ETV Bharat / international

ফ্ৰান্স-ভাৰতৰ মিত্ৰতা অমৰ হওক: হিন্দী ভাষাত মোদীক বিদায় জনাই ভিডিঅ’ পোষ্ট ইমানুৱেল মেক্ৰনৰ

ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ইয়াক “অতি ফলপ্ৰসূ” বুলি অভিহিত কৰে ৷ হিন্দীতে মোদীক সম্বোধন মেক্ৰনৰ ৷

PM Modi with Macron
মেক্ৰন আৰু মোদীৰ আলিংগন (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 11:51 AM IST

|

Updated : June 19, 2026 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰিয় বন্ধু হিচাপে অভিহিত কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে ৷ মোদীয়ে ফ্ৰান্সৰ পৰা ভাৰত অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ পিছতেই হিন্দী ভাষাত বিদায়ৰ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি মেক্ৰনে কয় যে “ফ্ৰান্সে আপোনাক ভাল পায়” ৷

“প্ৰিয় মিত্ৰ নৰেন্দ্ৰ, মুঝে বহত খুচি হায় আপ কৌ নাইচ, ইভিয়ান ঔৰ পেৰিছ, দৌৰে কে লিয়ে স্বাগত কাৰতে, ফ্ৰান্স ভাৰত কী দোস্তি অমৰ ৰহে ৷’’ (প্ৰিয় বন্ধু নৰেন্দ্ৰ; নাইচ, ইভিয়ান আৰু পেৰিছ ভ্ৰমণৰ বাবে আপোনাক আদৰিবলৈ পাই মই অতি সুখী অনুভৱ কৰিছো ৷ ফ্ৰান্স আৰু ভাৰতৰ মাজৰ বন্ধুত্ব চিৰন্তন হৈ থকাটো কামনা কৰিছো) ৷ হিন্দীত বাক্যসমূহ উচ্চাৰণ কৰাৰ পিছত মেক্ৰনে কয়, ‘‘আশাকৰোঁ শুদ্ধ আছিল ।’’

ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই ইয়াক “অতি ফলপ্ৰসূ” বুলি অভিহিত কৰে ৷ একে সময়তে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে । "আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবা দ। আমাৰ বন্ধুত্বৰ বাবে ধন্যবাদ । ই আছিল অতি ফলপ্ৰসূ ভ্ৰমণ । ফ্ৰান্সে আপোনাক ভাল পায় । আমি আপোনাক অতি সোনকালে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আকৌ লগ পাবলৈ আগ্ৰহী । জয় হিন্দ ।" মেক্ৰনে কয় ৷

১৩ জুনত ভূমধ্যসাগৰীয় চহৰ নাইচত উপস্থিত হোৱা মোদীয়ে মেক্ৰনৰ সৈতে ভাৰত ইনোভেটছ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । ১৪ জুনৰ পৰা ১৬ জুনলৈ তেওঁ শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ এয়া আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো শ্লোভাকিয়া ভ্ৰমণ । ভাৰতক অতিথি দেশ হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা জি-৭ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ফ্ৰান্সৰ ইভিয়ান-লেছ-বেইনছ কমিউনত আছিল মোদী ।

বৃহস্পতিবাৰে পেৰিছত তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে, য’ত তেওঁ প্ৰবাসী ভাৰতীয় আৰু প্ৰযুক্তি মঞ্চ ভিভাটেক ২০২৬ক সম্বোধন কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত মোদীয়ে কয়, ‘‘ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ ফলপ্ৰসূ হৈছে । ই আৰম্ভ হৈছিল নাইচত, য’ত ভাৰত ইনোভেটছ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ পিছত জি-৭ৰ বাবে ইভিয়ান আৰু তাৰ পিছত পেৰিছত, য’ত মই ভিভাটেক ২০২৬ আৰু এটা বৃহৎ সামূহিক কাৰ্যসূচীক সম্বোধন কৰাৰ লগতে চিইঅ’সকলকো সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰন, চৰকাৰ আৰু ফ্ৰান্সৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞ, আগন্তুক সময়ত ভাৰত-ফ্ৰান্সৰ বন্ধুত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব ।’’

লগতে পঢ়ক: ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই দিশ নিৰ্ণয় কৰিব অনাগত ভৱিষ্যতৰ: মোদী

Last Updated : June 19, 2026 at 12:15 PM IST

TAGGED:

ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
নৰেন্দ্ৰ মোদী
ফ্ৰান্স
ইমানুৱেল মেক্ৰন
MACRON HINDI SPEECH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.