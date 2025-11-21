গেছ লিক হৈ কাৰখানাত বিস্ফোৰণ, ১৫ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
কাৰখানাটোত বয়লাৰ বিস্ফোৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
By ANI
Published : November 21, 2025 at 5:36 PM IST
ফৈছলাবাদ(পাকিস্তান): পাকিস্তানৰ ফৈছলাবাদৰ মালিকপুৰ অঞ্চলত শুকুৰবাৰে গেছ লিকৰ বাবে হোৱা বিস্ফোৰণত এটা কাৰখানা আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হৈ কমেও ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো আহত হয় । জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে ডনে ৷
ৰেচকিউ ১১২২ য়ে পূৰ্বে শ্বেয়াৰ কৰা ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কাৰখানাটোত বয়লাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অট্টালিকাটো ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হয় ৷
ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ অভিযান চলোৱাৰ লগতে গেছ লিকৰ বাবেই বিস্ফোৰণটো হোৱা বুলি দাবী কৰে ৷ একেই কথা ফৈছালাবাদৰ আয়ুক্ত ৰাজা জাহাংগীৰ আনোৱাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা বুলি ডনে উল্লেখ কৰিছে ৷
অৱশ্যে জিলা আয়ুক্তৰ বিবৃতিটোত কাৰখানাটোত কোনো বয়লাৰ স্থাপন কৰা হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি মালিকপুৰত চাৰিটা উদ্যোগিক ইউনিট চলি থকা বুলিহে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, ‘‘গেছ লিক হোৱাৰ বাবেহে এটা কাৰখানাত জুই লাগে আৰু আন আন কাৰখানাবোৰলৈকে জুইৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটে ৷’’ বিস্ফোৰণৰ বাবে সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ সাতটাকৈ বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে আন কেইবাটাও ঘৰৰ ছাদসমূহ ভাঙি পৰে ৷
আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, ‘‘ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা ১৫ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷’’ আনহাতে ৰেচকিউ ১১২২ য়ে পূৰ্বে দাখিল কৰা তথ্য় অনুসৰি দহজন লোকক মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছিল ৷
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে আহত ১০ জন লোকক এলাইড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে আন তিনিজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে ।
জিলা আয়ুক্তৰ বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে পাঁচজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে ৷
জিলা আয়ুক্ত ৰাজাৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে, ‘‘এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত নিহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বাবে আমি শোকপ্ৰকাশ কৰিছো ৷’’
ৰেচকিউ ১১২২-এ পূৰ্বৰ বিবৃতিত এইটো আঠা বনোৱা কাৰখানা বুলি সদৰী কৰি কয় যে জিলা জৰুৰীকালীন বিষয়াৰ তত্বাৱধানত এই অভিযান চলোৱা হৈছে । ডনে প্ৰকাশ কৰা মতে, পুৱা ৫.২৮ বজাত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে লাভ কৰা ফোনৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা উদ্ধাৰ অভিযানত ২০ খনতকৈও অধিক এম্বুলেন্স আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত এক ভিডিঅ’ত উদ্ধাৰকৰ্মীসকলে ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত জীৱিত অৱস্থাত থকা লোকৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ দেশখনৰ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিয়ম নৱাজে নিহতসকলৰ প্ৰতি শোকপ্ৰকাশ কৰি আয়ুক্তৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে বুলি তেওঁৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে পঞ্জাবৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক ওছমান আনোৱাৰে ৰেচকিউ ১১২২, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অন্যান্য বিভাগসমূহে সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত আবদ্ধ লোকসকলৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে যান-বাহন আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলক জৰুৰীকালীন বাহনৰ সেৱাৰ বাবে পথটো মুকলি কৰি ৰাখিবলৈ কয় ।
এক বিবৃতিত নেশ্যনেল ট্ৰেড ইউনিয়ন ফেডাৰেশ্যনে শ্ৰমিকসকলৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি এই কাণ্ডক অসুৰক্ষিত কৰ্ম পৰিস্থিতিৰ আন এক উদাহৰণ বুলি অভিহিত কৰে ।
এন টি ইউ এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক নাছিৰ মনছুৰে কাৰখানাটোৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে কাৰখানাসমূহ শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ ফান্দত পৰিণত হৈছে আৰু উদ্যোগপতিসকলে মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ কৰি আছে । তেওঁ কয়, ‘‘শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যুৰ বাবে পঞ্জাৱ চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে দায়ী ।’’
এন টি ইউ এফে প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ৩০ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু আহতসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ দাবী জনায় ৷
ডনৰ মতে, বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ ফৈছলাবাদৰ এটা কাপোৰৰ কলত বয়লাৰ বিস্ফোৰণত প্ৰায় বাৰজনকৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ লগতে বহু সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হৈছিল ৷
