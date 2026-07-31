জলবিদ্যুতৰ পৰা সেউজ উন্নয়নলৈ : ভাৰত-ভূটানৰ সম্পৰ্কত বৈচিত্ৰ্য
ভাৰতে বিত্ত, সেউজ আন্তঃগাঁথনি আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ জৰিয়তে ভূটানৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
Published : July 31, 2026 at 9:11 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত-ভূটান উন্নয়ন সহযোগিতা বৈঠকৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ ফলাফলসমূহে ইংগিত দিয়ে যে থিম্ফুৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব পৰম্পৰাগত উন্নয়ন সাহায্যৰ বাহিৰেও এক ব্যাপক কৌশলগত সম্পৰ্কলৈ উন্নত হৈছে ৷ এই বৈঠকে বহনক্ষম আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা, সেউজ গতিশীলতা আৰু সামৰ্থ বিকাশৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহ সামৰি লৈছে ।
হিমালয় অঞ্চলত ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতি ভাৰতে অবিৰত সমৰ্থনে ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান উন্নয়ন অংশীদাৰ হিচাপে ইয়াৰ ভূমিকাক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিশ্বাসযোগ্য চুবুৰীৰ সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব পুনৰ দৃঢ় কৰি তুলিছে ।
ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা(এফৱাইপি) সন্দৰ্ভত থিম্ফুত অনুষ্ঠিত পঞ্চম ভাৰত-ভূটান উন্নয়ন সহযোগিতা আলোচনাৰ সময়ত এই নতুন বিষয়টোৰ গুৰুত্ব সঠিকভাৱে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ।
শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰী আৰু ভূটানৰ বৈদেশিক সচিব দশো পেমা লেটুপ দৰ্জীয়ে ‘‘উন্নয়ন অংশীদাৰিত্ব, শক্তি, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, সংযোগ, জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু পাৰস্পৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্যান্য আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।’’
ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা(২০২৪-২৯)ৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ১০,০০০ কোটি টকাৰ সাহায্যৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতি আৰু কাৰ্যকৰীকৰণৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
এই সহায়ৰ ভিতৰত আছে প্ৰকল্প টিআইডি সহায়(পিটিএ) প্ৰকল্প, উচ্চ প্ৰভাৱ সম্প্ৰদায় উন্নয়ন প্ৰকল্প(এইচআইচিডিপি), অৰ্থনৈতিক উদ্দীপক কাৰ্যসূচী(ইএছপি) আৰু কাৰ্যসূচী অনুদান । ‘প্ৰজেক্ট টাইড এচিষ্টেন্স’ হৈছে দ্বি-পাক্ষিক আৰ্থিক সাহায্যৰ এক প্ৰকাৰ, য’ত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন, পূৰ্ব সন্মত উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে । আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা, কৃষি, নগৰীয়া সুবিধা আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে খণ্ডসমূহ সামৰি মুঠ ৩৩২ কোটি টকা ব্যয়ৰ বাৰটা নতুন প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কৰা হৈছে ।
এই বৈঠক এনে এক সময়ত অনুষ্ঠিত হৈছে, যেতিয়া নতুন দিল্লীয়ে হিমালয় অঞ্চলত ক্ৰমবৰ্ধমান কৌশলগত প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে নিজৰ ‘চুবুৰী প্ৰথম নীতি’ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিশ্বাসযোগ্য আঞ্চলিক অংশীদাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে ।
আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা, কৃষি, নগৰীয়া সুবিধা আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে খণ্ড সামৰি মুঠ ৩৩২ কোটি টকাৰ মুঠ ১২টা নতুন প্ৰকল্প অনুমোদন কৰা হয় ৷ হিমালয়ত কৌশলগত প্ৰতিযোগিতা তীব্ৰতৰ হোৱাৰ মাজতে নতুন দিল্লীয়ে নিজৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতি গভীৰ কৰাৰ লগতে বিশ্বাসযোগ্য আঞ্চলিক অংশীদাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিব বিচৰাৰ সময়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
ফলাফলসমূহে আন্তঃগাঁথনিৰ বিত্তীয় সাহায্য আৰু স্বাস্থ্য সহযোগিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৈদ্যুতিক গতিশীলতা আৰু নগৰ উন্নয়নলৈকে পৰম্পৰাগত অৰ্থনৈতিক সাহায্যৰ বহু ওপৰেৰে এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ বিকশিত হোৱা সম্পৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰিত পৰিসৰক প্ৰতিফলিত কৰে ।
