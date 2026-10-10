এছিয়া, ইউৰোপ মহাদেশৰ যুৱ প্ৰজন্মও কিয় ৰাজপথলৈ ওলাইছে ?

এছিয়া, ইউৰোপ মহাদেশৰ যুৱ প্ৰজন্মও কিয় ৰাজপথলৈ ওলাইছে ?
যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি স্পেইনত ভংগ হ'ল চৰকাৰ ৷ ফ্ৰান্সত যুৱ প্ৰজন্মৰ দাবী মানিলে চৰকাৰে...
Published : October 10, 2026 at 7:35 PM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত এক প্ৰকাৰ 'ল'ক ডাউন' সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত চিজেপিৰ নেতৃত্বত দেশৰ একাংশ যুৱপ্ৰজন্মই দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা আছিল ৷
সেই প্ৰতিবাদ দমনৰ বাবে চৰকাৰে মেট্ৰ', ৰে'ল সেৱা আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ মূলত ইয়াৰ আঁৰতে আছিল দুমাহৰ পূৰ্বে দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত কৰা চিজেপিৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ ৷ সেই প্ৰতিবাদে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল ৷
শনিবাৰে হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ৷ কিন্তু চৰকাৰে ভিন্ন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা শনিবাৰে চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷
এইখিনতে প্ৰশ্ন উঠিছে কেৱল ভাৰততে যুৱ প্ৰজন্মই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে নেকি ?
যদিহে চোৱা যায়, ২০২৪ত শ্ৰীলংকা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ, একেটা বছৰতে বাংলাদেশত ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ, ২০২৫ চনত নেপালত হোৱা ছাত্ৰ বিদ্ৰোহ, ভাৰতটো ২০২৬ত নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যাৰ বিষয়ক লৈ চিজেপিৰ নেতৃত্বত দিল্লীত হোৱা প্ৰতিবাদে কিহৰ ইংগিত সূচাইচে ?
পূৰ্বতকৈ বৰ্তমানৰ যুৱ প্ৰজন্ম অধিক সচেতন হৈছে নে নিবনুৱা সমস্যাৰ এয়া প্ৰভাব ? সমস্যা কেৱল ভাৰত, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা নেপালতে আছে নেকি ? যদিহে চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে বিগত দুটা বছৰত যুৱ প্ৰন্মৰ প্ৰতিবাদ ভাৰত বা নেপালতে সীমাবদ্ধ নহয় ৷ এছিয়া মহাদেশৰ ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ লগতে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা মহাদেশতো যুৱ প্ৰজন্মই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে ৷
কিয় যুৱপ্ৰজন্ম ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগীয়া হৈছে ?
ফ্ৰান্সত ছাত্ৰ আন্দোলন :
ভাৰতৰ লগতে ফ্ৰান্সটো শিক্ষাৰ্থী সমাজৰ প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ দেশখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা, শ্ৰেণীকোঠাত অতিৰিক্ত শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা দূৰ কৰা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উপযুক্ত আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱা বিষয়ক লৈ দেশখনত যুৱপ্ৰজন্মই ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ৷
ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে, বিগত তিনিসপ্তাহ ধৰি যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে দেশখনত ৷ যাৰ বাবে দেশখনত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ৷ আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে, মাত্ৰ সাতদিনৰ ভিতৰত শতাধিক বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গৈছিল দেশখনত ৷
বেলজিয়ামত ছাত্ৰ-সচেতন লোকৰ প্ৰতিবাদ :
বিদ্যালয়সমূহলৈ উপযুক্ত আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ো, শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা অতিৰিক্ত শিক্ষাৰ্থী হ্ৰাস কৰা, দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি থকা বিদ্যালয়সমূহ মেৰামতি কৰা, ফৰাচী ভাষাৰ বিদ্যালয়সমূহত শেহতীয়াকৈ হোৱা ৪২ শতাংশ টিউচন মাচুল বৃদ্ধিৰ ঘোষণা স্থগিত ৰখাৰ দাবীত দেশখনৰ ৰাজধানী ব্ৰাছেলছত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছিল ৷
ইফালে শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰে ৷ ভিন্ন সংবাদ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২১ জন লোকক আটক কৰিছে দেশখনৰ আৰক্ষীয়ে ৷ আনহাতে, চৰকাৰে পেঞ্চন কৰ্তনৰ পৰিকল্পনাৰ বিৰোধিতাৰে ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহেও শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত যোগদান কৰে । ফলত প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
স্পেইন চৰকাৰ ভংগ:
স্পেইনত গৃহহীন সমস্যা এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ ঘৰৰ ভাৰা অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধি পোৱা আৰু চৰকাৰী সাহাৰ্য প্ৰাপ্ত বাসগৃহৰ অভাৱৰ বাবে দেশখনৰ লোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ যাৰ বাবে স্পেইনৰ ৫০ খন চহৰত হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ৷
এই ব্যাপক আন্দোলনৰ আঁৰতে আছিল ৮৭ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ৷ নিউজ সংস্থাসমূহৰ মতে, চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মাদ্ৰিদৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা ৮৭ বছৰীয়া মাৰিকাৰমেন আবাস্কাল নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পাছতে উমি উমি জ্বলি থকা বিষয়টোৱে দেশখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ৷
ইফালে প্ৰশানৰ উচ্ছেদৰ পাছতে ৮৭ বছৰীয়া মহিলাগৰাকী মৃত্যু হোৱাত পৰিস্থিত ভয়ানক হৈ পৰে ৷ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায়াৰ দাবীত আৰু ঘৰৰ ভাৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবীত ব্যাপক প্ৰতিবাদ হয় ৷ এই প্ৰতিবাদে ইমানে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে যে, দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰ’ ছানচেজে চৰকাৰ ভংগ কৰি, অহা ২৯ নৱেম্বৰত আগতীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ আহ্বান জনাবলগীয়া হয় ৷
মূল্যবৃদ্ধি বাবে ইণ্ডোনেছিয়াৰ যুৱ প্ৰজন্ম ৰাজপথত:
পশ্চিম এছিয়াত হোৱা যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বজুৰি মুল্যবৃদ্ধিয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰতিদিনে হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে খাদ্য, অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰী ৷ যাৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত দেশখনত ছাত্ৰসকলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷
উল্লেখ্য যে, অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ, চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিৰ বিৰোধিতাৰে কেৱল ভাৰততে নহয়, বিশ্বৰ অন্যান প্ৰান্তটো যুৱপ্ৰজন্মই প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনক লৈ দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা; ৰে’ল, মেট্ৰ’ সেৱা বন্ধ, ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল