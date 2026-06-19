ফ্ৰান্স-ভাৰতৰ মিত্ৰতা অমৰ হওক: হিন্দী ভাষাত মোদীক বিদায় জনাই ভিডিঅ’ পোষ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ

ফ্ৰান্স-ভাৰতৰ মিত্ৰতা অমৰ হওক: হিন্দী ভাষাত মোদীক বিদায় জনাই ভিডিঅ’ পোষ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ
ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ইয়াক “অতি ফলপ্ৰসূ” বুলি অভিহিত কৰে ৷ হিন্দীতে মোদীক সম্বোধন মেক্ৰনৰ ৷
Published : June 19, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 12:15 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰিয় বন্ধু হিচাপে অভিহিত কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে ৷ মোদীয়ে ফ্ৰান্সৰ পৰা ভাৰত অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ পিছতেই হিন্দী ভাষাত বিদায়ৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি মেক্ৰনে কয় যে “ফ্ৰান্সে আপোনাক ভাল পায়” ৷
“প্ৰিয় মিত্ৰ নৰেন্দ্ৰ, মুঝে বহত খুচি হায় আপ কৌ নাইচ, ইভিয়ান ঔৰ পেৰিছ, দৌৰে কে লিয়ে স্বাগত কাৰতে, ফ্ৰান্স ভাৰত কী দোস্তি অমৰ ৰহে ৷’’ (প্ৰিয় বন্ধু নৰেন্দ্ৰ; নাইচ, ইভিয়ান আৰু পেৰিছ ভ্ৰমণৰ বাবে আপোনাক আদৰিবলৈ পাই মই অতি সুখী অনুভৱ কৰিছো ৷ ফ্ৰান্স আৰু ভাৰতৰ মাজৰ বন্ধুত্ব চিৰন্তন হৈ থকাটো কামনা কৰিছো) ৷ হিন্দীত বাক্যসমূহ উচ্চাৰণ কৰাৰ পিছত মেক্ৰনে কয়, ‘‘আশাকৰোঁ শুদ্ধ আছিল ।’’
Priye mitr @NarendraModi. pic.twitter.com/BXPVenkrXi— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ইয়াক “অতি ফলপ্ৰসূ” বুলি অভিহিত কৰে ৷ একে সময়তে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে । "আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবা দ। আমাৰ বন্ধুত্বৰ বাবে ধন্যবাদ । ই আছিল অতি ফলপ্ৰসূ ভ্ৰমণ । ফ্ৰান্সে আপোনাক ভাল পায় । আমি আপোনাক অতি সোনকালে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আকৌ লগ পাবলৈ আগ্ৰহী । জয় হিন্দ ।" মেক্ৰনে কয় ৷
১৩ জুনত ভূমধ্যসাগৰীয় চহৰ নাইচত উপস্থিত হোৱা মোদীয়ে মেক্ৰনৰ সৈতে ভাৰত ইনোভেটছ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । ১৪ জুনৰ পৰা ১৬ জুনলৈ তেওঁ শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ এয়া আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণ । ভাৰতক অতিথি দেশ হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ফ্ৰান্সৰ ইভিয়ান-লেছ-বেইনছ কমিউনত আছিল মোদী ।
বৃহস্পতিবাৰে পেৰিছত তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে, য’ত তেওঁ প্ৰবাসী ভাৰতীয় আৰু প্ৰযুক্তি মঞ্চ ভিভাটেক ২০২৬ক সম্বোধন কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত মোদীয়ে কয়, ‘‘ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ ফলপ্ৰসূ হৈছে । ই আৰম্ভ হৈছিল নাইচত, য’ত ভাৰত ইনোভেটছ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ পিছত জি-৭ৰ বাবে ইভিয়ান আৰু তাৰ পিছত পেৰিছত, য’ত মই ভিভাটেক ২০২৬ আৰু এটা বৃহৎ সামূহিক কাৰ্যসূচীক সম্বোধন কৰাৰ লগতে চিইঅ’সকলকো সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ ।’’
Cette visite en France a été riche en termes d’échanges et de résultats. Elle a débuté à Nice, où se tenait le programme Bharat Innovates, s'est poursuivie à Évian pour le G7, puis à Paris, où j'ai pris la parole lors de VivaTech 2026 et d'un important programme adressé à la…— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰন, চৰকাৰ আৰু ফ্ৰান্সৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞ, আগন্তুক সময়ত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ বন্ধুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই দিশ নিৰ্ণয় কৰিব অনাগত ভৱিষ্যতৰ: মোদী