নিৰীহৰ তেজেৰে ৰক্তাক্ত ফুটবল ফিল্ড, সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত ২৯ জনকৈ লোক
নাইজেৰিয়াৰ এডামাৱা ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ অস্ত্ৰধাৰী দলৰ আক্ৰমণত ২৯ জনকৈ লোকক নিহত ৷
Published : April 28, 2026 at 11:24 AM IST
জ'ছ: উত্তৰ-পূৱ নাইজেৰিয়াৰ এডামাৱা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ অস্ত্ৰধাৰী দলৰ আক্ৰমণত ২৯ জনকৈ লোক নিহত হৈছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ গৱৰ্ণৰে কয়,"ফুটবল ফিল্ডত একগোট হৈ থকা লোকক টাৰ্গেট কৰি গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ যাৰবাবে ২৯ জনকৈ লোক নিহত হৈছে ৷"
কেমেৰুণৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত হোৱা সেই ঘটনাৰ পাছতে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনে ৷ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু স্থানীয় অপৰাধী গেঙৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল গুলীয়াগুলী ৷ ইয়াৰ পাছেত ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কাৰণ ৰাজ্যখনত ভূমি অধিকাৰক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত সংঘাত চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ সেই ঘটনাৰ পাছতে নাইজেৰিয়া চৰকাৰে ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, দেশখনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ এবছৰতকৈ কম দিন আছে ৷ তেনে প্ৰাকক্ষণত দেশখনৰ এডামাৱা ৰাজ্যত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
ৰাজ্যখনৰ গৱৰ্ণৰ আহমাদু উমাৰু ফিন্টিৰিয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "দেওবাৰে দুৰ্বৃত্তই ২৯ জনকৈ লোকক হত্যা কৰিলে ৷ স্থানীয় গমবি চৰকাৰ অধীনত থকা গুয়াকু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল ৷" স্থানীয় লোক ফিলিপ আগাবাছে কয়,"আমাৰ মানুহবোৰ গুয়াকু সম্প্ৰদায়ৰ ফুটবল ফিল্ড আবৰি ৰাখিছিল ৷ সেই সময়তে দুৰ্বৃত্তই বন্দুক লৈ প্ৰৱেশ কৰে আৰু অতৰ্কিতভাবে গুলীচালনা কৰে ৷ উপাসনাস্থলী, ঘৰ আৰু মটৰচাইকেলও জ্বলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷"
ৰাজ্যখনৰ গভৰ্ণৰে কয়, "কেইবাঘণ্টা ধৰি দুৰ্বৃত্তই নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰিছিল ৷ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু সম্পত্তি অনিষ্ট কৰে ৷" ইফালে এই ঘটনাৰ বাবে বকো হাৰাম সন্ত্ৰাসবাদী গোট জগৰীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰশাসনে ৷
ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইছলামিক ষ্টেটৰ পশ্চিম আফ্ৰিকা প্ৰদেশ চুমকৈ আইএছডব্লিউএপি য়ে আক্ৰমণটোৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে দাবী কৰা অনুসৰি, "২৫জন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক নিহত হৈছে, গীৰ্জা জ্বলাই দিয়াৰ লগতে প্ৰায় ১০০ খনৰো মটৰচাইকেল জ্বলাই দিয়া হৈছে ৷"