দুয়োখন দেশৰ মাজত সহযোগিতাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত পথ, দলং, জলবিদ্যুৎ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত প্ৰধান গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । আজি প্ৰকল্পসমূহত বহনক্ষম নগৰ উন্নয়ন, সেউজ আন্তঃগাঁথনি, ৰাজহুৱা স্থান, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতা আদি দিশসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
পিটিএ প্ৰকল্প ‘থিম্ফুত সেউজ আন্তঃগাঁথনি আৰু মুকলি স্থান’ৰ অধীনত নিৰ্মিত থিম্ফু ইক’লজিকেল পাৰ্ক আৰু ওলাখা পাৰ্ক দুয়োগৰাকী বৈদেশিক সচিবে ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰে ।ইয়াৰোপৰি পিটিএ প্ৰকল্প ‘প্ৰমোটিং ই-মবিলিটি ইন ভূটান’ৰ অধীনত ক্ৰয় কৰা ৪৫খন বৈদ্যুতিক বাহন ভূটানৰ ৰয়েল চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় ।
এই অগ্ৰাধিকাৰসমূহ ভূটানৰ স্থূল ৰাষ্ট্ৰীয় সুখৰ উন্নয়ন দৰ্শনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে মিল আছে, যিয়ে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱেশ বহনক্ষমতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ভাৰতে ভূটানক ৪৫খন বৈদ্যুতিক বাহন হস্তান্তৰ কৰা কাৰ্য বহনক্ষম উন্নয়নৰ ওপৰত বিস্তৃত পৰ্যায়ত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিপূৰক । ভূটান ইতিমধ্যে কাৰ্বনমুক্ত আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশক লৈ অভিলাষী লক্ষ্য আছে ।
বৈদ্যুতিক গতিশীলতাই জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা, পৰিবহণৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰা, স্বচ্ছ নগৰীয়া পৰিবহণক সমৰ্থন কৰা আৰু জলবায়ুৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই নিয়াত অৰিহণা যোগায় ।ভাৰতৰ বাবে এই পদক্ষেপে ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বৈদ্যুতিক বাহনৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰকো প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু সেউজ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক সহযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
শ্বিলংস্থিত এছিয়ান কনফ্লুয়েন্স থিংক টেংকৰ বিশেষজ্ঞ কে য়োমৰ মতে, সেউজ পৰিৱৰ্তনত ভাৰত আৰু ভূটান দুয়োখন দেশেই নেতৃত্বৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত য়োমে কয়, ‘‘ভূটান চৰকাৰে বিশেষকৈ হিমালয় পৰ্বতৰ পাদদেশত অৱস্থিত হোৱাৰ প্ৰেক্ষাপটত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বহু গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা পৰিৱেশৰ অৱক্ষয়ৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে ই সদা সচেতন । ভূটানৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই পৰিছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে ভূটানৰ আয়ৰ দুটা প্ৰধান উৎস হৈছে পৰ্যটন আৰু জলবিদ্যুৎ ।
য়োমে লগতে ব্যাখ্যা কৰে, ‘‘তথাপিও তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰে যে দেশখন ভ্ৰমণ কৰা পৰ্যটকৰ সংখ্যা যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় ৷ এনে কৰিলে দেশখনৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় উদ্দেশ্যত বাধাৰ সৃষ্টি নহয় ।’’
ভাৰত আৰু ভূটানৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কত জলবিদ্যুৎ শক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ইতিহাসে কয় । ভূটানত উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তিয়ে ভাৰতৰ শক্তি খণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ লগতে ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ভূটানৰ বাবেও যথেষ্ট ৰাজহ আহৰণ কৰে ।
১৯৬১ চনত হিমালয় ৰাষ্ট্ৰত পৰিকল্পিত উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰত ভূটানৰ সৰ্ববৃহৎ উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হৈ আহিছে । ভূটানৰ প্ৰতি পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই ভাৰতৰ পৰা যথেষ্ট আৰ্থিক আৰু কাৰিকৰী সাহায্য লাভ কৰি আহিছে ।
