ১১
Published : January 26, 2026 at 2:36 PM IST
মেক্সিকো চিটি : মধ্য মেক্সিকোৰ এখন ফুটবল খেলপথাৰত দেওবাৰে বন্দুকধাৰীয়ে সংঘটিত কৰে এক গুলীচালনাৰ ঘটনা । এই ঘটনাত কমেও ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২ জন আহত হোৱা বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে । ছালামংকাৰ মেয়ৰ চেজাৰ প্ৰিয়েটোৱে ছ’চিয়েল প্লেটফৰ্মত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে বন্দুকধাৰীকেইজন ফুটবল মেচখনৰ শেষৰ ফালে খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছিল । এই ঘটনাত ঘটনাস্থলীতে দহজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত এজনৰ মৃত্যু হয়। আহতসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী নাবালকো আছে বুলি মেয়ৰে জানিবলৈ দিয়ে ।
প্ৰিয়েটোৱে কয় যে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা চহৰখনত চলি থকা নিৰ্বিচাৰ অপৰাধৰ এক অংশ আৰু হিংসা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লাউডিয়া শ্বেইনবামৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে তেওঁ আবেদন জনায় । গুৱানাজুৱাটো ৰাজ্যিক প্ৰচিকিউটৰ অফিচে জনোৱা মতে, তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ বাবে ফেডাৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে তদন্ত আৰু সমন্বয় সাধন কৰি আছে । উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ গুৱানাজুৱাটোত মেক্সিকোৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । স্থানীয় এটা গেং ছাণ্টা ৰোজা ডি লিমাই শক্তিশালী জালিস্কো নিউ জেনেৰেচন কাৰ্টেলৰ সৈতে যুঁজি আছে ।
মেয়ৰে কয়, "দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কিছু অপৰাধী গোটে কৰ্তৃপক্ষক বশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত সফল হ'ব নোৱাৰিব ।"
মেক্সিকো চৰকাৰে কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে ২০২৫ চনত দেশখনত হত্যাৰ হাৰ ২০১৬ চনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন আছিল, যিটো প্ৰতি এক লাখ বাসিন্দাৰ বিপৰীতে ১৭.৫টা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । অৱশ্যে বিশ্লেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে এই সংখ্যাই দেশখনৰ হিংসাক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত নকৰিবও পাৰে ।