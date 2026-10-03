মূল্যবৃদ্ধিৰ পিছতেই জি-৭ দেশে মুকলি কৰিব ১০০ নিযুত বেৰেল তেল
নৱেম্বৰৰ নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্য় আগত ৰাখিয়েই আমেৰিকাত ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা ।
Published : October 3, 2026 at 12:45 PM IST
ৱাশ্বিংটন: আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত শেহতীয়াকৈ ডিজেলৰ দাম হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতেই জি-৭ নামৰ ধনী গণতান্ত্ৰিক দেশবোৰৰ গোটে তেল আৰু ইন্ধন সামগ্ৰী মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰিকল্পনা অনুসৰি অহা সপ্তাহত ১০ কোটি বেৰেল তেল আৰু ইন্ধন সামগ্ৰী মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
জি-৭ নামৰ ধনী গণতান্ত্ৰিক দেশবোৰৰ গোটে শুকুৰবাৰে এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে । দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে অধিক পৰিমাণে ডিজেল যোগান ধৰিব । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে জি-৭ৰ উদ্ধৃতিৰে কয় ইন্ধনৰ বৰ্ধিত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈকে জি-৭ ভুক্ত দেশকেইখনে চাৰি মাহৰ ভিতৰত ১০০ নিযুত বেৰেল তেল মুকলি কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰথম ২০ দিনৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ডিজেল মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।
The Group of Seven (G7) nations agreed to release 100 million barrels of oil over four months in an effort to ease soaring fuel prices, with a substantial release of diesel planned in the first 20 days. #G7 #InternationalTrade #GlobalSecurity pic.twitter.com/gGwZaf0y5E— All India Radio News (@airnewsalerts) October 3, 2026
অহা ৩ নৱেম্বৰত আমেৰিকাত মধ্যকালীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীয়ে বৃদ্ধি পোৱা মূল্যৰ সমাধানৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই যোৱা শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইৰাণ যুদ্ধৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ বাণিজ্যিক যুদ্ধৰ বাবেই আমেৰিকাত তেল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ অনুমোদনৰ ৰেটিং নতুন নিম্ন স্তৰত উপনীত হোৱাত ট্ৰাম্পে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
বিগত আঠ মাহ ধৰি চলা যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকা আৰু বিদেশত গেছৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈ পৰিছে । ইপিনে, ইৰাণে যাতে কোনো কাৰণতেই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা বহন কৰাটো উচিত বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে ।
Je viens de réunir les dirigeants du G7 pour évoquer la situation énergétique mondiale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2026
Nous sommes d’accord pour travailler de manière coordonnée pour contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers, notamment du diesel.
Nous avons décidé de :
→ flexibiliser la… pic.twitter.com/ilaXb94kD6
আমেৰিকাত ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি :
উল্লেখ্য যে যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অভিলেখ সংখ্যক ৬.৫২ ডলাৰত উপনীত হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে আমেৰিকাত ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পায় । এই মূল্যই এক গেলন ডিজেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গড় ৬.৩৭ ডলাৰ স্পৰ্শ কৰে । আনহাতে ইউৰোপতো ডিজেলৰ মূল্যই অভিলেখ গঢ়িছে । ইয়াৰ পিছতেই এই দেশকেইখনে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ পৰা ডিজেলৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস কৰিবলৈকে ইউৰোপত ডিজেল মুকলি কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । শক্তি আৰু অৰ্থনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এনাৰ্জি পলিচি ৰিছাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিশিষ্ট ফেলো মাইকেল লিঞ্চেই কয় যে ইয়াৰ ফলত কেইসপ্তাহমানৰ পিছত প্ৰতি গেলনত ২৫-৫০ চেণ্ট মূল্য হ্ৰাস পাব পাৰে ।
জি-৭ গোটৰ দেশসমূহ :
ফ্ৰান্সে জি-৭ গোটৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থকা সময়তে মেক্ৰনে অধ্যক্ষতা কৰা ভিডিঅ’কনফাৰেন্স আলোচনাৰ অন্তত এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এই কথা ঘোষণা কৰে । জি-৭ দেশসমূহ হ’ল কানাডা, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, জাপান, ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ উপৰি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধিত্ব ।
মাৰ্চত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাৰ সদস্য দেশসমূহে তেলৰ বজাৰ সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে ৪২.৬ কোটি বেৰেল তেল আৰু সামগ্ৰী মুকলি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । ইউৰোপীয় সংঘৰ দেশসমূহে প্ৰায় ৯২ মিলিয়ন বেৰেলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিচতেই জি-৭ গোটটোৱে এইদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । মেক্ৰনে কয় যে এই উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত আৰু ঐক্যই দাম হ্ৰাস কৰা উচিত ।
ডিজেল তৈয়াৰ কৰা খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ উপৰি আন কাৰণো আছে । শোধনাগাৰত ইউক্ৰেইনৰ ড্ৰ’ন আক্ৰমণৰ বাবে ৰাছিয়াই ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবেও মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । অৱেশ্যে ইউৰোপে ৰাছিয়াৰ ডিজেল আমদানি নকৰে যদিও দেশখনৰ ডিজেলৰ আন ক্ৰেতা বিশেষকৈ তুৰস্ক আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহে এতিয়া উপলব্ধ বেৰেলৰ বাবে ইউৰোপৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লাগিব ।
ইপিনে, ঘৰুৱা মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ ডিজেল ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰিবলৈ ট্ৰাম্পক একাংশ ৰিপাব্লিকান দলে আহ্বান জনাইছিল । অৱেশ্যে জি-৭ৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে গোটটোৱে এখন দেশে আনখনক ইন্ধন ৰপ্তানি সীমিত নকৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।
অহা নৱেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত আমেৰিকাৰ হাউছ আৰু চেনেটৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ উদ্দেশ্য়েই নিজৰ দলৰ সম্ভাৱনাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ ট্ৰাম্পে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ৩২ দিনীয়া প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
পেট্ৰ’লত ইথানলৰ পৰিমাণ কিমান ? পিআইএল নাকচ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
ইৰাণক ‘ধ্বংস’ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ বৈঠকত মিলিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা আইনক অনুমোদন ট্ৰাম্পৰ; ভাৰত আৰু চীনৰ ওপৰত ১০০% শুল্ক আৰোপৰ ভাবুকি