উন্নয়ন সহযোগিতাৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ আলোচনাত ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ বাবে ভাৰতে দিয়া সাহায্যৰ পৰ্যালোচনা কৰি ভূটানৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ প্ৰতি নতুন দিল্লীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰা হয় । ভূটানে ভাৰতৰ সহযোগিতাৰ শলাগ লোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা দুয়োখন দেশৰ দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্কৰ মূল শিলাস্তম্ভ হৈয়েই আছে ৷
সাধাৰণতে দাতা আৰু গ্ৰাহক ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত পৰ্যবেক্ষণ কৰা সম্পৰ্কৰ বিপৰীতে ভাৰত-ভূটানৰ মাজত সহযোগিতাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে নিয়মীয়া আলোচনা । ইয়াৰ ফলত দুয়োপক্ষই যৌথভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু ৰূপায়ণ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে যাতে প্ৰকল্পসমূহ ভূটানৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ সৈতে মিল থকাটো নিশ্চিত হয় ।
৪,০০০ কোটি টকাৰ ৰেহাইমূলক ঋণৰ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা ভূটানে ঋণ-সেৱাৰ চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি নকৰাকৈ অনুকূল চৰ্তত আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াব পাৰে ।
এই ক্ৰেডিট লাইনে ভূটানৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নত সহায় কৰাৰ ভাৰতৰ ইচ্ছাকো প্ৰদৰ্শন কৰে, যি সময়ত আন্তঃগাঁথনিৰ বিত্তীয় সাহায্য দক্ষিণ এছিয়াত ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানত পৰিণত হৈছে ।
ভূটানে বৰ্তমান জলবিদ্যুতৰ বাহিৰেও নিজৰ অৰ্থনীতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা আৰু যুৱ জনসংখ্যাৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে । ভাৰতৰ পৰা পোৱা অৰ্থনৈতিক সাহায্যই পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনি, নগৰ উন্নয়ন, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, ডিজিটেল সংযোগ, ৰাজহুৱা সেৱা, আৰু উদ্যোগিক উন্নয়ন আদি খণ্ডত অৰিহণা যোগাব পাৰে ।
ভূটানৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰি ভাৰতে ইয়াৰ অন্যতম ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী দেশত দীৰ্ঘস্থায়ী ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাতো অৰিহণা যোগায় ।
মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ভূটানত শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে ৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ ৰেহাইমূলক ক্ৰেডিট লাইন ৰূপায়ণৰ বাবে ভূটানৰ ৰয়েল চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ এক্সিম বেংকৰ মাজত ক্ৰেডিট লাইন চুক্তিৰ আদান-প্ৰদান কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা আৰু বিনিময় কাৰ্যসূচীত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ সৰ্বভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান(এইমছ) আৰু ভূটানৰ খেছাৰ গ্যালপো চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি(এমঅ’ইউ) স্বাক্ষৰিত হয় ।
এইমছ, নতুন দিল্লী আৰু ভূটানৰ খেছাৰ গ্যালপো চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজি চুক্তিখনে কেৱল আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
সহযোগিতাৰ সম্ভাৱ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত চিকিৎসা শিক্ষা, অধ্যাপক বিনিময়, গৱেষণা অংশীদাৰিত্ব, বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আৰু জনস্বাস্থ্য আদি অন্তৰ্ভুক্ত । স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা এতিয়াও তুলনামূলকভাৱে সৰু ভূটানৰ বাবে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিলে দেশখনৰ চিকিৎসা ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে আৰু বিদেশী প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পাব পাৰে ।
শেহতীয়া চুক্তিসমূহে স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, সেউজ আন্তঃগাঁথনি, নগৰ পৰিকল্পনা, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰে । এই বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্ক যিকোনো একক খণ্ডৰ ওপৰত কম পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সহযোগিতাৰ বিস্তৃত সুযোগৰ সৃষ্টি হয় । ভূটানৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ভূ-ৰাজনৈতিক গুৰুত্বও যথেষ্ট ।
ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত ভূটানে কৌশলগতভাৱে স্পৰ্শকাতৰ স্থান দখল কৰিছে । যদিও ভূটান আৰু চীনে সীমা আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে, ভাৰত ভূটানৰ ঘনিষ্ঠ কৌশলগত অংশীদাৰ হৈয়ে আছে ।
উন্নয়ন সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ কেইবাটাও উদ্দেশ্য আছে ৷ ইয়াত ৰাজনৈতিক আস্থা গঢ়ি তোলা, ভূটানৰ অৰ্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি কৰা, ভূটানৰ স্বতন্ত্ৰ উন্নয়নৰ পছন্দক সমৰ্থন কৰা আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ সীমান্তত স্থিতিশীলতা বজাই ৰখা আদি অন্যতম ।
নতুন দিল্লীয়ে উন্নয়ন সাহায্যক কেৱল অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা হিচাপে নহয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ আহিলা হিচাপেহে বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰে । এই ফলাফলৰ সৈতে ভাৰতৰ ‘চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতি’ৰ সাদৃশ্য আছে । ভাৰতে অনুদান সাহায্য, ৰেহাইমূলক বিত্তীয় সাহায্য, সামৰ্থ্য বিকাশ, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিবেশী দেশসমূহৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য উন্নয়ন অংশীদাৰ হৈ থকাটো ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে ।
ভূটানক প্ৰায়ে এই পদ্ধতিৰ অন্যতম সফল উদাহৰণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিয়নো দুয়োখন দেশৰ মাজৰ প্ৰকল্পসমূহ সাধাৰণতে ভূটান চৰকাৰৰ সহযোগিতা আৰু আলোচনাৰ ভিত্তিত ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
বৃহস্পতিবাৰে স্বাক্ষৰিত চুক্তিসমূহে ভাৰত-ভূটানৰ সম্পৰ্ক অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰু জ্ঞান-চালিত পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে । আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ধনৰাশি আগবঢ়োৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে যদিও অংশীদাৰিত্বই দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈ বহনক্ষম নগৰ উন্নয়ন, সেউজ প্ৰযুক্তি, স্বাস্থ্যসেৱা, উচ্চ শিক্ষা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সহযোগিতাৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহ সামৰি লৈছে ।
ভাৰতৰ বাবে ভূটানৰ ত্ৰয়োদশ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাক সমৰ্থন কৰিলে ভূটানৰ প্ৰধান উন্নয়ন অংশীদাৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য কৌশলগত প্ৰতিবেশী হিচাপে ইয়াৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী হয় । ভূটানৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা অহা স্থায়ী সাহায্যই ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সম্পদ, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতা আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায়তা প্ৰদান কৰে ।
বিস্তৃত আঞ্চলিক প্ৰেক্ষাপটত এই পদক্ষেপসমূহে দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যতম সুস্থিৰ দ্বি-পাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পূব হিমালয়ত অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, পৰিৱেশ বহনক্ষমতা আৰু কৌশলগত স্থিতিশীলতাত অৰিহণা যোগায় ।
য়োমে উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়া বছৰবোৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে বিশ্বৰ মঞ্চত নেতৃত্বৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘উদাহৰণস্বৰূপে বিশ্বব্যাপী সৌৰ উদ্যোগটোকে ধৰা হওক, য’ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই সেউজ শক্তিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।’’
তদুপৰি বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । সেয়েহে এই দুখন দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি আৰু এজেণ্ডাৰ সৈতে মিল থকা চুক্তি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাটো কোনো আচৰিত কথা নহয় ৷ একে সময়তে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলিও তেওঁ কয় ৷
লগতে পঢ়ক: UNSC ত পেলেষ্টাইনক ভাৰতৰ সমৰ্থন, হৰমুজ প্ৰণালীত জাহাজত আক্ৰমণক গৰিহণা